News Brevi – 16.07.2025

AIR SERBIA COLLEGHERA’ BARI A BELGRADO ANCHE NEL PROSSIMO INVERNO – Aeroporti di Puglia comunica che Air Serbia continuerà a operare il volo di linea tra Bari e Belgrado anche nella prossima winter 2025 – 2026. Il collegamento, che durante l’estate garantisce tre frequenze settimanali, verrà invece assicurato, per la prossima stagione invernale, ogni giovedì e domenica con un aeromobile ATR 72 da 72 posti. “Siamo particolarmente soddisfatti dell’accordo raggiunto con Air Serbia per l’estensione dell’attuale operativo da/per Belgrado anche alla prossima stagione invernale. Si tratta di una scelta strategica che risponde pienamente alla volontà di promuovere una maggiore continuità nei flussi turistici internazionali verso la Puglia, anche al di fuori dei mesi tradizionalmente ad alta vocazione turistica. Una logica di destagionalizzazione dei flussi incoming premiante per il nostro territorio sempre più attrattivo. Voglio ringraziare il Comune di Bari per il sostegno dimostrato in questa iniziativa, che rafforza non solo la connettività dell’aeroporto ma anche la capacità della città di intercettare segmenti turistici specifici, come quello legato al culto religioso di San Nicola”, ha dichiarato il Presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Maria Vasile. “Il mantenimento della tratta per Belgrado nella prossima stagione invernale, rientra nella strategia di potenziamento del network internazionale, disegnata con la Regione Puglia, che guarda con attenzione anche ai mercati dell’Europa balcanica”, conclude Aeroporti di Puglia.

SCUOLA MARESCIALLI: CERIMONIA DI LAUREA PER IL 25° CORSO FOBOS II – Si è svolta giovedì 10 luglio, presso il “Piazzale Bandiera” della Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare di Viterbo, la cerimonia di laurea dei 119 Marescialli di 3ª classe del 25° Corso Normale “Fobos II”. L’evento ha sancito la conclusione di un importante triennio formativo, alla presenza del Comandante delle Scuole A.M. e della 3ª Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, di autorità civili e militari e dei familiari dei neo-laureati. 79 Marescialli hanno conseguito la laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali – curriculum Scienze e Tecniche delle Professioni Aeronautiche; altri 40, invece, hanno completato per la prima volta nella storia dell’Istituto il percorso in Ingegneria Industriale, sviluppato in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia. Quest’ultimo corso è parte integrante del percorso per l’ottenimento della licenza militare di manutentore aeronautico, in linea con le normative europee, e rappresenta un virtuoso esempio di sinergia tra ambito accademico e realtà operativa. Dopo la proclamazione ufficiale, i laureati hanno ricevuto le tradizionali pergamene, consegnate da rappresentanti del mondo accademico e militare. Sono stati inoltre assegnati premi e borse di studio: tra questi, i riconoscimenti della Fondazione CARIVIT per le migliori medie di laurea, premi internazionali offerti da Argentina, Brasile e Perù, e la Targa di merito per i primi classificati nei rispettivi corsi. L’evento ha rappresentato non solo la conclusione di un ciclo di studi, ma anche l’inizio del percorso professionale all’interno dell’Aeronautica Militare, con un bagaglio di conoscenze accademiche e operative che sarà determinante per le sfide future. La Scuola Marescialli dell’Aeronautica Militare/Comando Aeroporto di Viterbo è posta alle dipendenze del Comando delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea di Bari; il Reparto svolge una duplice missione: da una parte, quale istituto a carattere universitario, ha il compito di provvedere alla formazione militare e morale e all’istruzione professionale specifica dei Sottufficiali del Ruolo Marescialli, nonché al perfezionamento e all’aggiornamento di tale formazione; dall’altra, quale aeroporto militare aperto al traffico civile, fornisce il supporto tecnico-operativo, i servizi alla navigazione aerea e l’attività di force-protection sull’aeroporto Tommaso Fabbri (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL CESSNA GRAND CARAVAN EX OFFRE NUOVE ESCLUSIVE INTERIOR OPTIONS – Textron Aviation informa: “Il Cessna Grand Caravan EX offrirà ora tre nuovi executive interior schemes tra cui i clienti potranno scegliere durante la progettazione della cabina del loro aereo. Gli interni Lunar, Obsidian e Saddle Sport si aggiungono agli attuali Canyon e Savanna, offrendo una gamma più ampia di opzioni standard. Le nuove opzioni per gli interni saranno disponibili per i clienti a partire da questo mese e consentiranno loro di personalizzare ulteriormente gli interni del proprio aereo in base alle proprie preferenze personali o alla propria missione. Il Cessna Grand Caravan EX è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. Sono disponibili anche versioni premium di ciascuno dei nuovi interni, con cuciture trapuntate sui sedili e morbida moquette, che conferiscono un’estetica raffinata alla cabina”. “La famiglia Cessna Caravan continua a dimostrare la sua eccellenza come uno dei velivoli più versatili del settore”, ha dichiarato Lannie O’Bannion, senior vice president, Sales & Marketing. “Facendo tesoro di conversazioni dirette con i clienti, questi miglioramenti della cabina sono progettati per aumentare il comfort e offrire un’esperienza di volo più piacevole”. “Oltre all’enhanced flight deck annunciato lo scorso anno per il Cessna Caravan e il Grand Caravan EX, entrambi i velivoli includeranno ora otto USB-C chargers sulla parete laterale della cabina come dotazione standard. Ogni caricabatterie include due porte, per un totale di 16 punti di ricarica per mantenere i passeggeri alimentati e connessi durante il volo. L’introduzione dei nuovi interni è in linea con le celebrazioni dell’azienda per il 40° anniversario del Cessna Caravan single-engine utility turboprop. Gli appassionati di aviazione possono ammirare la nuova Lunar Premium interior cabin con le cabin USB-C plugs aggiuntive sul 40th anniversary Cessna Grand Caravan EX demonstrator aircraft, che sarà esposto presso lo static display dell’azienda all’EAA AirVenture di Oshkosh, Wisconsin, dal 21 al 27 luglio. Questo velivolo presenta una speciale livrea che celebra il suo 40° anniversario di volo”, conclude Textron Aviation.

