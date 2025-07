Pratt & Whitney Canada celebra 40 anni di utilizzo del motore PT6A sul Cessna Caravan

Pratt & Whitney Canada celebra 40 anni di utilizzo del PT6A turboprop engine sul Cessna Caravan di Textron Aviation.

“Dalla sua prima consegna nel 1985, ogni velivolo Caravan consegnato – oltre 3.100 in tutto il mondo – è stato equipaggiato con il motore PT6A. La piattaforma Cessna Caravan, incluso il Cessna Grand Caravan EX, ha accumulato oltre 25 milioni di ore di volo, consentendo missioni in 100 paesi e dimostrando un’affidabilità eccezionale in business, cargo, passenger, humanitarian and special mission operations. Pratt & Whitney è un’azienda RTX“, afferma Pratt & Whitney.

“Per quattro decenni, il motore PT6A e il Cessna Caravan hanno trasformato il modo in cui persone e merci si spostano in tutto il mondo e ridefinito le possibilità in ambienti remoti, accidentati e difficili da raggiungere”, ha dichiarato Anthony Rossi, vice president Customer service, Pratt & Whitney Canada. “Il successo del Caravan è una testimonianza delle performance, della versatilità e dell’affidabilità del PT6A, che alimenta missioni critiche che collegano le comunità, supportano operazioni cruciali e ispirano avventure in tutto il mondo”.

“Il Cessna Caravan opera in aree remote con extreme weather conditions, water runways, terreni montuosi e atterraggi difficili. La sua versatilità è resa possibile dalla capacità del PT6A di operare in high-cycle, high-power environments. L’attuale PT6A ha un power output quattro volte superiore e un power-to-weight ratio migliorato del 50% rispetto all’originale. Il PT6A vanta anche uno specific fuel consumption inferiore del 20% rispetto ai primi modelli del motore.

La prossima settimana Pratt & Whitney Canada sarà presente durante l’EAA AirVenture, dove saranno esposti i suoi motori PT6. Anche il Cessna Grand Caravan EX sarà in static display durante la fiera presso lo stand di Textron Aviation“, conclude Pratt & Whitney

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)