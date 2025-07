Enac: la campagna Enac “F-Air Play” è già in volo

Regole, rispetto, spirito di squadra, i valori di “F-Air Play – Gioca pulito, vola sereno” sono già decollati.

“La campagna nazionale lanciata da Enac è attiva anche in tutti gli aeroporti italiani. Attraverso video dinamici in onda sui monitor aeroportuali, materiali informativi e contenuti digitali, che accompagneranno i viaggiatori per tutta l’estate e fino a fine anno, Enac promuove comportamenti corretti e responsabili, sia a terra sia in volo, per rendere l’esperienza del viaggio più serena, sicura e inclusiva”, afferma Enac.

“F-Air Play non è solo uno slogan, è un messaggio culturale. Viaggiare richiede collaborazione, attenzione e – spiega il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – rispetto reciproco. In ogni aeroporto d’Italia invitiamo i passeggeri a mettersi nei panni degli altri, a pensare al viaggio come a un’esperienza condivisa, che deve essere sicura e dignitosa per tutti. Anche per chi è più fragile”.

“L’iniziativa, sostenuta da Assaeroporti, Aeroporti 2030 e da tutte le società di gestione aeroportuale, si inserisce nel più ampio quadro della campagna europea “Unruly Passengers” di EASA, contro i comportamenti scorretti o aggressivi, in aeroporto e a bordo, che possono compromettere la sicurezza e il benessere di tutti i passeggeri.

La campagna F-Air Play si articola in più strumenti: oltre ai video sui monitor aeroportuali, prevede anche la distribuzione di brochure negli scali e una comunicazione digitale coordinata sui canali social istituzionali di Enac e sul proprio sito.

Con il linguaggio diretto dello sport, Enac lancia un messaggio chiaro: ogni volo è una partita che si vince insieme. E solo quando ognuno fa la sua parte, con fair play, si può arrivare davvero lontano”, conclude Enac.

