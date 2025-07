News Brevi – 13.07.2025

ADDESTRAMENTO IN MARE: GLI ASPIRANTI DELL’ACCADEMIA A NISIDA PER L’OPERAZIONE ORANGE BLAZE – Gli “Aspiranti Ufficiali” del Corso “Drago VI” dell’Accademia Aeronautica sono stati protagonisti dell’11ª edizione del modulo F.I.L.M.C. (Formazione Integrata alla Leadership, Management e Competenze Aerospaziali), culminata con l’esercitazione complessa “Orange Blaze”, svoltasi presso il Nucleo Addestramento Sopravvivenza in Mare di Nisida, giovedì 10 luglio. L’attività addestrativa ha coinvolto complessivamente 90 frequentatori, impegnati nella pianificazione e conduzione di una campagna aerea simulata, ambientata in uno scenario di crisi internazionale. Utilizzando imbarcazioni a vela come analoghi di assetti aeronautici rischierati, gli “Aspiranti” si sono cimentati nella gestione operativa, logistica, decisionale e strategica di una missione, operando in contesti ad alta intensità e forte interazione umana, simulando una tipica Operazione Fuori dai Confini Nazionali (O.F.C.N.). L’evento si è svolto alla presenza del Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare e della 3ª Regione Aerea, che, nell’occasione, ha ribadito l’importanza della formazione integrata come elemento strategico per lo sviluppo del personale e ha sottolineato il ruolo chiave delle Scuole A.M., insieme al Comando Logistico e al Comando Squadra Aerea, nel garantire efficienza operativa alla Forza Armata. Il modulo F.I.L.M.C. si è sviluppato in due fasi: una fase “pre-livex” (30 giugno – 4 luglio), dedicata alla predisposizione logistica e tecnica del campo, e una fase “livex” (7–11 luglio e 14–18 luglio), durante la quale i frequentatori sono stati suddivisi in due scaglioni operativi. L’addestramento, supervisionato da istruttori e formatori militari, è stato progettato per stimolare competenze trasversali come leadership, problem solving, gestione autonoma e lavoro di squadra, replicando fedelmente le dinamiche interne a un’unità di volo A.M. in scenario operativo reale. Tra le principali attività svolte figurano simulazioni di attacchi cyber, procedure mediche d’urgenza in contesto bellico, gestione di minacce da IED (Improvised Explosive Device), dimostrazioni di Crew Resource Management (CRM) e l’applicazione delle norme di diritto internazionale umanitario. Particolarmente suggestivo il recupero in mare di un “pilota abbattuto” da parte di un elicottero HH-139 del 15° Stormo, 85° Centro SAR di Pratica di Mare. Tutta l’esercitazione è stata resa possibile grazie al supporto sinergico dell’Accademia Aeronautica, del 2° Stormo di Rivolto, 3° Stormo di Villafranca, 15° Stormo di Cervia, 16° Stormo di Martina Franca, 70° Stormo di Latina, del Centro di Eccellenza APR di Amendola, della 4^ Brigata Telecomunicazioni di Borgo Piave, del C.O.R. Difesa (Comando per le Operazioni in Rete), del ReFoDiMa (Reparto per la Formazione Didattica e Manageriale), del ReSIA (Reparto Sistemi Informativi Automatizzati), e della Croce Rossa Italiana. L’armamento simulato prevedeva repliche soft-air di fucili M4 con bersagli a bordo e munizionamento biodegradabile, mentre il supporto logistico e la mensa campale sono stati curati dal 3° Stormo. Lo scorso 3 luglio il modulo F.I.L.M.C., esempio virtuoso di integrazione tra addestramento militare e competenze gestionali, è stato illustrato al Senato della Repubblica, presso la Sala Minerva, durante il convegno “Le sfide del mare nel XXI secolo”, organizzato dalla Lega Navale Italiana. Il modulo F.I.L.M.C. conferma così la sua centralità nel percorso di formazione del futuro quadro dirigente dell’Aeronautica Militare, valorizzando al tempo stesso spirito di servizio, innovazione e preparazione all’impiego in ogni scenario operativo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ADOREA 2025: CAMPAGNA DI MAPPATURA TECNOLOGICA PER I DRONI MINI E MICRO – Dal 24 al 26 giugno si è svolta la prima edizione dell’evento internazionale Adorea 2025, organizzato dall’Aeronautica Militare. Obiettivo principale dell’evento è stato quello di avviare una campagna di mappatura tecnologica dedicata alle soluzioni innovative sviluppate dai produttori di droni appartenenti alle classi mini e micro, tecnologie sempre più strategiche per la sicurezza e l’efficienza delle operazioni militari contemporanee. La manifestazione si è aperta il 24 giugno, presso il Palazzo dell’Aeronautica a Roma, con un workshop di presentazione delle aziende partecipanti. All’incontro hanno preso parte 19 imprese provenienti da diversi Paesi, tutte realtà di primo piano nel settore dei sistemi unmanned. Le aziende hanno illustrato le caratteristiche tecniche dei propri droni, le relative applicazioni operative e i benefici attesi per lo scenario militare, evidenziando come questa tecnologia stia rapidamente trasformando il modo di condurre missioni di sorveglianza, ricognizione e supporto tattico in tempo reale. Il 