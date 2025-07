News Brevi – 08.07.2025

L’AEROPORTO DI MONTICHIARI OSPITA LA VISITA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI – Nel pomeriggio di ieri 7 luglio, l’aeroporto di Brescia Montichiari ha accolto la visita del Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, on. Salvatore Deidda, e della sua delegazione, finalizzata ad un approfondimento sulle attività e i progetti di sviluppo dello scalo. “La delegazione parlamentare guidata dal Presidente Deidda era composta tra gli altri dalle Onorevoli Cristina Almici e Simona Bordonali e dal Senatore Giampietro Maffoni. Inoltre erano presenti il Sindaco di Montichiari, rappresentanti della Provincia e della Regione e delle categorie economiche. Nel corso dell’incontro, il management del Gruppo SAVE e di Catullo, alla presenza di una rappresentanza dell’associazione nazionale Aeroporti 2030 e della Direzione Territoriale di ENAC, ha presentato agli ospiti il piano di sviluppo delineato nel Master Plan al 2030 dal valore complessivo stimato di 100 milioni di euro, approvato in via definita il 29 maggio 2025, al termine di un lungo iter burocratico durato circa dieci anni. Alla presentazione è seguita una visita all’infrastruttura comprendente sia gli spazi operativi e logistici, che il piazzale aeromobili. Posizionato al centro di un bacino industriale tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che genera oltre il 50% dell’export italiano, Montichiari è l’unico scalo nazionale individuato nel Piano Nazionale degli Aeroporti in via d’approvazione come aeroporto totalmente dedicato all’attività cargo. Hub di Poste Italiane e gateway di DHL, con un mix di spedizioni composto principalmente da beni industriali e macchinari, agroalimentare, aerospace e difesa, nel 2024 l’aeroporto ha gestito complessivamente 38.500 tonnellate di merce. Con l’approvazione del Master Plan, il gestore dello scalo potrà finalmente realizzare appieno le infrastrutture necessarie all’ulteriore sviluppo del traffico cargo, intercettando anche quei flussi oggi diretti via strada su aeroporti del Nord Europa, a favore della crescita economica del territorio servito e dell’intero Paese. La proiezione di crescita al termine del Master Plan è di un raddoppio dei volumi ad oggi trasportati”, afferma il comunicato. “Nel frattempo, a partire dal 2015, in attesa del via libera al piano di sviluppo, il Gruppo ha già realizzato investimenti per circa 20 milioni di euro, destinati principalmente alla riqualifica della pavimentazione di pista, alla realizzazione del magazzino e-commerce, dell’hangar e magazzini. In questa stessa ottica di anticipazione, ove possibile, delle opere previste nel Master Plan, sono attualmente in corso i lavori di un nuovo magazzino di circa 4.500 mq, disponibile entro la prima metà del 2026, e di un secondo magazzino di 10.000 mq, utilizzabile dai primi mesi del 2027. In tutto l’arco del Master Plan saranno inoltre eseguiti tutti i lavori a supporto dell’operatività, relativi a illuminazione, impianti, manutenzioni straordinarie, ponendo un’attenzione trasversale alla sostenibilità”, conclude il comunicato.

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI GIUGNO 2025 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di giugno 2025. A giugno 2025 sono state effettuate 63 consegne a 35 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 203 aerei. Consegne nel 2025 ad oggi: 306 aeromobili a 65 clienti nell’anno.

