News Brevi – 11.07.2025

SAAB: LA NEXT GENERATION DIGITAL TOWER E’ STATA SELEZIONATA PER IL WARSAW MODLIN AIRPORT IN POLONIA – Saab informa: “La Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) ha scelto Saab per fornire la sua Digital Tower a Warsaw Modlin Airport, con un operations centre situato a Varsavia. La soluzione migliorerà l’efficienza, la flessibilità e la disponibilità delle air traffic operations, aprendo la strada a un’ulteriore digitalizzazione e allo sviluppo a lungo termine del settore aeronautico polacco. Warsaw Modlin Airport sarà il primo aeroporto in Polonia a gestire il traffico aereo con una Digital Tower. Il centro operativo, situato presso la sede di PANSA a Varsavia, consentirà la gestione del traffico da remoto in tutte le condizioni meteorologiche. In futuro, la soluzione potrà essere estesa ad altri aeroporti in Polonia”. “Sono orgogliosa che PANSA affidi a Saab l’implementazione della nostra Digital Tower solution a Warsaw Modlin Airport. Per noi, questo è un percorso di trasformazione e digitalizzazione degli air traffic services e non vedo l’ora di unire le forze con il nostro partner PANSA in Polonia”, afferma Cecilia Larsson, CEO Saab Air Traffic Management AB. “L’implementazione dell’innovativa Remote Tower apre un nuovo capitolo nella gestione del traffico aereo. Non si tratta solo di un balzo in avanti tecnologico, ma di un vero e proprio cambiamento nel modo in cui concepiamo la sicurezza e l’efficienza delle operazioni aeree. Grazie a questa innovazione, forniamo ai controllori del traffico aereo strumenti che consentono loro di agire in modo più rapido e preciso, indipendentemente dalle condizioni o dalla posizione”, afferma Magdalena Jaworska-Mackowiak, CEO di PANSA. “La soluzione si basa sulla più recente Digital Tower Suite di Saab, che include telecamere 4K per le operazioni diurne e notturne e le più recenti funzionalità di presentazione per gli air traffic controllers. L’aeroporto sarà inoltre dotato di un multilateration (MLAT) system per garantire il monitoraggio e la sorveglianza di tutte le fasi del volo, offrendo una maggiore capacità in qualsiasi condizione meteorologica. Il Digital Tower system di Saab consente l’integrazione con i futuri progressi tecnologici, come AI-based features and unmanned traffic management. Grazie alla sua comprovata esperienza nell’implementazione di digital or remote tower solutions in tutto il mondo, Saab continua a guidare l’evoluzione del digital air traffic control, consentendo operazioni aeroportuali più sicure, flessibili ed efficienti”, conclude Saab.

EMIRATES LANCIA IL SEASONAL STRAWBERRY MENU – Emirates informa: “La stagione delle fragole è arrivata e, per celebrare il frutto estivo britannico per eccellenza, Emirates lancia un nuovo seasonal strawberry menu sui voli tra Dubai e il Regno Unito a partire da luglio. Disponibile dal 14 al 31 luglio 2025, il menù speciale seguirà la Emirates Wimbledon-themed offering e continuerà a celebrare i sapori stagionali britannici. Con una selezione accurata di piatti che mettono in risalto la versatilità e la freschezza delle fragole britanniche, il menù personalizzato sarà servito in tutte le classi di viaggio. Tra i piatti principali figurano dessert iconici come l’Eton Mess, insieme a interpretazioni culinarie più moderne, come la torta al miele servita con composta di fragole e panna rappresa. Ogni piatto è preparato con cura dal pluripremiato team culinario di Emirates e, una volta servito a bordo, includerà un messaggio speciale dello chef che offrirà uno spaccato dell’ispirazione creativa dietro ogni piatto”. “Al centro di questa iniziativa c’è Bustanica, la più grande indoor vertical farm al mondo con sede a Dubai, che offre una varietà di fragole, tra cui la varietà Monterey, dal sapore dolce e intenso. La compagnia aerea collabora anche con “Blush from UK” e con Oaklands Fruit Farm, un’azienda a conduzione familiare situata nella Vale of Evesham, nota per le sue fragole di alta qualità. Impegnata nella sostenibilità e nell’agricoltura etica, Oaklands svolge un ruolo attivo nella comunità locale attraverso l’istruzione e l’impiego stagionale. Quest’anno Oaklands Fruit Farm fornirà a Emirates le varietà di fragole Champion, Favori e Karima. Questa offerta a tempo limitato conferma l’impegno di Emirates nel celebrare le culture globali attraverso menu di bordo attentamente studiati, rafforzando la sua reputazione di compagnia aerea che delizia i suoi passeggeri con esperienze stagionali e di ispirazione regionale”, conclude Emirates.

