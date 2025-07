Emirates cerca nuovi assistenti di volo nelle località estive italiane

Emirates farà tappa in alcune delle mete di vacanza più amate d’Italia con un roadshow dedicato alla ricerca della nuova generazione di assistenti di volo.

“Organizzando open day in alcune delle mete estive più gettonate, come Cagliari, Olbia e Pisa, Emirates punta a incontrare gli appassionati di viaggi offrendo loro l’opportunità di trasformare questa passione in una carriera a tempo pieno.

L’Italia si prepara a un’estate caratterizzata da una duplice dinamica: una robusta domanda di lavoratori stagionali, con circa 600.000 posizioni previste tra maggio e settembre nei settori chiave del turismo e dell’ospitalità (secondo Assolavoro Datalab), e una significativa crescita del turismo interno, che vedrà 30,5 milioni di italiani in vacanza, di cui nove su dieci nel Paese (dati Confcommercio). Questa combinazione di un vivace mercato del lavoro e di un’elevata mobilità turistica crea un contesto unico per intercettare talenti con una naturale predisposizione all’accoglienza e al servizio, distribuiti sul territorio nazionale con maggiore concentrazione nel Nord-Est (31%), Sud (21,9%), Centro (17,5%), Nord-Ovest (16,1%) e Isole (13,1%).

In questo contesto, Emirates rafforza la propria presenza in Italia attraverso una campagna di reclutamento mirata. Riconoscendo il mix unico di professionalità, accoglienza e dedizione che caratterizza la forza lavoro italiana, la compagnia lancia nuove iniziative per entrare in contatto con i talenti proprio nei luoghi di vacanza più amati del Paese. Un approccio proattivo che offre l’opportunità di trasformare un’esperienza stagionale in una carriera internazionale stabile e gratificante all’interno di una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo”, afferma Emirates.

“Questo investimento sottolinea il legame duraturo di Emirates con il mercato italiano, oltre alla valorizzazione del talento locale. Il team attuale di assistenti di volo della compagnia, composto da 24.500 membri, include già oltre 850 professionisti italiani, a testimonianza del loro prezioso contributo. Inoltre, secondo i dati di Emirates, nei quattro mesi tra marzo e luglio, le numerose iniziative di reclutamento hanno portato all’assunzione di 60 nuovi assistenti di volo italiani, segnando una crescita significativa del 7,5%. Questo investimento costante rafforza il legame duraturo di Emirates con l’Italia. Sfruttando la ricca tradizione italiana nell’ospitalità, Emirates contribuisce a migliorare l’esperienza globale dei passeggeri”, prosegue Emirates.

“Tutti conoscono quella sensazione, alla fine di una vacanza, di non voler tornare alla realtà”, ha dichiarato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia. “Con un ruolo da assistente di volo Emirates, puoi girare il mondo, acquisire competenze di vita, oltre a conoscere culture diverse: migliaia dei nostri membri dell’equipaggio l’hanno fatto davvero. I nostri open day per il reclutamento sono stati un’occasione fantastica per far conoscere le opportunità di carriera in Emirates, e ci è sembrato naturale incontrare chi ama viaggiare proprio mentre è in vacanza. I risultati ottenuti finora confermano che la recente campagna di reclutamento in Italia non solo mette in luce l’eccellenza dei talenti locali, ma riflette anche un crescente entusiasmo verso una carriera internazionale con Emirates”.

“Senza la necessità di alcun dress code, viaggiatori e lavoratori stagionali sono invitati a partecipare agli open day organizzati in Italia per incontrare il team di reclutamento Emirates, scoprire di più sul ruolo lavorativo e avviare la candidatura per una carriera a 360° nei cieli.

Fin dal primo giorno, i candidati selezionati saranno invitati a vivere nella vivace e cosmopolita Dubai, città famosa per il sole, la sicurezza e le infinite opportunità. Grazie a un’ampia rete globale, l’equipaggio potrà visitare destinazioni da sogno, guadagnando un salario competitivo e usufruendo di tariffe scontate per familiari e amici.

Nell’offerta sono inclusi: alloggi arredati e spaziosi, trasporto da e per il lavoro, formazione di livello mondiale, assicurazione medica, dentale e sulla vita, soggiorni in hotel coperti durante le soste, biglietti a prezzi competitivi per sé, famiglia e amici, oltre all’accesso a offerte e vantaggi locali tramite le carte FACE e Platinum della compagnia.

Con oltre 140 destinazioni nel network, l’equipaggio viaggia verso alcune delle mete più ambite al mondo, godendo di benefit esclusivi come stipendio esente da tasse, compenso per il volo e alloggio gratuito a Dubai.

Emirates cerca candidati con almeno un anno di esperienza nell’ospitalità, nel turismo o nel customer service, oltre a una passione per i viaggi e il contatto con le persone. Competenze sviluppate in altri ambiti – come il servizio clienti, il lavoro di squadra e l’adattabilità – saranno preziose per offrire un servizio d’eccellenza con Emirates. Con un processo di selezione snello e un inserimento rapido, questa è l’opportunità perfetta per chi vuole crescere ed esplorare il mondo lavorando”, continua Emirates.

“Gli open day Emirates si terranno quest’estate nei seguenti luoghi di vacanza:

Luglio

Il 29 luglio, ore 9.00 a Cagliari, Sardegna, presso Palazzo Doglio, Vico Logudoro, 1.

Agosto

Il 24 agosto alle ore 9.00 ad Olbia, Sardegna, presso Grand Hotel President, Via Principe Umberto 39.

Il 31 agosto alle ore 9.00 a Pisa, Toscana, presso Hotel NH Pisa, Piazza della Stazione, 2.

Per maggiori informazioni, visitare: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)