IL DG ENAC PREMIA I VINCITORI DEL VIDEO CONTEST E-FAL – Oggi, 8 luglio, il DG Enac Alexander D’Orsogna, ha premiato i vincitori del Contest Enac Facilitation (E-FAL) “Volare verso il Futuro: la rivoluzione delle facilitazioni nel trasporto aereo”, nel corso della cerimonia organizzata a Roma dalla Direzione Centrale Coordinamento Relazioni Internazionali, Sicurezza e Ricerca guidata dalla Dott.ssa Giovanna Laschena. L’iniziativa, rivolta a studenti universitari e neolaureati, è stata promossa dall’Ente in occasione del 75° anniversario dell’Annesso 9 International Civil Aviation Organization, con l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura aeronautica, con particolare attenzione al tema delle facilitazioni e della mobilità aerea, attraverso il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. Il DG Enac D’Orsogna: “Avvicinare i giovani al mondo dell’ aviazione civile significa investire sul futuro del nostro Paese, stimolando risposte innovative alle sfide globali emergenti del settore e favorendo uno sviluppo sempre più sostenibile, inclusivo e accessibile del trasporto aereo”. Durante l’evento il DG Enac ha conferito i riconoscimenti ai due progetti vincitori, nonché gli attestati di partecipazione a tutti i concorrenti, chiamati a realizzare video che mettessero in risalto il ruolo del trasporto aereo, motore di sviluppo dell’economia e dell’interconnessione territoriale, reso più efficiente, accessibile e fruibile grazie alle facilitazioni. A comporre i due gruppi assegnatari del premio, Lorenzo Costa e Sabrina De Bonis per AprilX e Roberto Trainotti, Matteo Bruseghini e Pietro Michelini per Collettivo Futura. Hanno partecipato alla cerimonia, per Enac, il Direttore Centrale Claudio Eminente, i Direttori Silvia Ceccarelli, Monica Piccirillo, Fabiola Cardea, Davide Drago e Sebastiano Veccia, insieme al PM Facilitation Denia Priami. Presenti, inoltre, il DG Assaeroporti Valentina Menin, il DG AEROPORTI 2030 Valentina Lener, rappresentanti di International Air Transport Association (IATA), SEA Milan Airports, AICALF e Airport Global Services.

SWISS: COMUNICATO SUL VOLO LX1413 DA BELGRADO A ZURIGO DEL 7 LUGLIO 2025 – SWISS informa: “Il volo SWISS LX1413, in rotta da Belgrado a Zurigo, ha effettuato un atterraggio non programmato a Friedrichshafen a mezzogiorno del 7 luglio 2025. Il motivo del dirottamento sono state le multiple warning indications provenienti dall’Airbus A220-300. L’equipaggio è intervenuto con professionalità e ha immediatamente dirottato verso l’aeroporto più vicino e idoneo. Dopo l’atterraggio a Friedrichshafen, i passeggeri hanno potuto sbarcare dall’aereo in modo ordinato. A bordo c’erano 115 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Tutti i passeggeri e l’equipaggio stanno bene e sono al sicuro. I passeggeri sono stati successivamente trasportati da Friedrichshafen a Zurigo con diversi autobus e hanno proseguito il viaggio verso casa o sono stati trasferiti su voli in coincidenza. Anche i nostri membri dell’equipaggio hanno viaggiato verso Zurigo su strada. Un team dei nostri tecnici è giunto sul posto e sta ispezionando l’Airbus A220-300. L’indagine si concentra attualmente sugli air conditioning systems dell’aeromobile. Al momento, si può escludere un collegamento con incidenti precedenti. SWISS desidera ringraziare l’airport operator di Friedrichshafen e le autorità locali per la loro straordinaria collaborazione. Desideriamo inoltre porgere le nostre più sentite scuse ai passeggeri per l’inconveniente causato”.