IL CONGRESSO CONFERMA IL NUOVO FAA ADMINISTRATOR BRYAN BEDFORD – La FAA informa: “La Federal Aviation Administration (FAA) dà il benvenuto a Bryan Bedford come nuovo Administrator. Guiderà una forza lavoro di oltre 40.000 dipendenti impegnati a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del national airspace system più complesso al mondo”. “Sono grato per l’opportunità di entrare a far parte del team della FAA. Nutro un profondo rispetto per l’importante lavoro svolto dai dipendenti della FAA per proteggere la sicurezza e l’efficienza del nostro national airspace”, afferma il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Bedford porta alla FAA oltre 35 anni di esperienza nel settore aeronautico, di cui 26 come CEO di Republic Airways. Collaborerà a stretto contatto con il Transportation Secretary Sean P. Duffy per sviluppare un nuovo state-of-the-art air traffic control system”, prosegue la FAA. “Non vedo l’ora di lavorare con il Segretario Duffy e ammiro la sua leadership e il suo impegno nel realizzare questo nuovo sistema entro i prossimi tre o quattro anni”, ha dichiarato Bedford. “Stiamo costruendo una FAA moderna e resiliente, che abbraccia l’innovazione ed è pronta ad affrontare le future esigenze dell’aviazione”. “Bedford inizierà immediatamente a visitare le strutture della FAA in tutto il paese per incontrare i dipendenti, ascoltare le loro opinioni e comprendere meglio le sfide e le opportunità che ci attendono”, continua la FAA. “Il nostro obiettivo sarà costruire fiducia e ottenere risultati insieme”, ha affermato. “Chris Rocheleau, che ha ricoperto il ruolo di Acting Administrator, passerà ora al ruolo di Deputy Administrator per supportare Bedford”, conclude la FAA.

TEXTRON AVIATION: STARLINK HIGH-SPEED INTERNET ORA DISPONIBILE PER I CESSNA CITATION SOVEREIGN E SOVEREIGN+ – Textron Aviation informa: “Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato un’ulteriore high-speed internet connectivity solution per i Cessna Citation Sovereign e Sovereign+, in seguito al rilascio da parte della Federal Aviation Administration (FAA) dell’AeroMech’s Supplemental Type Certificate (STC) for Starlink high-speed internet connectivity. L’STC di AeroMech utilizza la Low Earth Orbit (LEO) satellites constellation di Starlink per fornire una connettività più affidabile su terra, acqua e aree remote, dove il Wi-Fi tradizionale in volo potrebbe non essere disponibile”. “Investiamo negli aggiornamenti di prodotto in base al feedback dei clienti, che ci hanno chiesto le migliori opzioni di connettività in volo disponibili oggi nel settore dell’aviazione”, ha dichiarato Brian Rohloff, senior vice president, Customer Support. “Continuiamo ad ampliare la nostra lista di connectivity upgrades disponibili per i nostri clienti. L’offerta di Starlink per il Cessna Citation Sovereign e Sovereign+ aggiunge un altro prodotto all’elenco di ciò che è possibile ottenere aggiornando il proprio velivolo con Textron Aviation”. “I clienti possono programmare l’installazione dell’upgrade presso i North American Textron Aviation Service Centers e in selezionati International Service Centers. L’STC di AeroMech utilizza uno Starlink Aviation Kit, composto da un Aero Terminal (Antenna), Power Supply Unit (PSU), due Wireless Access Points (WAPs), oltre al cablaggio, e richiede solo il power input dall’aeromobile”, conclude Textron Aviation.

