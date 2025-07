Viasat fornisce advanced satellite internet connectivity alla Aeromexico Embraer E190 fleet

Embraer, Viasat, Inc. e Aeromexico hanno annunciato l’installazione di una advanced in-flight internet connectivity sugli E190 di Aeromexico, integrando ulteriormente la flotta della compagnia aerea con un Wi-Fi veloce per i suoi clienti.

“La connettività satellitare ad alta velocità tramite il Viasat global Ka-band network consentirà ai passeggeri di Aeromexico a bordo di questi aerei di guardare film e programmi televisivi in streaming, guardare eventi sportivi in diretta, accedere a Internet, inviare email e connettersi ai propri social network durante il volo.

Ad oggi, sei aeromobili Embraer E190 di Aeromexico sono dotati dell’avanzata tecnologia Wi-Fi di Viasat, consentendo ai clienti di usufruire di una connettività internet veloce e affidabile. L’installazione della Viasat in-flight Wi-Fi solution sui restanti 28 aeromobili, per un totale di 34 E190, è in corso”, afferma Embraer.

Andres Castañeda, Chief Digital and Customer Experience Officer & EVP in Aeromexico, ha dichiarato: “Stiamo potenziando la nostra E190 fleet di Aeromexico Connect per offrire esperienze di volo eccezionali sulle nostre rotte a corto raggio. Con il Wi-Fi disponibile su tutti i nostri E190 entro il 2027, Aeromexico sarà la prima e unica compagnia aerea in America Latina a offrire ad-supported free messaging su tutta la nostra rete. Ciò significa che i nostri passeggeri potranno rimanere connessi ovunque volino, con la possibilità di acquistare pacchetti Internet per una connettività migliorata”.

“Con la domanda per in-flight connectivity in forte crescita, con i passeggeri che si aspettano sempre più di poter guardare film e programmi TV in streaming come fanno a casa, anche a 9.000 metri di altezza, siamo entusiasti di collaborare con Aeromexico ed Embraer. Entrambe le aziende apprezzano un onboard Wi-Fi service di alta qualità, veloce e affidabile per creare un’esperienza eccezionale per i passeggeri”, ha dichiarato Don Buchman, SVP & GM, Commercial Aviation, Viasat.

“Embraer lavora costantemente per migliorare l’esperienza di volo sulla sua ampia gamma di aeromobili. Offrire servizi di connettività sulla E-Jets fleet di Aeromexico è un passo importante per offrire maggiore comfort ai clienti della compagnia aerea”, ha dichiarato Carlos Naufel, Presidente e CEO di Embraer Services & Support.

“Viasat Amara, la next generation in-flight connectivity solution scelta da Aeromexico, è disponibile per tutti gli E-Jets customers in tutto il mondo. Embraer offre inoltre un’ampia gamma di soluzioni aeronautiche progettate per ciascun cliente, a supporto della crescente flotta di E-Jets in tutto il mondo e per offrire la migliore esperienza post-vendita nel settore aerospaziale globale”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)