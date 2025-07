Textron Aviation introduce il Solid-State Dual Electronic Ignition System sul Cessna Skyhawk

Textron Aviation informa: “L’industry-leading training aircraft, il Cessna Skyhawk, ora presenta un dual electronic ignition system (dual EIS), migliorando la manutenzione, l’efficienza e le operazioni in genrale del single-engine, high-wing piston. Il dual Lycoming electronic ignition system è ora standard su tutti i nuovi Cessna Skyhawk“.

Il Cessna Skyhawk è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“Il dual EIS sostituisce il precedente dual magneto ignition system sullo Skyhawk, incorporando componenti elettronici avanzati e riducendo il numero di parti mobili interne, per ottimizzarne il funzionamento. Questa solid-state electronic technology migliora gli intervalli di manutenzione, la fuel efficiency e le engine performance, riducendo in definitiva i costi operativi degli aeromobili”, prosegue Textron Aviation.

“L’incorporazione del dual electronic ignition system dimostra il continuo impegno di Textron Aviation nei confronti dei nostri piston aircraft, tra cui il leggendario Cessna Skyhawk, facilitando le operazioni per i clienti”, ha affermato Chris Crow, vice president, Piston & Utility Sales. “Con 70 anni di performance comprovate, l’aeromobile continua a svolgere un ruolo vitale nel supportare i piloti in tutto il mondo”.

“Il Cessna Skyhawk è il best-selling aircraft in the world e il training aircraft per eccellenza. L’aggiunta del dual EIS arriva durante il 70 ° anniversario del Cessna 172 Skyhawk, che prese il volo per la prima volta nel giugno 1955. Nel corso dei decenni, lo Skyhawk si è guadagnato una reputazione per affidabilità, facilità d’uso e versatilità, rendendolo il favorito tra le flight schools e i private owners”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)