EMIRATES RIVELA I TOP 2025 SUMMER GATEWAYS SECONDO I SEARCH DATA – Emirates informa: “Mentre i viaggi internazionali raggiungono l’apice quest’estate, l’ultima analisi di Emirates sui dati di prenotazione globali e sui modelli di ricerca rivela dove i viaggiatori fuggono a luglio e agosto, con una tendenza verso nuove esperienze culturali e località fuori dai sentieri battuti. Le ricerche di voli per i viaggi estivi sono aumentate del 7% rispetto allo scorso anno, con la Francia in testa, con un notevole aumento del 35% nelle ricerche di viaggi in uscita, seguita da Irlanda, Canada e Arabia Saudita. Anche Germania ed Emirati Arabi Uniti (UAE) stanno registrando un forte slancio, a dimostrazione di una solida intenzione di viaggio nei mercati chiave. Nel 2025, alcune destinazioni emergenti si sono affermate come le principali mete estive per Emirates, concentrate principalmente in Estremo Oriente, Oceano Indiano ed Europa”. “Il Vietnam si è affermato come la destinazione ‘di tendenza’ di quest’estate, con un robusto balzo del 61% nell’interesse e un aumento della domanda di prenotazioni. Emirates vola verso tre destinazioni in Vietnam con 25 voli settimanali: Ho Chi Minh City, Hanoi e, a giugno di quest’anno, la compagnia aerea ha lanciato servizi per Da Nang via Bangkok, con orari di volo che offrono collegamenti fluidi da/per le principali città europee e i principali hub americani. Segue a ruota, l’isola di Mauritius, che continua ad affascinare i viaggiatori, con le ricerche di voli in aumento del 41%, seconda destinazione più richiesta sulla rete Emirates quest’estate. La compagnia aerea offre due comodi voli giornalieri a bordo dei suoi iconici A380. Lo Sri Lanka ha registrato un aumento del 32%, confermandosi una delle mete preferite. Il Giappone continua ad attrarre gli esploratori globali, con una crescita del 28% nelle ricerche di voli rispetto allo scorso anno. Emirates opera 21 voli settimanali verso tre destinazioni giapponesi: Tokyo Narita, Tokyo Haneda e Osaka. Il fascino senza tempo della Francia completa la top five con un solido aumento del 25%, ed Emirates sta contribuendo a soddisfare la domanda dei viaggiatori quest’estate, servendo Parigi con 21 voli settimanali, inclusi 3 voli giornalieri con A380; un volo giornaliero con A380 per Nizza; un volo giornaliero con A350 per Lione”, prosegue Emirates. “Negli Emirati Arabi Uniti, Emirates ha registrato un aumento complessivo del 13% nelle ricerche di voli e la compagnia aerea ha registrato un aumento su base annua delle ricerche verso destinazioni come Sri Lanka, Giordania, Francia, India, Libano e Marocco. I viaggiatori statunitensi che volano con Emirates hanno concentrato sempre più le loro ricerche su destinazioni africane come Egitto, Kenya e Sudafrica, mentre i viaggiatori del Regno Unito stanno cercando su emirates.com il 12% in più rispetto allo scorso anno, con un crescente interesse per destinazioni lontane come Nuova Zelanda, Australia, Giappone, Sri Lanka e Mauritius. I viaggiatori indiani cercano maggiori opportunità per avventurarsi in Australia, Nuova Zelanda e Irlanda nel 2025, mentre la compagnia aerea osserva che i viaggiatori australiani si stanno concentrando sui loro piani estivi in Europa, con un aumento delle ricerche in Francia e Regno Unito. Nell’ultimo anno, i viaggiatori tedeschi sono stati attratti dalla direzione est, con livelli di ricerca più elevati verso Giappone, Vietnam, Corea del Sud e Seychelles. Emirates prevede un notevole traffico passeggeri in arrivo a Dubai durante i mesi estivi di quest’anno, a dimostrazione del continuo appeal globale della città come destinazione da visitare durante tutto l’anno”, conclude Emirates.

LOCKHEED MARTIN DIMOSTRA LE CAPACITA’ DEL PAC-3 MSE – Lockheed Martin informa: “Il 26 giugno 2025, presso il White Sands Missile Range (WSMR), l’U.S. Army e Lockheed Martin hanno condotto una critical flight test mission, dimostrando l’evoluzione delle capacità del PAC-3 MSE all’interno del PATRIOT system. Durante il test,i PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptors hanno affrontato Air Breathing Threats (ABTs). Le missioni hanno utilizzato aggiornamenti software e nuovi algoritmi di ricerca per il PAC-3 MSE”. “Stiamo costantemente sviluppando il PAC-3 per affrontare il panorama sempre più complesso”, ha affermato Brian Kubik, Vice President of PAC-3 Programs.

RAYTHEON DIMOSTRA LE AUTONOMOUS CAPABILITIES DEL SUO BARRACUDA MINE NEUTRALIZER – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda di RTX, ha dimostrato con successo per la prima volta il suo Barracuda mine neutralization vehicle in una untethered, semi-autonomous operation durante i recenti open water testing nella baia di Narragansett. Durante la dimostrazione, il Barracuda di Raytheon ha dimostrato la sua capacità di navigare, comunicare, rilevare e identificare bersagli in modo autonomo e di operare in modo indipendente sott’acqua”. “Questi recenti test dimostrano i significativi progressi che abbiamo compiuto nel progresso della tecnologia di contromisura contro le mine”, ha dichiarato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “In linea con il piano di acquisizione della Marina, il Barracuda di Raytheon è sulla buona strada per raggiungere la initial operational capability and low-rate initial production entro il 2030”.