L’ICAO GUIDA I PROGRESSI NELLA REGIONE ASIA-PACIFICO SULL’AIR TRANSPORT MODERNIZATION PLAN – L’ICAO ha ottenuto un impegno tra i suoi Stati membri sulla modernizzazione dei viaggi aerei attraverso l’Asia-Pacifico, mettendo in moto piani per attraversamenti di frontiera più veloci e migliori servizi digitali. Gli accordi, raggiunti all’ICAO Facilitation Regional Forum in Ulaanbaatar, Mongolia, promuovono l’implementazione delle credenziali di viaggio digitali e dei sistemi di gestione delle frontiere migliorati, che andranno in particolare a beneficio delle nazioni e degli stati isolani in questa regione. L’evento di due giorni è riuscito a identificare nuove opportunità di collaborazione tra governi e industria e ha identificato le principali infrastrutture digitali e capacità che possono affrontare molte delle sfide e delle opportunità nella regione. “Con l’Asia-Pacific air traffic che dovrebbe guidare la crescita globale verso 12,4 miliardi di passeggeri entro il 2050, dobbiamo trasformare il modo in cui gestiamo il movimento di persone e merci attraverso i confini”, ha osservato l’ICAO Secretary General Juan Carlos Salazar. “Il consenso raggiunto all’ICAO Facilitation Regional Forum a Ulaanbaatar ha contribuito a gettare le basi per quella trasformazione, garantendo che la regione sviluppi i sistemi standardizzati e interoperabili necessari per gestire questa notevole espansione in modo efficiente e sicuro”. Congratulandosi con la Mongolia per la sua leadership nell’ospitare queste deliberazioni, Salazar ha osservato che era un tributo appropriato al ruolo storico del paese come hub cruciale per la connettività regionale del trasporto, in coincidenza con la celebrazione dello stato di 100 anni di aviazione civile. “La Mongolia è pienamente impegnata a lavorare di pari passo con l’ICAO, i suoi Stati membri e tutte le parti interessate per rafforzare la facilitazione, semplificare le procedure di frontiera e promuovere l’innovazione”, ha osservato Mr. Munkhtushig Lkhanaajav, the State Secretary of the Ministry of Foreign Affairs of Mongolia. “Sono fiducioso che questo forum aprirà un nuovo capitolo nella cooperazione aeronautica regionale”. Il forum ha riunito 126 partecipanti, inclusi rappresentanti dei governi, organizzazioni internazionali e organizzazioni del settore. Hanno raggiunto un ampio accordo sull’importanza critica della air transport facilitation per assicurare la connettività e aumentare lo sviluppo economico e sociale nella regione Asia-Pacifico, in particolare quando si considerano la crescita dei viaggi aerei, le sfide per i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare della regione e gli stati in via di sviluppo delle piccole isole. I partecipanti hanno anche sottolineato l’importanza di sfruttare la tecnologia per migliorare l’esperienza dei passeggeri, mantenendo al contempo la necessaria supervisione umana. Vi è stato un ampio riconoscimento del ruolo degli standard normativi dell’ICAO e delle specifiche internazionali nel garantire l’interoperabilità globale e la sicurezza dei documenti di viaggio, l’implementazione di passenger data systems e il miglioramento complessivo delle capacità di gestione delle frontiere. Sono emerse anche nuove opportunità per far avanzare i progetti pilota per l’ICAO Digital Travel Credential and Public Key Directory, presentando opportunità per l’industria di impegnarsi in soluzioni innovative. L’evento ha concluso una serie di incontri regionali e globali che hanno segnato l’ICAO Year of Facilitation e il 75 ° anniversario dell’Annex 9 – Facilitation. I risultati del forum regionale incoraggeranno lo slancio su queste priorità a livello globale, anche informando le deliberazioni e le risoluzioni che si prevede deriveranno dalla 42a sessione dell’Assemblea ICAO a Montréal a settembre.

