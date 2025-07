News Brevi – 18.07.2025

ETHIOPIAN AIRLINES LANCIA IL NUOVO SERVIZIO VERSO ABU DHABI – Ethiopian Airlines annuncia il lancio del suo nuovo servizio passeggeri giornaliero che collega Addis Abeba ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il volo inaugurale segna un traguardo importante negli sforzi di Ethiopian Airlines per rafforzare la propria presenza in Medio Oriente e nella regione del Golfo. La nuova rotta è stata celebrata con un evento di grande impatto ufficiale presso l’Ethiopian Skylight Hotel di Addis Abeba, alla presenza di Sua Eccellenza il Tenente Generale Yilma Merdassa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ethiopian Airlines; di Mesfin Tasew, CEO del Gruppo Ethiopian Airlines; di alti funzionari del governo etiope; di rappresentanti dell’Ambasciata degli Emirati Arabi Uniti in Etiopia; e di dirigenti della compagnia. Nel suo intervento, Mesfin Tasew ha dichiarato: “Il lancio del nostro nuovo servizio per Abu Dhabi riflette l’impegno strategico di Ethiopian Airlines nel connettere l’Africa con il resto del mondo. Grazie alla nostra collaborazione con Etihad Airways, stiamo creando maggiori opportunità di commercio, investimenti e turismo tra i nostri paesi, offrendo al contempo ai nostri passeggeri maggiore scelta e comodità. Questa partnership è un esempio concreto di ciò che si può ottenere quando due compagnie aeree nazionali si uniscono per favorire una crescita reciproca”. Con questo nuovo collegamento giornaliero, Ethiopian Airlines amplia ulteriormente la propria rete di destinazioni nella regione del Golfo. Attualmente la compagnia opera oltre 100 voli passeggeri settimanali verso 13 destinazioni in Medio Oriente e nel Golfo. Nel giugno 2025, Ethiopian ha inoltre inaugurato un nuovo servizio passeggeri con quattro frequenze settimanali per Sharjah. Con l’aggiunta di Abu Dhabi, Ethiopian porta a quattro il numero di aeroporti serviti negli Emirati Arabi Uniti, in tre città: Dubai, Dubai International Airport (DXB) e Al Maktoum International Airpoirt (DWC, per il cargo), Sharjah, e ora Abu Dhabi, servita dal futuristico Zayed International Airport. Questa nuova rotta fa parte di un importante accordo di joint venture tra Ethiopian Airlines ed Etihad Airways, volto a promuovere una più stretta collaborazione tra i due vettori. L’accordo sostiene lo sviluppo congiunto e l’espansione delle rotte tra l’Etiopia e gli Emirati Arabi Uniti e rafforza la connettività attraverso le rispettive reti globali.

I VERTICI DI ENAC A SIENA PER IL RILANCIO DELL’AEROPORTO – L’Enac informa: “Il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Direttore Generale Alexander D’Orsogna sono intervenuti oggi, a Siena, alla presentazione del progetto di rilancio dell’aeroporto di Siena-Ampugnano, che sarà oggetto di riqualificazione a cura di Enac Servizi, in-house di Enac guidata dall’Amministratore Unico Marco Trombetti, in linea con lo sviluppo della Regional Air Mobility che connetterà il territorio con un network di piccoli scali. L’incontro si è svolto alla presenza del Presidente IX Commissione Trasporti della Camera dei Deputati, On. Salvatore Deidda, dell’On. Francesco Michelotti, del Sindaco di Siena Nicoletta Fabio, del Vicesindaco Michele Capitani e della dott.ssa Tiziana Bufacchi, titolare di Avioitaliana, operatore aereo specializzato in Regional Air Mobility (RAM). I vertici Enac, l’AU di Enac Servizi, le Autorità, il Sindaco di Sovicille Giuseppe Gugliotti e i rappresentanti del territorio hanno fatto anche un sopralluogo per visionare lo stato delle infrastrutture, in vista delle opere finalizzate alla messa in sicurezza e alla realizzazione degli interventi. A seguire, gli stessi hanno partecipato al Consiglio Comunale per la presentazione del progetto che, senza impattare sull’ambiente, valorizzerà il territorio anche attraverso un impianto fotovoltaico che, nel rispondere agli obiettivi di decarbonizzazione del settore, canalizzerà la produzione energetica eccedente verso gli assetti istituzionali”. “Nella conferenza stampa, il Presidente Di Palma, nel ringraziare l’Autorità politica per la visione condivisa, ha evidenziato come il rilancio dell’aeroporto di Siena favorirà l’integrazione aria-aria, attraverso velivoli di ridotte dimensioni e a basso impatto ambientale, anticipando la Mobilità Aerea del futuro. Il DG D’Orsogna ha espresso soddisfazione per questa riqualificazione, che potenzierà la connettività territoriale e la delocalizzazione turistica invitando alla riscoperta di una “unexpected Italy”. L’On. Deidda, nell’elogiare questa iniziativa, ha sottolineato come lo scalo non vedrà l’uso di aeromobili di grosse dimensioni, quanto, piuttosto, di taxi volanti, senza impatto sul territorio”, conclude l’Enac.