IL PR£SIDENTE ENAC INCONTRA I CINQUE FINALISTI DELL’INIZIATIVA ENAC “ART ON AIR – L’ARTE IN QUOTA” – Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha incontrato, a Roma, i cinque artisti finalisti dell’iniziativa Enac “Art On Air – L’Arte in quota”, nata per promuovere l’arte di giovani talenti chiamati a rielaborare in chiave artistica il logo dell’Ente e a realizzare due opere che valorizzeranno gli spazi istituzionali presso la rinnovata sede centrale. Nell’ambito dell’incontro, la Commissione esaminatrice, presieduta dal Presidente Di Palma, ha riaffermato i principi fondanti dell’aviazione civile, quale ponte che unisce culture diverse proiettandosi verso il futuro. In linea con il suo mandato istituzionale, l’Ente continua, da parte sua, a presidiare il comparto aereo nazionale ribadendo la centralità della sicurezza, della sostenibilità e dei diritti dei passeggeri, con particolare attenzione ai PRM. La Commissione esaminatrice Enac, composta dal Direttore Centrale Maria Elena Taormina e dal Process Manager Alessandra Costantini, ha selezionato, quali finalisti di Art On Air, gli artisti Chiara Capobianco, Andrea Crespi, Jacopo Di Cera, Mariangela Levita e il collettivo “Numero Cromatico”.

