Aeroporto di Bergamo e Volotea: comunicati riguardo l’evento di questa mattina

“Il drammatico evento di oggi ha sconvolto tutta la comunità aeroportuale. Esprimo, anzitutto, il mio personale cordoglio e quello della società ai familiari della vittima, a cui siamo vicini in questo terribile momento”, dichiara il Presidente di SACBO, Giovanni Sanga. “Fin da subito, oltre ad avere assicurato l’immediata gestione dell’emergenza e l’assistenza ai passeggeri e all’equipaggio, abbiamo rivolto la nostra attenzione ai colleghi che hanno assistito all’episodio e ne sono rimasti fortemente colpiti”.

“Alle ore 10:35 del mattino di oggi, 8 luglio, all’aeroporto di Milano Bergamo, una persona, né passeggero né dipendente di società operanti nello scalo, nonostante la pronta azione di contrasto delle forze dell’ordine presenti, è riuscita ad introdursi sul piazzale degli aeromobili, raggiungendo poi la via di rullaggio. Qui si è avvicinato all’aeromobile di un volo di linea, fermo e a motori accesi, perdendo la vita.

La dinamica esatta dell’accaduto è all’esame dell’autorità giudiziaria a cui SACBO continua a fornire tutta la collaborazione necessaria”, afferma il comunicato stampa di SACBO.

“La società, in coordinamento con gli Enti deputati, ha attivato immediatamente le procedure di emergenza e di assistenza ai passeggeri del volo, all’equipaggio e al personale di terra coinvolti, mettendo a disposizione anche i servizi di supporto psicologico”, conclude il comunicato di SACBO.

Nota stampa Volotea sull’incidente all’aeroporto di Bergamo

Volotea informa: “Volotea conferma con rammarico che uno dei suoi aeromobili, un Airbus A319, volo numero V7-3511 da Milano-Bergamo (BGY) alle Asturie (OVD), è stato coinvolto in un incidente all’aeroporto di Milano Bergamo stamattina, alle 10:35 ora locale (8:35 UTC).

Secondo quanto riportato dalle Autorità competenti, un uomo è riuscito ad introdursi sul piazzale degli aeromobili, raggiungendo poi la via di rullaggio. Qui si è avvicinato all’aereo, fermo e a motori accesi, perdendo la vita. Le cause del suo gesto risultano ancora sconosciute. Questa persona non era a bordo del volo e non ha alcun legame con la compagnia.

Il vettore è in contatto con l’aeroporto e con le autorità competenti e sta collaborando attivamente per contribuire a fare piena luce su quanto accaduto”.

“A bordo c’erano in totale 154 passeggeri e 6 dipendenti Volotea: 2 piloti e 4 membri dell’equipaggio di cabina. Tutte le persone sull’aereo risultano illese e hanno ricevuto sostegno psicologico fornito dalla compagnia aerea che coglie l’occasione per ringraziare il proprio equipaggio, il personale di terra e l’aeroporto per il prezioso supporto nella gestione della situazione nel miglior modo possibile per i passeggeri.

Volotea ha fatto tutto il possibile per assistere i passeggeri presenti che sono stati riprotetti su un altro volo, partito da Milano Bergamo alle 16.43 ora locale.

Volotea esprime la propria vicinanza alla famiglia e il più profondo cordoglio per quanto accaduto”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa SACBO – Volotea)