SAAB: I RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2025 – Saab presenta i risultati per il secondo trimestre 2025. “Stiamo rafforzando la nostra posizione di mercato e riscontriamo un continuo e forte interesse per i nostri prodotti e soluzioni. La crescita delle vendite di Saab è elevata e continuiamo a investire per sviluppare la capacità produttiva e soddisfare la forte domanda a lungo termine del settore della difesa. Allo stesso tempo, continuiamo a garantire una solida redditività”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “L’order intake nel secondo trimestre ammonta a 28.403 milioni di corone svedesi (39.574), trainati dalla forte crescita degli ordini di piccole e medie dimensioni. Le vendite nel trimestre sono state pari a 19.786 milioni di corone svedesi (15.170), con una crescita organica del 32% (21%). Tutte le aree di business hanno registrato una crescita del fatturato, con una crescita particolarmente significativa in Dynamics, pari al 73% nel trimestre. L’EBITDA è stato pari a 2.831 milioni di corone svedesi (1.961) e ha prodotto un EBITDA margin del 14,3% (12,9%) nel trimestre. L’EBIT è aumentato del 49%, attestandosi a 1.977 milioni di corone svedesi (1.331), con un margine del 10,0% (8,8%). L’utile netto è aumentato a 1.536 milioni di corone svedesi (1.012) e l’utile per azione è stato pari a 2,83 corone svedesi (1,85), con un aumento del 53%. L’operational cash flow è stato pari a -1.136 milioni di corone svedesi (-2.251) e riflette principalmente i continui investimenti per l’aumento della capacità produttiva. La net liquidity position era pari a 690 milioni di corone svedesi (-2.354) a fine periodo. L’outlook per il 2025 prevede crescita organica delle vendite tra il 16% e il 20%, rispetto alla precedente crescita organica tra il 12% e il 16%. Si conferma la crescita dell’EBIT superiore alla crescita organica delle vendite e un positive operational cash flow per l’intero anno”, afferma Saab.