DELTA AMPLIA LA SUA OFFERTA DA LOS ANGELES – Delta informa: “Delta amplia la sua offerta dal Los Angeles International Airport (LAX) con due nuove rotte non-stop: un servizio giornaliero per Hong Kong (HKG) a partire dal 6 giugno 2026 e tre voli giornalieri per Chicago O’Hare (ORD) a partire dal 7 giugno 2026. Queste aggiunte sottolineano il continuo investimento di Delta in LAX come principale punto di accesso costiero per i viaggi internazionali e domestici”. “L’avvio del servizio per Hong Kong e Chicago da LAX rafforza la nostra presenza in due dei mercati più dinamici al mondo”, ha dichiarato Paul Baldoni, Senior Vice President of Network Planning. “Come principale compagnia aerea globale a LAX, continuiamo a investire in rotte che interessano ai nostri clienti e a offrire l’esperienza di viaggio premium che si aspettano da Delta”. “L’aggiunta di Hong Kong rafforza la joint venture Delta-Korean Air, ampliando ulteriormente la portata della partnership e migliorando le opzioni di viaggio per i clienti attraverso il Pacifico. A est, il nuovo servizio Delta tra LAX e Chicago O’Hare collega due delle città più influenti del paese, entrambe un polo per il commercio, la cultura e i viaggi”, prosegue Delta. “Essendo uno degli aeroporti più trafficati al mondo, LAX è orgoglioso di dare il benvenuto al nuovo servizio non-stop di Delta verso due hub globali cruciali, Hong Kong e Chicago”, ha dichiarato Doug Webster, Chief Operations and Maintenance Officer, Los Angeles World Airports. “Queste rotte non solo potenziano la nostra portata transpacifica e domestica, ma riflettono anche la forza della nostra partnership con Delta nell’offrire un servizio di livello mondiale ai viaggiatori che attraversano il Pacifico e verso destinazioni chiave negli Stati Uniti”. “I passeggeri che volano con Delta One verso Hong Kong hanno accesso esclusivo alla nuova Delta One Lounge di LAX, che offre quasi 200 posti. Questi viaggiatori beneficiano anche del check-in Delta One, un servizio concierge dedicato dall’ingresso al gate. A Chicago, invece, i passeggeri idonei possono usufruire del Delta Sky Club al Terminal 5. I voli per Hong Kong saranno operati quotidianamente a bordo dell’Airbus A350-900, l’ammiraglia di Delta, e offriranno quattro esperienze di prodotto: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort e Delta Main. I voli per Chicago O’Hare saranno operati tre volte al giorno a bordo del Boeing 737-800, con Delta First, Delta Comfort e Delta Main. Queste rotte si basano sullo slancio di Delta a Los Angeles, dove la compagnia aerea opera come il più grande vettore globale, con oltre 160 partenze nei giorni di punta verso oltre 50 destinazioni, tra cui il ritorno del servizio per Shanghai (PVG) e i prossimi voli annuali per Melbourne (MEL), il cui lancio è previsto per dicembre 2026. Inoltre, la trasformazione da 2,3 miliardi di dollari di Delta a LAX include la Sky Way e il moderno Terminal 3, un complesso di 110.000 metri quadrati con 27 gate. Tra i punti salienti figurano una hall per il check-in centralizzata, un checkpoint di sicurezza ampliato e il pluripremiato Delta Sky Club”, conclude Delta.

ON WORLD AI APPRECIATION DAY: UN VIDEO CELEBRA L’ESPERIENZA DI EMIRATES PER LE FAMIGLIE – Emirates informa: “Dopo aver visto un post sui social media di Emirates sui viaggi con bambini, Khalifa Alfuqaei, frequent family traveller and content creator, ha trascorso una settimana a creare un divertente video di animazione digitale utilizzando diversi strumenti di intelligenza artificiale. Il padre, che viaggia regolarmente con i figli durante le vacanze estive, voleva mostrare come Emirates offra viaggi fluidi e confortevoli per le famiglie, creando contenuti coinvolgenti e divertenti da guardare, soprattutto per genitori e figli. Dall’accoglienza dei minori non accompagnati, ai pasti per bambini e all’intrattenimento di bordo, il video creativo mette in risalto i numerosi servizi e comfort della compagnia aerea per le famiglie attraverso un’animazione coinvolgente, leggera e divertente, che trova riscontro nelle famiglie. Khalifa è uno dei tanti creativi con sede a Dubai che adottano gli strumenti di intelligenza artificiale per dare vita alle proprie storie. La città si è posta l’obiettivo chiaro e ambizioso di diventare un polo globale per l’intelligenza artificiale (AI) entro il 2031 attraverso diverse iniziative e strategie governative chiave, programmi di sviluppo dei talenti, collaborazioni internazionali e un solido ecosistema di startup che mira a coltivare competenze fondamentali in materia di AI per supportare la crescita economica nel prossimo decennio”.

QATAR AIRWAYS RIPRENDE I VOLI PER ALEPPO, SIRIA – Qatar Airways informa: “Qatar Airways annuncia la ripresa di tre voli settimanali (lunedì, mercoledì e domenica) per Aleppo, Siria, a partire dal 10 agosto 2025. I voli saranno aumentati a quattro voli settimanali (lunedì, mercoledì, giovedì e domenica) a partire dal 1° settembre 2025. Le operazioni di Qatar Airways verso la città sono iniziate nel 2011. La compagnia aerea ha ripreso i voli per Damasco all’inizio del 2025, rendendo Aleppo la seconda destinazione siriana ad essere collegata alla rete globale della compagnia. Aleppo entrerà a far parte della vasta rete di Qatar Airways, che conta oltre 170 destinazioni globali”. “La ripresa rappresenta l’impegno della compagnia aerea ad aumentare la connettività nella regione e nel mondo attraverso il pluripremiato hub di Qatar Airways, l’Hamad International Airport di Doha. I membri del Qatar Airways Privilege Club possono rendere i loro viaggi più gratificanti accumulando Avios sui voli, oltre a fare shopping e cenare al Qatar Duty Free dell’Hamad International Airport. Qatar Airways, punto di riferimento per l’eccellenza nel settore, rimane un leader di spicco nella connettività globale e opera verso oltre 170 destinazioni in tutto il mondo. Le prenotazioni possono essere effettuate su qatarairways.com o tramite l’app mobile della compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.

