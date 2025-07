Emirates riconosciuta come ‘2025’s Most Recommended Global Brand’ da YouGov

Emirates ha conquistato il primo posto nel ranking YouGov’s Most Recommended Global Brand for 2025. Emirates è l’unica compagnia aerea a comparire nella top 10 globale.

“Lo YouGov Most Recommended Brands rankings misura la percentuale di clienti di un brand che lo consiglierebbero a un amico o a un collega. Quest’anno Emirates ha ottenuto un punteggio dell’88,4%, con un vantaggio significativo sul brand successivo. Basati sui dati di YouGov BrandIndex, i Recommend scores si basano su oltre un milione di sondaggi condotti tra i clienti in 28 mercati, monitorando quotidianamente le prestazioni del brand tra il 1° giugno 2024 e il 31 maggio 2025. I Positive Recommend scores per ciascuno dei primi 10 brand globali vengono aggregati e ponderati in base alle dimensioni dell’attuale base clienti del brand per mercato”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, ha dichiarato: “Questo riconoscimento sottolinea il profondo legame e la fedeltà che abbiamo costruito con i passeggeri di tutto il mondo, che si affidano a noi non solo per raggiungere la loro destinazione, ma anche per farlo con cura, affidabilità ed eccellenza. Continueremo a sviluppare la nostra esperienza, già eccezionale, e a stabilire nuovi standard nel settore dei viaggi per garantire che Emirates sia sempre un brand che i nostri clienti sono orgogliosi di consigliare”.

“Emirates ha sempre posto i clienti al centro delle sue attività. Investendo costantemente nei migliori prodotti e nei servizi esclusivi, la compagnia aerea offre una world-class travel experience, sia in volo che a terra.

Nella prima metà del 2025, Emirates ha ampliato la sua rete globale con il lancio di tre nuove destinazioni, a cui seguirà Hangzhou; ha inaugurato nove reimagined travel retail stores in Asia, Africa ed Europa; ha introdotto il suo nuovo modello di aeromobile, l’A350, in 10 destinazioni; ha ottenuto la designazione come world’s first Autism Certified Airline™, compiendo progressi significativi nel suo percorso per rendere i viaggi accessibili a tutti.

Entro dicembre 2025, la compagnia aerea servirà oltre 70 città con aeromobili dotati degli interni più recenti su Boeing 777, A380 e A350, che rappresentano quasi il 50% del suo network, e offrirà oltre 2 milioni di posti in Premium Economy, consentendo a un maggior numero di viaggiatori di godere della Emirates latest generation premium onboard experience”, prosegue Emirates.

“Emirates è stata già riconosciuta da YouGov come most recommended brand in the UAE nei Recommend 2024 rankings con un punteggio di 92,6. Nello YouGov 2024 US airlines report, Emirates ha registrato i “clienti più soddisfatti tra i viaggiatori statunitensi” ed è stata una delle 10 compagnie aeree più prese in considerazione dai Millennial e dalla Generazione Z statunitensi. In qualità di international online research data and analytics firm, YouGov è pioniera in ricerche di mercato e sondaggi sugli interessi dei consumatori, utilizzando il suo strumento di tracciamento di punta, YouGov BrandIndex“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)