BRUSSELS AIRLINES: TOMORROWLAND PROSEGUE, E CON LUI ANCHE I PARTY FLIGHTS – Brussels Airlines informa: “Il mondo si riunisce in Belgio quest’estate, con Brussels Airlines e Tomorrowland che si uniscono ancora una volta per creare un inizio magico per migliaia di People of Tomorrow. Nonostante un incendio abbia danneggiato il palco principale del festival, il festival continua, e così anche i leggendari party flights per il festival. Oltre 25.000 Global Journey travelers provenienti da 165 paesi faranno del Belgio il cuore pulsante dell’unità globale e della musica. Mercoledì 16 luglio, il primo party flight dell’anno, SN1687 da Ibiza, è atterrato all’aeroporto di Bruxelles, con 180 partecipanti al festival, con la colonna sonora della DJ belga Nina Black. Questo è solo uno dei sette party flight esclusivi in partenza da città come Barcellona, Copenhagen e Vienna, che offrono a oltre 1.000 passeggeri un’esperienza unica al mondo. A completamento di questi voli, si terranno dieci Gate Party negli aeroporti di tutta Europa, accendendo lo spirito del Tomorrowland fin dal momento in cui gli ospiti arrivano in aeroporto”. “Quando l’idea di organizzare party flights è stata introdotta per la prima volta, ha sicuramente suscitato qualche perplessità. Le sfide erano significative e molti la consideravano un’ambizione irrealistica. Ma noi di Brussels Airlines crediamo che le idee audaci meritino di essere perseguite. Con un’attenta pianificazione, una stretta collaborazione e la determinazione a innovare, abbiamo trasformato un concetto audace in una realtà unica. Oggi, i nostri party flights rimangono un’esperienza unica nel suo genere nel settore dell’aviazione commerciale e una testimonianza di ciò che è possibile quando la passione incontra la perseveranza”, afferma Michel Moriaux, Head of Product and Marketing, Brussels Airlines. “Brussels Airlines e Tomorrowland collaborano dal 2012 e hanno recentemente rinnovato la loro collaborazione fino al 2028. La partnership si basa su valori condivisi: connettere le culture, esplorare il mondo e unire. Lanciato nell’aprile 2024, Amare è un Airbus A320neo appositamente progettato e co-creato da Brussels Airlines e Tomorrowland. Il design vibrante dell’aereo riflette l’energia del festival musicale, con movimenti dinamici, linee di energia ed elementi tratti dall’universo di Tomorrowland, dove Amare gioca un ruolo chiave nelle storie e sul palco. Nel loro continuo impegno per viaggi più sostenibili, Brussels Airlines e Tomorrowland offrono solo Green Fares come parte dei Global Journey packages, consentendo ai viaggiatori di acquistare SAF, compensare le proprie emissioni di CO2 legate ai voli e sostenere un’aviazione più ecosostenibile. Al ritorno a casa, i partecipanti al festival possono imbarcare i bagagli direttamente presso il Brussels Airlines baggage drop-off point presso il campsite DreamVille. Un banco assistenza di Brussels Airlines è disponibile in loco per domande e assistenza”, conclude Brussels Airlines.

GESAP DELINEA LE LINEE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELL’HUB AEROPORTUALE DI PALERMO – In un comunicato, Gesap informa: “L’Amministratore Delegato di Gesap, Gianfranco Battisti, insieme al Presidente Salvatore Burrafato, ha presentato, nel corso di un incontro con i dipendenti e le principali sigle sindacali, le linee strategiche per lo sviluppo dell’hub aeroportuale “Falcone Borsellino” di Palermo. L’appuntamento ha rappresentato un passaggio decisivo per il rilancio dello scalo, poiché le linee illustrate dall’AD sono propedeutiche alla definizione del nuovo piano industriale, finalizzato a: garantire la piena valorizzazione dell’infrastruttura; recuperare la capacità competitiva dello scalo; aumentare l’attrattività per investitori privati e istituzionali, seguendo modelli già adottati nei principali aeroporti italiani ed europei. Battisti ha sottolineato come la strategia di GESAP si ispiri alle migliori esperienze di governance aeroportuale in Italia e in Europa, che hanno saputo crescere grazie a partnership pubblico-private e a piani di sviluppo a lungo termine orientati a digitalizzazione, sostenibilità e incremento dei servizi premium. GESAP intende sviluppare questo approccio, con l’obiettivo di attrarre capitali e know-how dal mercato e di posizionare Palermo come uno dei principali hub del Mediterraneo. L’Amministratore Delegato ha illustrato un percorso strategico chiaro, fondato su quattro pilastri: capacità di investimento e sviluppo infrastrutturale dell’hub, per incrementare i collegamenti e la connettività internazionale; sostenibilità economica e ambientale, con standard ESG allineati alle migliori pratiche europee; innovazione tecnologica e digitalizzazione, per ottimizzare l’intera catena del valore aeroportuale e migliorare la customer experience; valorizzazione delle risorse umane, considerate da Battisti un vero asset strategico per la competitività dello scalo. Il confronto con le rappresentanze sindacali e i dipendenti si è svolto in un clima di piena collaborazione e condivisione degli obiettivi, confermando l’impegno collettivo a sostenere uno sviluppo capace di coniugare crescita economica, occupazione qualificata e competitività internazionale”. “Vogliamo costruire un piano industriale che renda il Falcone Borsellino un’infrastruttura moderna, efficiente e attrattiva per gli investitori, mettendo al centro l’innovazione tecnologica e la qualità dei servizi. Palermo deve essere un hub strategico per la mobilità, il turismo e l’economia della Sicilia occidentale, in grado di competere con i migliori scali del Mediterraneo”, ha dichiarato Gianfranco Battisti (Fonte: ITALPRESS).