AIRBUS: INCREMENTARE LA CIRCOLARITA’ DELL’ALLUMINIO E DEL TITANIO – Airbus informa: “Airbus sta rimodellando il ciclo di vita dei materiali utilizzati nella produzione aerospaziale. Con una vita utile superiore a 20 anni, gli aeromobili sono sempre stati progettati per durare a lungo e ottimizzare l’uso delle risorse. Ora, grazie ai progressi nelle tecnologie chiave, Airbus sta migliorando la sua capacità di ridurre il consumo di alluminio e titanio durante la produzione, recuperare parti da aeromobili dismessi e riciclare i metalli. Si tratta di una svolta per questi due metalli. Airbus si impegna a promuovere la circolarità dei materiali all’interno della catena del valore aerospaziale, con particolare attenzione a due metalli: titanio e alluminio. Il titanio è uno dei metalli principali nella produzione aerospaziale strutturale, e le sue leghe vengono utilizzate principalmente per piloni, motori e carrelli di atterraggio. L’alluminio, invece, è ampiamente utilizzato per realizzare fusoliere, strutture alari e interni di aeromobili. Entrambi i metalli sono leggeri, resistenti alla corrosione e presentano un elevato rapporto resistenza/peso. Il titanio è inoltre resistente alle alte temperature e ha una buona resistenza alla fatica. Gli sforzi di Airbus per aumentare la circolarità di questi due metalli sono presenti lungo tutta la catena del valore. L’obiettivo è aumentare la circolarità attraverso le dieci “R”, che si ritrovano nel modo in cui i prodotti vengono progettati (refuse, reduce, rethink), in come ne viene prolungata la durata di vita (reuse, repair, refurbish, repurpose and remanufacture) e in come viene gestito il processo di fine vita (recycle and recover). Molti potrebbero già avere familiarità con una versione semplificata di questo concetto: reduce, reuse, recycle. Raggiungere una vera circolarità per il titanio e l’alluminio di qualità aerospaziale – ovvero la chiusura del ciclo – è un’impresa complessa che richiede un approccio collaborativo. Airbus sta quindi lavorando attivamente a una varietà di iniziative in un ampio ecosistema, che include fornitori di materie prime, produttori di componenti, specialisti del riciclo e partner industriali”. “Creare un’economia circolare per i materiali aerospaziali è un percorso complesso, ma stiamo facendo progressi significativi”, spiega Isabell Gradert, Vice-President of Central Research & Technology at Airbus. “Stiamo adottando approcci innovativi per ridurre gli sprechi e ottimizzare le risorse lungo tutta la catena del valore. Saranno necessarie collaborazione e dedizione costanti per realizzare la nostra visione a lungo termine di chiudere il cerchio”. “Nonostante l’ampiezza della sfida, Airbus rimane impegnata ad aumentare la circolarità dei diversi materiali di produzione, nell’ambito della più ampia ambizione dell’azienda di essere pioniera nel settore aerospaziale sostenibile. Concentrandosi su una progettazione intelligente, un uso efficiente delle risorse e tecnologie di riciclo avanzate, Airbus non solo riduce le emissioni dei suoi prodotti, ma migliora anche la resilienza e l’efficienza delle proprie operazioni”, conclude Airbus.

DASSAULT AVIATION ALLA TRADIZIONALE PARATA MILITARE DEL 14 LUGLIO PER LA FESTA NAZIONALE FRANCESE – Dassault Aviation informa: “Per celebrare la Festa Nazionale francese, la tradizionale cerimonia militare del 14 luglio 2025 si svolgerà sugli Champs-Élysées dalle 9:55 alle 12:00. Il sorvolo inizierà intorno alle 10:25 con 70 velivoli, inclusi 39 aeromobili Dassault. Opening: Patrouille de France con 8 Alpha Jet, “La grande dame” formation; Air defense: 2 Rafale C, 1 Rafale B e 2 Mirage 2000-5; Airborne deterrence: 4 Rafale B; Air superiority: 1 Rafale C, 1 Rafale B e 2 Mirage 2000D; Military air innovation: 2 Rafale e 1 Mirage 2000D; Fighter training: 2 Alpha Jet, 2 Rafale B e 2 Mirage 2000B; French Navy embarked air group: 5 Rafale M e 1 Falcon 10; Maritime patrol: 1 Atlantique 2 e 1 Falcon 50: Overseas assault and support: 1 Falcon 900”.