25 e 26 giugno l’evento si è spostato presso l’area addestrativa dell’Aeroporto di Furbara, sede del 17° Stormo Incursori, a cui il Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali (COFS) ha affidato l’incarico di sviluppare le capacità operative dei droni a supporto delle operazioni speciali. In questa fase, le aziende hanno avuto l’opportunità di mostrare concretamente le capacità dei propri sistemi in scenari simulati ad alta complessità, mettendo in evidenza prestazioni, affidabilità e capacità di interoperabilità. Le attività dimostrative, organizzate anche in collaborazione con il Reparto Sperimentale di Volo (RSV) della Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS) di Pratica di Mare, hanno compreso missioni di sorveglianza, rilevamento, raccolta dati e cooperazione multi-drone, offrendo ai presenti una panoramica realistica delle potenzialità offerte da questi sistemi in contesti operativi sfidanti. Le operazioni hanno coinvolto una vasta gamma di piattaforme unmanned, progettate per operare in condizioni ambientali e scenari tattici diversificati, a riprova dell’estrema versatilità e adattabilità di questa categoria di droni. Le connessioni e i sistemi multimediali di supporto all’attività sono stati forniti dalla 3^ Divisione del Comando Logistico, dalla 4a Brigata Telecomunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e Assistenza al volo di Borgo Piave e dal 2° Reparto Tecnico Comunicazioni di Bari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ETIHAD AIRWAYS: LE STATISTICHE DI TRAFFICO NEL MESE DI GIUGNO 2025 – Etihad Airways informa: “Etihad Airways ha trasportato 1,8 milioni di passeggeri a giugno, con un aumento del 16% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Questa crescita sostenuta evidenzia l’espansione strategica della compagnia aerea e la sua solida posizione sul mercato. Il passenger load factor è salito all’88%, rispetto all’86% di giugno 2024, a dimostrazione del continuo successo di Etihad nell’ottimizzare la capacità e nel soddisfare al contempo una domanda sostenuta. La flotta operativa della compagnia aerea comprende ora 101 aeromobili, a supporto della sua rete in espansione e dei continui miglioramenti del servizio. Nel primo semestre del 2025 Etihad ha accolto a bordo 10,2 milioni di viaggiatori, con un aumento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2024. L’average passenger load factor anno si attesta a un notevole 87%”. Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha dichiarato: “Siamo lieti di vedere un continuo slancio nella nostra crescita, con un numero di passeggeri a giugno in aumento del 17% su base annua nella prima metà dell’anno, mantenendo la nostra posizione di compagnia aerea in più rapida crescita in Medio Oriente. I nostri dati da inizio anno mostrano che oltre 10 milioni di ospiti hanno volato con noi nel 2025 e il rolling 12-month total ha quasi raggiunto i 20 milioni, mentre i nostri clienti continuano a riporre fiducia nel nostro servizio. La nostra espansione delle rotte è proseguita a giugno, con l’inizio delle operazioni verso Praga e Varsavia e la ripresa di cinque rotte stagionali verso le mete estive più gettonate: Nizza, Malaga, Mykonos, Santorini e Antalya”.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA IL SERVIZIO VERSO HANOI, VIETNAM – Ethiopian Airlines annuncia l’avvio del nuovo collegamento con quattro frequenze settimanali per Hanoi. Per celebrare questa tappa significativa, Ethiopian Airlines ha organizzato una cerimonia inaugurale presso l’Ethiopian Skylight Hotel, alla presenza di alti funzionari governativi, rappresentanti diplomatici e dirigenti della compagnia, incluso il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew. L’apertura della rotta per Hanoi rappresenta il primo ingresso passeggeri di Ethiopian Airlines in Vietnam e la sua 20ª destinazione asiatica, rafforzando la strategia di espansione nel Sud-est asiatico e approfondendo le relazioni tra la regione e l’Africa. “Siamo davvero lieti di avviare i servizi passeggeri verso Hanoi, una città di grande rilevanza culturale ed economica”, ha dichiarato Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines. “Questa nuova rotta non solo riflette la nostra visione di connettere l’Africa al resto del mondo, ma costituisce anche un ponte per una cooperazione rafforzata tra Africa e Sud-est asiatico. Con la nostra flotta moderna, un servizio pluripremiato e un’ampia rete globale, siamo certi che questo collegamento favorirà la crescita del turismo, del business e dei rapporti tra i popoli del Vietnam e dell’intero continente africano”. Attualmente Ethiopian Airlines opera voli verso 28 destinazioni passeggeri e cargo in Asia, con oltre 190 frequenze settimanali, confermandosi come una delle compagnie africane più connesse nella regione. La nuova rotta Addis Abeba–Hanoi, operata con uno scalo intermedio a Dhaka, Bangladesh, offre ai viaggiatori un’ulteriore opportunità di collegamento tra i due continenti.

