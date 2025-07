Norwegian Group annuncia un dividendo dopo un secondo trimestre positivo

Norwegian Group informa: “Norwegian Group ha registrato risultati record nel secondo trimestre, con un profit before tax (EBT) superiore a 1 miliardo di NOK. La performance operativa è rimasta eccellente, con Norwegian tra le migliori compagnie aeree europee in termini di puntualità. Inoltre, la compagnia ha annunciato che, per la prima volta nella sua storia, distribuirà un dividendo di 0,90 NOK per azione, che verrà corrisposto ad agosto.

Nel secondo trimestre, Norwegian Group ha registrato un operating profit (EBIT) di 1.250 milioni di NOK e un operating margin del 12,2%, il secondo risultato più alto per il secondo trimestre nella storia della compagnia. La liquidità è aumentata a 13,8 miliardi di NOK, con un aumento di 3,3 miliardi di NOK rispetto al trimestre precedente, grazie all’impatto positivo del solido operational cash flow e al completamento del finanziamento di dieci aeromobili precedentemente acquisiti”.

“Siamo molto lieti di annunciare un secondo trimestre record per diversi parametri, sia per Norwegian che per Widerøe. L’utile operativo e il margine sono i secondi più alti mai registrati in questo trimestre, mentre il numero di passeggeri e il load factor sono i più alti per un secondo trimestre dal 2019. Inoltre, abbiamo raggiunto un traguardo significativo: Norwegian, per la prima volta nei nostri 23 anni di storia, distribuirà un dividendo di 0,90 NOK per azione”, ha dichiarato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Il dividendo è stato deliberato dal Board of Directors di Norwegian in conformità con l’autorizzazione dell’annual general meeting e sarà pagato ad agosto. Norwegian verserà l’intero importo residuo delle obbligazioni societarie, consentendo alla società di distribuire i dividendi. Il dividendo sarà finanziato principalmente dal fondo dividendi della società.

Nel secondo trimestre del 2025, Norwegian Group ha registrato 7,6 milioni di passeggeri, di cui 6,5 milioni per Norwegian e 1,1 milioni per Widerøe. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, il numero di passeggeri è aumentato rispettivamente di 192.000 e 82.000 per Norwegian e Widerøe. Il load factor trimestrale di Norwegian è stato dell’85,2%, in aumento di 2,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre Widerøe ha registrato un load factor del 73,9%, con un aumento di 3,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”, prosegue Norwegian Group.

“Continuiamo a registrare buoni dati sulle prenotazioni e il trend di Norwegian per luglio, agosto e la stagione autunnale è incoraggiante, con quasi il 10% di biglietti venduti in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Con le recenti acquisizioni di 13 aeromobili precedentemente in leasing per Norwegian, insieme all’accordo per l’acquisto di undici CFM LEAP-1B spare engines, stiamo compiendo importanti progressi, mentre la nostra fleet strategy inizia a dare i suoi frutti. In breve, stiamo assistendo a molti aspetti positivi in vista della seconda metà del 2025”, ha concluso Geir Karlsen.

(Ufficio Stampa Norwegian Group – Photo Credits: Norwegian Group)