AMERICAN AIRLINES INTRODUCE LA PROVISIONS BY ADMIRALS CLUB LOUNGE ALLO CHARLOTTE DOUGLAS INTERNATIONAL AIRPORT – American Airlines informa: “Con l’apertura prevista per la fine dell’estate 2025, American Airlines sta migliorando l’esperienza di viaggio dei clienti Admirals Club® in transito al Charlotte Douglas International Airport (CLT) con il debutto di una nuova e innovativa lounge solution: la Provisions by Admirals ClubSM lounge, uno spazio unico nel suo genere per American, creato per i viaggiatori in movimento. Situata nel Concourse A, accanto al gate A1, e progettata per offrire velocità, semplicità e praticità, questa nuova lounge garantisce ai clienti l’accesso a uno spazio pensato per chi ha poco tempo a disposizione e desidera una breve pausa prima di proseguire il viaggio. Lo spazio è pensato per soddisfare le esigenze del viaggiatore moderno, offrendo un rapido accesso a un servizio personalizzato e a una selezione di cibi e bevande freschi, il tutto in un ambiente intuitivo ed efficiente”. “Stiamo costantemente evolvendo la nostra lounge strategy, per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Questo nuovo concept offre ai nostri clienti in viaggio attraverso uno dei nostri hub più grandi un momento di pausa. Che cerchino uno spuntino veloce o un aiuto durante il loro viaggio, possono trovare ciò di cui hanno bisogno nella lounge Provisions by Admirals ClubSM“. “La lounge Provisions by Admirals Club offre: assistenza clienti personalizzata; opzioni di ristorazione flessibili; esperienza semplificata”, prosegue American. “In qualità di secondo hub più grande della compagnia aerea, Charlotte svolge un ruolo significativo nella connettività della compagnia, servendo ogni anno milioni di clienti che viaggiano da, per e attraverso CLT verso destinazioni della nostra rete globale”, ha dichiarato Ralph Lopez Massas, Senior Vice President of CLT Operations, American Airlines. “Il nostro incrollabile impegno nei confronti dei nostri clienti è rimasto al centro della crescita esponenziale di CLT negli ultimi anni e questo nuovo concept è un ulteriore esempio della nostra attenzione al miglioramento della loro esperienza di viaggio”. “American opera oltre 670 partenze nei giorni di punta da CLT verso oltre 170 destinazioni in 27 paesi. Quest’estate, American opera il suo più ampio programma transatlantico da CLT con accesso a otto destinazioni europee, incluso il nuovo servizio diretto per Atene, Grecia (ATH). L’accesso alla lounge Provisions by Admirals ClubSM segue le stesse policy delle lounge Admirals Club® tradizionali”, conclude American Airlines.

ROLLS-ROYCE COMPLETA LA VENDITA DEL NAVAL PROPULSOR BUSINESS A FAIRBANKS MORSE DEFENSE, PROSEGUENDO LA SUA TRASFORMAZIONE – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce ha completato la vendita del suo Naval Propulsors business a Fairbanks Morse Defense (FMD). La vendita, annunciata il 19 settembre 2024, comprende le naval propulsors units di Pascagoula, Mississippi e Walpole, Massachusetts, negli Stati Uniti. La vendita del Naval Handling business (anch’esso a FMD), con sede a Peterborough, Ontario, Canada, dovrebbe concludersi in una data successiva. Rolls-Royce manterrà le sue Naval Gas Turbines and Generator Sets operations, che forniscono power-dense solutions for naval propulsion e onboard power. La vendita dei Naval Propulsors and Handling business rientra nella trasformazione di Rolls-Royce, iniziata nel 2023. Tale trasformazione si basa su una strategia chiara e dettagliata, che focalizza Defense sulla crescita strategica nei settori combat, transport and submarines”. “L’azienda ha inoltre investito nei suoi mercati principali negli Stati Uniti. All’inizio di quest’anno, Rolls-Royce ha annunciato l’espansione delle sue power systems operations a Mankato, Minnesota, per supportare la crescita dei data center. Nell’ultimo decennio, Rolls-Royce ha investito oltre 1,5 miliardi di dollari negli Stati Uniti, di cui 1 miliardo di dollari nelle sue Defense operations in Indianapolis, Indiana, a supporto di nuovi programmi come l’U.S. Air Force B-52 Commercial Engine Replacement Program e l’U.S. Army MV-75 FLRAA program”, conclude Rolls-Royce.

