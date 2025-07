Etihad Airways accoglie 20 milioni di passeggeri e oltre 100 aeromobili

Etihad Airways informa: “Etihad continua a volare alto con un anno da record, raggiungendo nuovi traguardi per la prima volta nella storia della compagnia aerea, tra cui il raggiungimento di 20 milioni di passeggeri in 12 mesi, per la prima volta nella sua storia”.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways, ha commentato: “Gli ultimi 12 mesi hanno visto Etihad volare alto, battendo record e raggiungendo nuovi traguardi a un ritmo sorprendente. Dopo un primo trimestre record, con un utile di 685 milioni di AED e i nostri punteggi di soddisfazione del cliente più alti di sempre, Etihad ha accolto oltre 20 milioni di ospiti nell’ultimo anno, per la prima volta nella storia della compagnia aerea. Continuiamo la nostra traiettoria ascendente nell’ambito di una più ampia storia di crescita che ha visto il nostro numero annuo di passeggeri più che raddoppiare, passando da 10 a 20 milioni in soli due anni e mezzo. Questa crescita sostenuta è guidata dall’espansione della domanda, da una rete globale dinamica e da un chiaro obiettivo strategico. Siamo l’unica compagnia aerea nella regione a crescere a questo ritmo e non abbiamo alcuna intenzione di rallentare. Il 2025 si sta rivelando il nostro anno più importante di sempre”.

“Per celebrare i 20 milioni di passeggeri trasportati in tutto il mondo, Etihad ha sorpreso una fortunata coppia in partenza da Nuova Delhi per andare a trovare le figlie a Toronto con una serie di sorprese. Sono stati sorpresi con degli upgrade durante il loro viaggio, iniziato con un’esperienza in Business Class sull’A350 di Etihad da Nuova Delhi ad Abu Dhabi.

Una volta atterrati allo Zayed International Airport, la coppia è stata felicissima di ricevere un upgrade al Gold tier status di Etihad Guest presso la First Lounge da Mark Potter, Managing Director of Etihad Guest. E il meglio è arrivato alla fine: hanno ricevuto in omaggio un upgrade a The Residence, l’esclusiva suite di Etihad, sul loro volo con A380 da Abu Dhabi a Toronto”, afferma Etihad Airways.

“Raggiungendo un altro traguardo, Etihad ha introdotto altri tre aeromobili nella sua flotta in espansione, portando il numero di aeromobili operativi a oltre 100. La compagnia aerea ha accolto nuovamente in servizio il suo settimo Airbus A380 e ha ricevuto un nuovo Boeing B787-9 consegnato da Charleston, Stati Uniti, con un equipaggio di volo composto interamente da personale emiratino. Etihad ha inoltre ricevuto il primo dei tre nuovi Airbus 350-1000.

Con una delle flotte di aeromobili più giovani del settore, Etihad continua a effettuare investimenti strategici per soddisfare la forte domanda degli ospiti. La compagnia aerea prevede di ricevere altri 18 nuovi aeromobili nel 2025, inclusa la consegna della sua nuova flotta di aeromobili A321LR che entrerà in servizio dal 1° agosto. La nuova A321LR fleet offrirà First Suites, fully lie-flat Business seats, 4K screens and high-speed super Wi-Fi in tutte le classi, consentendo agli ospiti di rimanere connessi tramite messaggi, chiamate e streaming durante il volo. All’inizio di quest’anno Etihad ha annunciato l’ordine di 28 aeromobili wide-body da Boeing per supportare i suoi piani di crescita e connettività, efficienza operativa e esperienza di viaggio.

A seguito del recente annuncio della compagnia aerea per sette destinazioni aggiuntive, quest’anno Etihad aggiungerà 27 nuove rotte, un traguardo notevole che riflette la sua ambizione e il suo impegno ad aumentare il numero di visitatori ad Abu Dhabi. Con voli verso quasi 90 destinazioni in tutto il mondo entro la fine del 2025, sfruttando il suo vantaggio geografico strategico che collega Europa e Asia, questa espansione fa parte della strategia continua di Etihad a supporto della crescita economica di Abu Dhabi“, prosegue Etihad Airways.

“Questi risultati rappresentano un enorme passo avanti verso gli obiettivi che Etihad si è prefissata nella sua ambiziosa strategia di crescita, che prevede la crescita della rete fino a oltre 125 destinazioni, una flotta di oltre 170 aeromobili e un numero di passeggeri pari a 38 milioni all’anno entro il 2030. Con una rapida crescita in ogni direzione, la compagnia aerea è destinata a superare le aspettative del suo seven-year growth plan, a testimonianza della domanda e della straordinaria soddisfazione dei clienti. Il successo di Etihad riflette la solidità del settore dell’aviazione di Abu Dhabi, che continua a dimostrare una solida crescita e uno slancio strategico, a conferma della sua posizione di principale scalo globale per passeggeri e merci”, conclude Etihad Airways.

Etihad Airways decolla per Al Alamein

Etihad Airways inoltre informa che ha lanciato il suo volo inaugurale per Al Alamein (DBB), aggiungendo la città costiera egiziana alla sua lista di destinazioni estive stagionali.

“Questo nuovo servizio diretto avvicina i viaggiatori a una delle destinazioni balneari più affascinanti del Mediterraneo, con voli bisettimanali da Abu Dhabi ad Al Alamein. I voli, con orari comodi, operano il giovedì e la domenica, consentendo una breve fuga nel fine settimana o una vacanza più lunga.

Adagiata lungo il Mediterraneo e a breve distanza da Alessandria, Al Alamein è una perla nascosta, destinata a diventare un’importante destinazione turistica per i viaggiatori provenienti dagli Emirati Arabi Uniti, dall’intera regione del Golfo e da oltreoceano”, afferma Etihad Airways.

“Il lancio di Al Alamein riflette il nostro obiettivo strategico di espandere il network di Etihad per servire rotte stagionali ad alta richiesta”, ha dichiarato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer at Etihad Airways. “Con la continua crescita dei viaggi di piacere, destinazioni come Al Alamein offrono un’enorme attrattiva ai nostri ospiti in cerca di esperienze estive premium. Questo nuovo collegamento supporta il nostro impegno più ampio nell’offrire maggiore scelta e flessibilità lungo la nostra rete in rapida crescita”.

“Il nuovo servizio sarà operato con Airbus A320 di Etihad, con otto posti in Business e 150 in Economy, che combinano comfort, praticità e la rinomata ospitalità della compagnia aerea.

L’aggiunta di Al Alamein supporta l’ambiziosa espansione del network di Etihad per il 2025, che include 27 nuove destinazioni tra Europa, Asia, Nord America e Africa. La perla egiziana sarà la sesta destinazione stagionale di Etihad quest’estate, dopo la ripresa delle destinazioni estive più gettonate: Nizza, Malaga, Mykonos, Santorini e Antalya. Ciò sottolinea ulteriormente l’impegno della compagnia aerea nel collegare il mondo con gli Emirati Arabi Uniti e migliorare le opportunità di viaggio per i viaggiatori d’affari e di piacere”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)