SKYCO Leasing ordina sei ulteriori elicotteri Airbus H175

Airbus Helicopters e SKYCO International Financial Leasing Co., Ltd. (SKYCO) hanno firmato un contratto per sei offshore transport H175 helicopters. Questo ordine si aggiunge ai sei H175 iniziali ordinati da SKYCO all’inizio del 2024 per Guangdong Emergency Management and Public Service missions.

“Questo nuovo ordine rafforza l’impegno della cooperazione strategica tra Airbus Helicopters e la provincia del Guangdong nella promozione dello sviluppo regionale per general aviation and low-altitude economy, fortemente sostenuto da SKYCO e China Southern Airlines General Aviation Company Limited (CSAGA).

Questi sei offshore transport helicopters acquistati da SKYCO saranno operati in leasing da CSAGA, uno dei principali operatori di elicotteri cinesi, per soddisfare le esigenze dell’offshore energy market cinese. Questo rappresenta un’altra pietra miliare per l’H175 nel Chinese energy market”, afferma Airbus Helicopters.

“Siamo orgogliosi della nostra partnership in corso con la provincia del Guangdong e ringraziamo SKYCO per l’acquisto di questi sei elicotteri H175 aggiuntivi, che riflettono il nostro impegno congiunto nel promuovere lo sviluppo del settore elicotteristico nel Guangdong”, ha dichiarato Colin James, Managing Director of Airbus Helicopters in China. “L’elicottero H175 è un prodotto all’avanguardia che esegue un’ampia varietà di missioni in tutto il mondo e migliorerà notevolmente le operazioni di CSAGA grazie alle sue prestazioni, all’efficienza e all’affidabilità senza pari”.

“In servizio dal 2014, l’Airbus H175 appartiene alla super-medium class, combinando long-range and payload con qualità di volo fluide, rendendolo la soluzione ottimale per un’ampia gamma di profili di missione onshore e offshore, tra cui disaster relief, search and rescue e altri servizi pubblici, nonché per crew change and private and business aviation. Ad oggi sono stati consegnati 71 H175, che hanno accumulato oltre 250.000 ore di volo”, conclude Airbus Helicopters.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)