DASSAULT AVIATION: I VANTAGGI DELL’AI PER L’AVIAZIONE – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, afferma: “Uno dei primi utilizzi delle capacità predittive dell’AI potrebbe essere quello di evitare la formazione di scie di condensazione dannose. Questo dettaglio è emerso da una conversazione con il Dott. Patrick Fabiani, head of Dassault’s roadmap for artificial intelligence. Patrick guida l’introduzione dell’AI in Dassault dal 2020, prima ancora che molti di noi ne sentissero parlare. Afferma che il passaggio alla tecnologia applicata è stato gratificante. Le cose si stanno muovendo rapidamente. Patrick ha affermato che nel 2005 ci sarebbero voluti circa 8-9 mesi per addestrare uno small neural network. Oggi, un “large language model” può essere addestrato in pochi giorni. Abbiamo brevemente discusso le applicazioni militari, come il collegamento del nuovo uncrewed combat air vehicle di Dassault, annunciato al Paris Air Show, che può fungere da “loyal wingman” per l’F5 Rafale di prossima generazione. Nell’aviazione civile, la roadmap di Patrick è quella di procedere gradualmente, dimostrando i vantaggi e dissipando le preoccupazioni. Man mano che apprendiamo di più sulle capacità dell’AI, vogliamo identificare e godere dei vantaggi che semplicemente ci aiutano a svolgere meglio il nostro lavoro”. “Riguardo le contrails, l’intelligenza artificiale può aiutare a costruire modelli per prevedere le aree da evitare, a volte apportando modeste modifiche all’altitudine o alla rotta, oppure modificando gli orari di partenza, se fattibile per gli operatori. Come prevedibile, probabilmente vedremo più applicazioni AI nel flight deck per aiutare i piloti, non per sostituirli. In termini di supporto al prodotto, ci aspettiamo vantaggi significativi dall’intelligenza artificiale. Il motivo è la crescente quantità di dati di manutenzione che devono essere gestiti. Un aereo come il 6X genera già più dati di quanti un meccanico possa analizzare in modo efficiente. L’AI avrà maggiori probabilità di rilevare i parametri e di identificare il momento giusto per allertare un team di manutenzione prima di un potenziale guasto. In parte, il potenziale dell’AI risiede nella capacità di anticipare una richiesta di manutenzione prima che si verifichi un guasto effettivo e di affrontarla direttamente. Tali strumenti sono già utilizzati per la manutenzione degli aerei militari Dassault. Man mano che questi strumenti verranno perfezionati, migreranno al settore civile. L’obiettivo finale è aiutare le persone a prendere decisioni migliori. Mentre valutiamo come implementare questi nuovi strumenti, il nostro obiettivo sarà semplice: trovare modi per migliorare l’assistenza e le operazioni dei clienti e offrire un’esperienza ancora migliore a tutti”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network.

AMERICAN AIRLINES OFFRE PIU’ OPZIONI PER UNA VACANZA INVERNALE, CON PIU’ ROTTE VERSO MESSICO, CARAIBI E AMERICA LATINA – American Airlines informa: “American Airlines offre ai viaggiatori il regalo perfetto per Natale a luglio con nuove rotte e più voli verso destinazioni popolari in Messico, Caraibi e America Latina quest’inverno. A partire da fine anno, American lancerà un servizio da Chicago (ORD) a Città del Messico (MEX) e Querétaro (QRO) in Messico e inizierà anche il servizio da Philadelphia (PHL) a Santo Domingo, Repubblica Dominicana (SDQ)”. “In qualità di compagnia aerea statunitense leader in Messico, Caraibi e America Latina, in American ci concentriamo sull’espansione della nostra rete, offrendo ai nostri clienti l’accesso alle loro destinazioni preferite nella regione, dal paradiso tropicale di Porto Rico alla dinamica e cosmopolita città di Città del Messico, e oltre”, ha dichiarato José A. Freig, Vice President of International and Inflight Dining Operations. “Con queste nuove rotte e i voli aggiuntivi, il prossimo inverno offriremo il 10% di posti in più rispetto all’anno precedente, a testimonianza del nostro impegno nei confronti della regione e dei nostri clienti”. “American opererà oltre 430 partenze giornaliere di punta verso 97 destinazioni in Messico, Caraibi e America Latina quest’inverno. Durante le festività natalizie di dicembre, American offrirà oltre 2,3 milioni di posti andata e ritorno dagli Stati Uniti verso la regione”, prosegue American. “I viaggi estivi sono in pieno svolgimento, ma American offre ai viaggiatori un vantaggio nella pianificazione delle vacanze invernali”, ha dichiarato Philippe Puech, American’s Director of International Network Planning. “American offre ai viaggiatori più opzioni per le loro vacanze invernali e siamo entusiasti di offrire ai clienti nuove rotte e voli verso destinazioni popolari”. I biglietti per i nuovi servizi saranno disponibili per la vendita a partire dal 14 luglio su aa.com o sull’app mobile di American.