RAYTHEON: NUOVO CONTRATTO PER IL RAM GMLS – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 74 milioni di dollari per la produzione di RAM Guided Missile Launching Systems (GMLS) per la U.S. Navy. In base al contratto, Raytheon fornirà diversi nuovi launcher systems, ristrutturazioni di sistemi attuali e hardware necessario per supportare gli aggiornamenti, oltre a vari pezzi di ricambio”. “Questo contratto rappresenta il più grande ordine singolo di U.S. RAM launchers degli ultimi vent’anni”, ha dichiarato Barbara Borgonovi, president of Naval Power at Raytheon. “Il nostro continuo investimento nella modernizzazione della capacità produttiva ci consente di soddisfare la crescente domanda globale dello short range ship self-defense weapon system più moderno al mondo”. “Il RAM weapon system, che celebrerà il suo 50° anniversario il prossimo anno, è frutto di una partnership bilaterale tra Stati Uniti e Germania, con Raytheon in qualità di prime contractor per gli U.S. Navy requirements. Il sistema è attualmente installato su oltre 165 navi in 11 paesi. La maggior parte dei lavori previsti da questo contratto sarà eseguita a Louisville, Kentucky, e si prevede che saranno completati entro il 2028”, conclude Raytheon.

DELTA AGGIORNA L’OFFERTA STAGIONALE A BORDO – Delta informa: “I sapori stagionali e i sorsi rinfrescanti prendono il volo quest’estate, mentre la compagnia aerea lancia nuove voci nel menu, nuove partnership e altre scelte per i clienti. Nel suo centenario, Delta continua a impegnarsi a offrire un’esperienza di bordo di alto livello, che pone al centro il comfort, il lusso e la possibilità di scelta del cliente. Questo è dimostrato dalla recente espansione della partnership con Missoni in Delta One, con il lancio di un’esclusiva collezione Delta One che include biancheria da letto su misura sui voli internazionali e una serie di servizi, oltre a diverse offerte di cibo e bevande a bordo migliorate”. “L’estate è una stagione di avventure e relax per molti dei nostri clienti. È un periodo in cui il piacere è al centro dell’attenzione e ci impegniamo attivamente per estenderlo anche al cibo, ai pasti e alle bevande che arricchiscono il viaggio”, ha dichiarato Stephanie Laster, Managing Director of Onboard Culinary Experience. “Con questo in mente, siamo entusiasti di rinnovare mensilmente la nostra offerta di bordo, introducendo nuovi sapori e opzioni che corrispondono alle esigenze dei clienti”.

DELTA LANCIA “HOPS IN THE HANGAR” – Delta informa: “I biglietti sono ora in vendita per Hops in the Hangar, evento di raccolta fondi annuale del Delta Flight Museum che celebra le migliori birre artigianali dalla Georgia e in tutto il paese. Aperto ufficialmente il 7 aprile, il nuovo Delta Flight Museum rinnovato cattura la cultura unica della compagnia aerea e i valori delle persone, garantendo che le storie dei primi 100 anni di Delta saranno incise per sempre nella storia. Si terrà una lotteria speciale per sostenere il Delta Flight Museum. Il fundraising event si terrà sabato 20 settembre dalle 18 alle 22 al museo, che si trova nella sede di Delta ad Atlanta. Gli ospiti possono acquistare i biglietti della lotteria durante l’evento per avere la possibilità di vincere una vacanza in una delle top beer destinations americane. I proventi andranno a beneficio del Museo, un’organizzazione no profit la cui missione è celebrare il patrimonio del Delta, la storia dell’aviazione e il futuro del volo. Fin dalla sua istituzione nel 1995, il Delta Flight Museum ha invitato i visitatori di tutto il mondo a connettersi con l’aviazione. All’inizio di quest’anno il museo è stato riaperto con un aggiornamento completo dei suoi due hangar, tra cui un’esperienza reinventata e nuove mostre interattive per onorare i primi 100 anni della compagnia aerea e ispirare il futuro dei professionisti dell’aviazione”.