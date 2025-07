THAI celebra il 65° anniversario con un esclusivo Amenity Kit

Thai Airways International (THAI) celebra il suo 65° anniversario con l’introduzione di un esclusivo amenity kit in edizione limitata, frutto della collaborazione con SIRIVANNAVARI, il prestigioso marchio di moda fondato nel 2005 da Sua Altezza Reale la Principessa Sirivannavari Nariratana Rajakanya di Thailandia.

“Il brand, noto per coniugare l’estetica occidentale con l’eredità culturale thailandese, si distingue per il suo impegno nel valorizzare l’industria tessile e artigianale del Paese. La collaborazione con THAI per la realizzazione di questo amenity kit rappresenta un perfetto connubio tra eleganza, innovazione e tradizione, riflettendo l’impegno a promuovere l’eccellenza del design e della cultura thailandese nel mondo.

Concepito per offrire un’esperienza di viaggio sempre più raffinata, il nuovo kit sarà disponibile per i passeggeri di Royal Silk Class su quattro rotte internazionali selezionate: Parigi, Milano, Tokyo (Narita) e Shanghai. Questa iniziativa esclusiva rappresenta l’incontro tra il lusso contemporaneo e la tradizione thailandese”, afferma THAI.

“I kit di cortesia, disegnati appositamente per THAI, si presentano in due eleganti versioni ispirate ai vivaci motivi batik tipici della Thailandia meridionale. Questi motivi riflettono la ricca tradizione artigianale del Paese, caratterizzata da colori intensi e disegni raffinati che raccontano storie di cultura e natura. Le pochette, abbinate a mascherine per il sonno coordinate, presentano elementi simbolici ricchi di significato:

Fiore di Iris: emblema del marchio SIRIVANNAVARI, l’iris simboleggia saggezza, speranza, fiducia e valore. Nella mitologia greca, Iris era la messaggera degli dèi e rappresentava la connessione tra cielo e terra. Il fiore è anche associato alla regalità, essendo stato simbolo di imperatori e re nel corso della storia.

Orchidea: icona di THAI, l’orchidea è il fiore nazionale della Thailandia e rappresenta eleganza, bellezza e ospitalità. Spesso utilizzata per accogliere i passeggeri a bordo, simboleggia il calore e la raffinatezza dell’accoglienza thailandese.

Elefante: animale simbolo della Thailandia, è considerato sacro e simbolo di forza, saggezza e prosperità. Nella tradizione buddhista, l’elefante è particolarmente venerato e rappresenta regalità e spiritualità.

Questi elementi decorativi non solo arricchiscono esteticamente i kit di cortesia, ma offrono anche ai passeggeri un’esperienza culturale immersiva, riflettendo l’essenza del Paese attraverso simboli di profondo significato culturale”, prosegue THAI.

“All’interno del kit, i passeggeri troveranno una raffinata selezione di prodotti per la cura personale firmati SIRIVANNAVARI MAISON, la linea esclusiva che incarna eleganza e benessere: crema mani, balsamo labbra, spray corpo, oltre a un ecologico spazzolino in bambù e al rinomato dentifricio italiano Marvis.

Questa speciale collaborazione sottolinea l’impegno di THAI nel fornire un servizio di eccellenza, celebrando al contempo la ricchezza artistica e culturale della Thailandia attraverso design sofisticati e comfort senza compromessi.

Grazie a questa iniziativa, THAI continua a distinguersi nel panorama globale dell’aviazione offrendo ai suoi passeggeri esperienze di viaggio uniche, autentiche e indimenticabili.

Per ulteriori informazioni sui nuovi amenity kit e sui servizi offerti da THAI, visitare il sito www.thaiairways.com“, conclude THAI.

(Ufficio Stampa Thai Airways International – Photo Credits: Thai Airways International)