DELTA SI CONFERMA No. 1 RED CROSS CORPORATE BLOOD DRIVE SPONSOR PER L’OTTAVO ANNO CONSECUTIVO – Delta informa: “L’impegno costante di Delta nelle donazioni di sangue ha reso la compagnia aerea il No. 1 corporate blood drive sponsor della American Red Cross per l’ottavo anno consecutivo, con dipendenti, pensionati e clienti che hanno donato la cifra record di 16.178 unità di sangue nel fiscal year 2025 (30/6). Donare il sangue è essenziale e la necessità rimane elevata, poiché la fornitura di sangue è spesso al minimo durante i mesi estivi. Nel corso dell’anno Delta ha ampliato il suo programma di donazioni di sangue, aggiungendo donazioni di sangue comunitarie e collaborando con il suo sponsorship team per campagne congiunte con le squadre sportive di Atlanta, Minneapolis, Salt Lake City e Seattle, sponsorizzate da Delta. Delta ha inoltre unito le forze con historically Black colleges and universities (HBCUs), in collaborazione con la red Cross, sponsorizzando l’HBCU Ambassador program, che prevede 137 donazioni di sangue presso 38 HBCU in tutto il paese durante l’anno. Durante il fiscal year 2025, Delta ha ospitato 386 donazioni di sangue in 79 sedi e ne ha aggiunte due nuove, ampliando il supporto nelle comunità in cui i dipendenti vivono, lavorano e prestano servizio”. “Grazie a tutti coloro che fanno la differenza rimboccandosi le maniche per donare il sangue e contribuire a salvare vite umane durante tutto l’anno, e un ringraziamento speciale va ai responsabili del nostro blood drive program per il loro impegno nel far sì che ogni donazione e ogni unità siano importanti”, ha dichiarato Tad Hutcheson, Managing Director – Community Engagement. “Oltre alle donazioni di sangue, Delta aderisce all’Annual Disaster Giving Program member con un contributo di 1 milione di dollari, supportando la Red Cross in previsione di calamità naturali”, conclude Delta.

AIR CANADA FOUNDATION OSPITA IL SUO 13th ANNUAL GOLF TOURNAMENT – Air Canada informa: “La Air Canada Foundation ha ospitato il suo 13° torneo di golf annuale. L’evento, tenutosi presso il Club de golf Le Mirage di Terrebonne, Quebec, ha raccolto 1,3 milioni di dollari a sostegno della salute e del benessere di bambini e ragazzi in tutto il Canada”. “Ogni anno attendo con ansia questo giorno. Questo perché, oltre a essere un’opportunità per incontrare vecchi amici, farne di nuovi e godersi una partita a golf, si tratta di unirsi per sostenere bambini e giovani in tutto il Canada. Questo torneo è una testimonianza del potere dell’unità e di come, quando ci uniamo, possiamo creare un cambiamento significativo e portare gioia a famiglie e comunità meritevoli. Ringrazio tutti coloro che partecipano a questo grande evento e lo sostengono in tanti modi per rendere questa giornata un successo ogni anno”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada. “Ancora una volta celebriamo la straordinaria generosità dei partner e degli amici di Air Canada”, ha dichiarato Priscille LeBlanc, Chair of the Air Canada Foundation. “Un sentito ringraziamento a tutti loro e anche ai nostri volontari per il loro supporto nell’aiutarci a fare una differenza duratura nella vita di bambini e famiglie. Il loro impegno costante testimonia ciò che possiamo realizzare lavorando insieme per una missione comune”.

JETBLUE PROSEGUE IL SUO IMPEGNO VERSO PORTO RICO – JetBlue informa: “JetBlue, la più grande compagnia aerea di Porto Rico, ha annunciato la sua sponsorizzazione ufficiale dell’atteso concerto “No Me Quiero Ir de Aquí”, che si terrà a partire dall’11 luglio al Coliseo de Puerto Rico di San Juan. Come parte del divertimento, JetBlue offre ai clienti la possibilità di assistere allo spettacolo dal vivo. Da oggi fino al 18 luglio, JetBlue lancia un concorso nazionale per premiare cinque fortunati vincitori con un viaggio a Porto Rico per assistere al concerto dal vivo. I vincitori saranno estratti a sorte e annunciati entro il 23 luglio”. “Porto Rico è una parte importante della storia di JetBlue da oltre 20 anni e la nostra continua crescita e i nostri investimenti sull’isola riflettono il nostro profondo legame con le persone e le comunità che serviamo”, ha dichiarato Marty St. George, presidente di JetBlue. “Collaborare con la Bad Bunny ‘No Me Quiero Ir de Aquí’ residency è un’estensione del nostro impegno nel celebrare ciò che rende quest’isola così speciale. Siamo entusiasti di lanciare questo concorso a premi che offrirà ai nostri clienti l’opportunità di partecipare a questa indimenticabile esperienza musicale e culturale”.