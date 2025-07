Il Bombardier Global 7500 stabilisce il suo 135° City-Pair Speed Record

Bombardier informa: “Bombardier ha annunciato che il suo Global 7500 ha raggiunto un altro traguardo: 135 speed records, il numero più alto mai stabilito da un singolo business aircraft type. Tra i city-pair speed records di questo aereo figurano tratte chiave come Tokyo-San Francisco, Londra-Riyadh, Oakland-Tokyo, Hartford-Dubai, Tokyo-Toronto e Montreal-Parigi, tra molte altre.

Tra i precedenti successi del Global 7500 figurano il volo più lungo mai registrato nella business aviation – un volo di 8.225 miglia nautiche (15.232,7 km) da Sydney a Detroit – e la longest range non-stop mission del settore, dall’aeroporto di London City a Los Angeles”.

“Questo è il massimo riconoscimento, ed è esattamente ciò di cui i clienti più esigenti di Bombardier hanno bisogno: uno strumento di lavoro affidabile, veloce ed efficiente che li porti a destinazione in modo rapido ed efficiente”, ha dichiarato Jean-Christophe Gallagher, Executive Vice President, Aircraft Sales and Bombardier Defense. “Ancora più impressionante è il fatto che alcuni di questi record siano stati stabiliti con passeggeri a bordo in condizioni e aeroporti diversi. È una testimonianza dell’ottima progettazione del velivolo, che garantisce ai clienti il pieno vantaggio delle sue eccezionali performance per le loro importanti missioni quotidiane”.

“Grazie alle sue performance, il Global 7500 ha raggiunto un numero notevole di speed records dal suo lancio sul mercato. Con una top speed di Mach 0,925 e un baseline range di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), il Global 7500 stabilisce un nuovo punto di riferimento per le performance nella ultra-long-range category.

Le caratteristiche distintive del Global 7500 nel settore saranno presto migliorate con l’introduzione del Global 8000. Si prevede che l’ammiraglia di Bombardier avrà un’autonomia leader del settore di 8.000 miglia nautiche (14.816 km) e una top speed di Mach 0,94, rendendolo l’ultimate all-in-one business aircraft. Avrà inoltre una bassa cabin altitude, inferiore a 2.900 piedi a 41.000 piedi.

L’agile Global 8000 di Bombardier vanta anche runway performance notevoli, paragonabili a quelle di un light jet. Il suo design unico e l’ingegneria all’avanguardia offrono ai clienti la possibilità di accedere ad aeroporti più piccoli, inaccessibili ad altri velivoli della sua categoria”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Cedits: Bombardier)