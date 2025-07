Etihad svela sette nuove destinazioni

Etihad Airways ha svelato sette nuove destinazioni aggiuntive per ampliare ulteriormente la sua rete, nell’ambito della strategia continua volta ad attrarre più traffico point-to-point direttamente verso Abu Dhabi.

“Le nuove destinazioni – Almaty in Kazakistan, Baku in Azerbaigian, Bucarest in Romania, Medina in Arabia Saudita, Tbilisi in Georgia, Tashkent in Uzbekistan e Yerevan in Armenia – rafforzeranno ulteriormente la posizione di Abu Dhabi come hub dinamico per turismo, cultura e commercio.

I voli saranno messi in vendita nei prossimi giorni e i servizi inizieranno a marzo 2026, con Medina che comincerà le operazioni a novembre 2025.

Queste ultime aggiunte portano il numero totale delle nuove destinazioni di Etihad per il 2025 a 27, dopo i precedenti annunci di rotte annuali e servizi stagionali”, afferma Etihad.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer di Etihad, dichiara: “Il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo portare più persone direttamente ad Abu Dhabi. Queste nuove rotte ci collegano a regioni in rapida crescita e culturalmente ricche, contribuendo a stimolare la domanda turistica e commerciale nella capitale degli EAU. Dall’importanza spirituale di Medina al fascino storico di Tbilisi e Yerevan, fino alla vitalità moderna di città come Baku e Almaty, ogni destinazione aggiunge profondità alla nostra rete in espansione e attrae viaggiatori con interessi diversi. Con queste sette aggiunte, Etihad avrà lanciato 27 nuove rotte in un solo anno – un traguardo notevole che riflette la nostra ambizione e il nostro impegno per la crescita di Abu Dhabi. Che si tratti di viaggi di lavoro o di piacere, gli ospiti possono aspettarsi un viaggio senza interruzioni e un’ospitalità di livello mondiale che riflette il servizio elevato di Etihad. Questi collegamenti rendono più facile che mai sperimentare tutto ciò che Abu Dhabi ha da offrire”.

“Etihad ha già celebrato i voli inaugurali verso quattro nuove destinazioni quest’anno – Praga, Varsavia, Sochi e Atlanta – ed è pronta ad aggiungere altre 13 rotte prima della fine dell’anno.

L’annuncio arriva pochi giorni dopo che Etihad ha presentato tre nuove destinazioni estive stagionali per il 2026: Cracovia in Polonia, Salalah in Oman e Kazan in Russia, tutte destinate a operare durante i mesi di punta dei viaggi”, conclude Etihad.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)