IBERIA: CAMPAGNA FLASH PER VOLARE NEGLI SATATI UNITI – Iberia informa: “Iberia ha appena lanciato una campagna lampo, offrendo sconti fino a 300 euro sull’acquisto di un pacchetto viaggio per qualsiasi destinazione negli Stati Uniti: New York, San Francisco, Las Vegas, ecc., poiché la promozione è valida per tutto il Nord America. Disponibile da oggi fino al 24 luglio. Le offerte Volo + Hotel includono destinazioni come New York, Boston, Orlando e Miami. Per chi desidera scoprire di più di questo vasto Paese, i pacchetti Volo + Auto sono l’opzione migliore per accedere a tariffe scontate sul noleggio auto. Inoltre, i membri Iberia Club possono usufruire di un conducente aggiuntivo prenotando pacchetti Volo + Auto con Avis. Questo non è l’unico vantaggio: oltre agli sconti, prenotando il pacchetto viaggio, si potrà usufruire di opzioni di pagamento flessibili. Tutte le destinazioni incluse in questa promozione sono disponibili qui: https://www.iberia.com/es/viajes/estados-unidos/“.

DELTA COMPLETA IL 44th KABOOM! PLAYGROUND – Delta informa: “Il mese scorso, oltre 150 volontari di Delta Air Lines e della comunità locale si sono uniti per costruire il 44° parco KABOOM! di Delta, il quarto nell’area di Minneapolis-Saint Paul (MSP)”. “Non c’è niente di meglio che poter costruire questo parco giochi e aiutare la comunità, in modo che tutte le case circostanti possano avere un bel posto dove giocare”, ha affermato Jeannine Ashworth, Vice President of Airport Customer Service (ACS) Operations-MSP for Delta. “Delta è orgogliosa di supportare KABOOM! nel suo obiettivo di porre fine alla disuguaglianza negli spazi gioco, unendosi alle comunità per costruire spazi di gioco che suscitino gioia e promuovano un senso di appartenenza nei bambini, a cui spesso vengono negate opportunità di prosperare. I volontari Delta hanno contribuito alla costruzione di 44 parchi giochi KABOOM! in tutto il paese dall’inizio della partnership nel 2013”, conclude Delta.

AIRBUS COLLABORERA’ CON KRATOS DEFENSE, IMPLEMENTANDO IL GERMAN MISSION SYSTEM – Airbus informa: “Airbus Defence and Space e Kratos Defense and Security Solutions, con sede negli Stati Uniti, hanno avviato una partnership basata sul Kratos XQ-58A Valkyrie, un UCCA (uncrewed collaborative combat aircraft) collaudato in volo, che sarà equipaggiato con un Airbus made mission system, pronto per la German Air Force entro il 2029. L’XQ-58A è un low observable, rail-launched drone, con un maximum take-off weight di tre tonnellate. È progettato per fornire kinetic and non-kinetic effects, in autonomous missions o impiegato con teaming capable fighter jets. Il prototipo è in fase di sviluppo da anni ed è in grado di percorrere 4.800 km a un’altitudine massima di 13.600 metri. Il mission system di Airbus, grazie alla sua platform-agnostic system architecture, è progettato per integrarsi perfettamente con il Valkyrie e altre piattaforme esistenti e future nel crescente ecosistema delle crewed and uncrewed platforms”. “Nel disruptive geopolitical context attuale, i nostri clienti hanno espresso una richiesta urgente per attritable and non-attritable Collaborative Combat Aircraft. La collaborazione tra Kratos e Airbus, basata su una UAS platform esistente e collaudata e dotata di un multi-platform mission system, fornirà capacità cruciali entro la fine del decennio. Questa partnership contribuirà ad accelerare la capacità di difesa dell’Europa, promuovendo al contempo i legami transatlantici della NATO”, ha dichiarato Mike Schoellhorn, CEO of Airbus Defence and Space. “Abbiamo progettato il Valkyrie system per essere un CCA conveniente, abbinato in modo collaborativo con manned aircraft, un team di uncrewed aircraft o a una combinazione di entrambi. Sulla base della comprovata capacità di volo del Valkyrie, dimostrata per la prima volta nel 2019, e dei numerosi mission systems, autonomy systems and mission scenarios testati con il sistema nel tempo, siamo entusiasti della nostra partnership con Airbus, che si tradurrà nuovamente in una variante del Valkyrie, la prima sul mercato, ora “calibrata” per l’European mission”, afferma Eric DeMarco, CEO of Kratos.