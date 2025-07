Air France presenta una collezione di cocktail esclusivi per i passeggeri La Première di Air France

Air France ha collaborato con lo chef mixologist Matthias Giroud per creare una nuova collezione di cocktail alcolici e analcolici, serviti esclusivamente in cabina La Première. Questa collaborazione permette alla compagnia aerea di mostrare l’arte della mixology e la competenza francese alla sua clientela globale.

“Per creare questa collezione unica, creata appositamente per i passeggeri La Première, Matthias Giroud si è ispirato ai valori fondamentali di Air France: eleganza, piacere e rispetto. Realizzati con ingredienti francesi, i cocktail offrono sapori autentici che bilanciano tradizione e modernità per soddisfare anche i palati più raffinati.

Il mixologist ha creato tre cocktail esclusivi: una ricetta alcolica, una a bassa gradazione alcolica e una versione analcolica, una novità per Air France. Ogni cocktail viene servito a bordo dall’equipaggio in un nuovo bicchiere dal design esclusivo che esalta l’esperienza di degustazione.

Per presentare la nuova offerta di cocktail ai passeggeri a bordo, i tre cocktail esclusivi sono presentati in un’elegante custom-made box:

Belle Époque: un cocktail alcolico amaro e agrumato, una reinterpretazione del Negroni con idrolato d’arancia.

Parfum de France: un cocktail dolce e fruttato, a bassa gradazione alcolica, ispirato al mondo del vino (Chardonnay e Moscato) con liquore al lampone e un pizzico di verbena.

L’Éveil: un cocktail analcolico, aspro e speziato, a base di succo di mirtillo rosso infuso con menta, succo di lime, bouquet di foglie aromatiche e zenzero”, afferma Air France.

“È un onore per me essere stato scelto per creare questa prima esclusiva collezione di cocktail esclusivi La Première. Air France incarna l’eccellenza del savoir-faire e dell’eleganza francese, portando la gastronomia ai quattro angoli del mondo. Un mondo di viaggi che mi ha sempre ispirato a creare esperienze di cocktail uniche”, ha dichiarato Matthias Giroud.

“Questa nuova collezione di cocktail esclusivi completa la raffinata offerta gastronomica disponibile a bordo della cabina La Première. Il menu è firmato dallo chef tre stelle Michelin Arnaud Lallement e dal World Pastry Chef and Meilleur Ouvrier de France, Angelo Musa. Una selezione di vini, champagne, birre e liquori francesi è curata dal sommelier di Air France, Xavier Thuizat, che è anche Head Sommelier of the Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel and Meilleur Sommelier de France 2022.

Quest’estate, La Première è disponibile in partenza da Parigi-Charles de Gaulle per Abidjan, Dubai, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, San Paolo, Singapore, Tokyo-Haneda e Washington-DC“, prosegue Air France.

“Sia in aeroporto che a bordo, gli ospiti La Première vivono un’esperienza esclusiva e personalizzata. Con un’esperienza aeroportuale impeccabile e privata che li attende all’arrivo a Parigi-Charles de Gaulle e nuove suite esclusive in fase di implementazione a bordo, la compagnia aerea mira a offrire ai propri clienti il massimo livello di servizio in ogni viaggio.

Gradualmente implementata su una selezione di Boeing 777-300, la nuova suite La Première di Air France si estende su cinque finestrini e presenta un design unico nel suo genere. Completamente adattabile, è composta da una seduta e da una chaise longue che si trasforma in un vero e proprio letto. Ognuna delle quattro suite disponibili a bordo è dotata di una spessa tenda a tutta altezza per una privacy totale, creando un’atmosfera accogliente.

Con un’ampia lounge aeroportuale, una suite privata a bordo, una cucina a tre stelle, una selezione di vini e champagne sapientemente curata, ogni aspetto dell’esperienza La Première è esaltato per trasformare il viaggio in un’esperienza indimenticabile”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)