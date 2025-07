Ryanair celebra 1,5 milioni di passeggeri a Rimini

Ryanair ha celebrato il traguardo di 1,5 milioni di passeggeri trasportati da/per l’Aeroporto Internazionale “Federico Fellini” di Rimini.

“Il viaggio di Ryanair con l’Aeroporto di Rimini è iniziato nel 1998. Da allora, la compagnia è cresciuta significativamente, aggiungendo rotte domestiche e non domestiche, generando traffico e crescita del turismo e dell’occupazione.

L’operativo Ryanair per l’estate 2025 all’aeroporto di Rimini prevede 8 rotte da/per Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna, con oltre 50 voli settimanali.

Nel corso degli anni, la presenza di Ryanair a Rimini ha supportato lo sviluppo della regione, favorendo la connettività e il turismo tutto l’anno.

Per celebrare il traguardo di 1,5 milioni di passeggeri presso l’Aeroporto di Rimini, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da €21,99 per viaggiare da/per l’aeroporto di Rimini fino alla fine di ottobre, già disponibili per la prenotazione su ryanair.com (soggetto a disponibilità).

Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair, ha detto: “Ryanair è lieta di festeggiare 1,5 milioni di passeggeri all’aeroporto di Rimini. La programmazione di Ryanair per l’estate 2025 all’aeroporto di Rimini offre 8 interessanti rotte per Budapest, Cagliari, Cracovia, Kaunas, Palermo, Praga, Londra Stansted e Vienna, con oltre 50 voli settimanali, offrendo ai clienti una scelta imbattibile alle tariffe più basse quando prenotano i loro voli estivi.

Per dare ulteriore impulso al turismo e alla crescita del traffico, Ryanair chiede nuovamente al governo italiano di eliminare la tassa municipale in tutti gli aeroporti italiani per stimolare ulteriormente la crescita del traffico, del turismo e dell’occupazione, come hanno già fatto Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia. Se la tassa sarà eliminata, Ryanair risponderà con 40 aeromobili in più (+4 miliardi di dollari di investimenti), 20 milioni di passeggeri in più all’anno, 250 nuove rotte, sostenendo 15.000 posti di lavoro in più in tutta Italia”.

Leonardo Corbucci, Amministratore Delegato dell’Aeroporto di Rimini, ha detto: “Siamo contenti di festeggiare questo importante traguardo con il nostro principale partner. Quando nel 2018 abbiamo riportato Ryanair a Rimini, dopo sei anni, eravamo consapevoli che stava arrivando una compagnia che avrebbe dato un grosso impulso alla crescita dell’aeroporto e quindi della destinazione. I risultati di questi sette anni sono sotto gli occhi di tutti e anche grazie alla Ryanair siamo riusciti a superare brillantemente le difficoltà dovute al Covid e al mercato russo e ucraino.

Nel 2025, con le 8 destinazioni in programma, stimiamo di superare con loro i 270 mila passeggeri. Nel prossimo futuro siamo convinti che continueremo comunque a crescere con Ryanair ma la vera sfida da vincere, con cui realizzare un importante salto dimensionale qualora si creassero anche qui condizioni simili a quelle di altre regioni italiane, sarebbe quella di convincere la compagnia irlandese ad investire pesantemente su Rimini con l’apertura di una base operativa come già avvenuto a Pescara, Trieste, Reggio Calabria e altri aeroporti italiani che possono beneficiare di condizioni favorevoli in termini di addizionale municipale”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)