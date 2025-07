Angus Clarke lascerà Air France-KLM a partire dal 31 agosto 2025

Air France-KLM Group informa: “Angus Clarke, Executive Vice President and Chief Commercial Officer of Air France-KLM, ha comunicato che si dimetterà dal suo incarico a partire dal 31 agosto 2025. Lascerà l’incarico con l’intenzione di assumere un nuovo incarico esterno alla compagnia nel corso dell’anno”.

Benjamin Smith, CEO di Air France-KLM, ha dichiarato: “Angus mi ha fatto sapere di ritenere che fosse giunto il momento giusto per affrontare una nuova sfida e che le aree di cui è stato responsabile negli ultimi sei anni sono in buone condizioni per il prossimo dirigente che ricoprirà la posizione di Chief Commercial Officer. Tra i tanti progetti, vorrei ringraziare personalmente Angus per il suo significativo contributo alla trasformazione della flotta di Air France-KLM, con particolare riferimento al suo coinvolgimento diretto nell’impegno del Gruppo fino a 99 aeromobili widebody e quasi 200 aeromobili narrowbody. Questi ordini costituiscono la spina dorsale dei futuri fleet plans di Air France, KLM e Transavia.

Angus è stato inoltre molto attivo in molti altri progetti, tra cui la riprogettazione delle cabine degli aeromobili, la pianificazione del network, la modernizzazione della joint venture Blue Skies e, più recentemente, l’impegno per un nuovo order-based passenger service system, Amadeus Nevio.

Auguro ad Angus un futuro brillante e lo ringrazio per il suo contributo ad Air France-KLM”-

Angus Clarke ha dichiarato: “È stato un piacere e un onore lavorare per uno dei principali airline groups al mondo e far parte del suo executive committee. Vorrei anche ringraziare personalmente Ben per l’opportunità di lavorare al suo fianco in Air France-KLM negli ultimi sei anni”.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group)