ANA HOLDINGS INVESTE IN XPERISUS – ANA informa: “ANA HOLDINGS INC. (ANA HD), attraverso il suo corporate venture capital (CVC) fund “ANA Future Frontier Fund L.P.”, ha annunciato il suo investimento in XPERISUS, Inc. (XPERISUS), una startup che offre exclusive travel experiences for high-net-worth individuals (HNWIs), principalmente provenienti dall’estero. Con il recente aumento dei visitatori internazionali in Giappone, attrarre HNWI con un elevato livello di spesa è diventato un obiettivo chiave per massimizzare l’impatto economico. XPERISUS organizza escursioni di alta qualità che spaziano dalle attività culturali tradizionali a offerte uniche sviluppate in collaborazione con enti locali e partner, il tutto finalizzato a promuovere il turismo regionale e a condividere la ricca cultura giapponese a livello globale. ANA HD ha investito in XPERISUS per soddisfare la crescente domanda di offerte personalizzate e immersive in tutte le regioni del Giappone. Grazie alla partnership con XPERISUS, ANA Group promuoverà i viaggi internazionali in Giappone, nonché i viaggi domestici all’interno del Paese”.

EASYJET E EASYJET HOLIDAYS SI PREPARANO ALL’ESTATE PIU’ GRANDE DI SEMPRE IN UK – easyJet informa: “easyJet ed easyJet holidays vivranno la loro estate più ricca di sempre, con oltre 82.000 voli in tutta la rete durante le vacanze scolastiche. Oltre sette milioni di clienti britannici sono pronti a volare su oltre 45.000 voli da e per il solo Regno Unito. Sette nuovi Airbus A320 Family si sono uniti alla sua flotta con base nel Regno Unito a Bristol, Manchester, Birmingham, Edimburgo e nella più recente base britannica, London Southend. Oltre 33 milioni di posti saranno operativi da e per il Regno Unito durante l’intera stagione estiva, mezzo milione in più rispetto allo scorso anno. 44 nuove rotte, tra cui voli per Sal a Capo Verde, Rimini in Italia e Tbilisi in Georgia, saranno operative per la prima volta quest’estate, con una maggiore scelta di rotte turistiche più lunghe come Turchia, Egitto, Capo Verde, Tunisia e Marocco. La compagnia aerea vivrà il suo giorno più affollato della stagione estiva il 5 settembre, quando quasi 2.000 voli sono previsti per il decollo e oltre 300.000 clienti attesi, con migliaia di famiglie in tutto il Regno Unito che tornano dalle vacanze estive, mentre altre partono per le loro meritate vacanze. Anche easyJet holidays vivrà il suo giorno più affollato dell’estate il 30 luglio, portando 96.000 clienti verso destinazioni popolari come Palma di Maiorca, Rodi, Tenerife, Antalya e Dalaman”. Sophie Dekkers, Chief Commercial Officer di easyJet, ha dichiarato: “Ogni anno milioni di clienti continuano a scegliere easyJet per l’impareggiabile scelta di destinazioni che offriamo sulla nostra rete, le nostre tariffe vantaggiose e il fantastico servizio offerto dal nostro equipaggio. Quest’anno, con più posti, nuove rotte e pacchetti vacanza, offriamo ai clienti una scelta più ampia che mai”.

BONUS MILES OFFERS PER EMIRATES SKYWARDS QUESTA ESTATE – Emirates informa: “Emirates Skywards torna quest’estate con bonus Miles offers per i suoi 35 milioni di membri in tutto il mondo. I membri possono guadagnare il 50% di Miglia bonus con le compagnie aeree partner partecipanti, il 50% di Miglia bonus sui soggiorni presso gli Emirates Skywards Hotels e molto altro. Incoronato ‘Best Global Airline Loyalty Program’ agli International Loyalty Awards 2025, Emirates Skywards continua a offrire ai suoi membri premi e vantaggi senza pari. Il programma fedeltà ha recentemente rafforzato le sue airline partnership per offrire vantaggi fedeltà reciproci con Garuda Indonesia e AEGEAN; ha introdotto Classic Rewards su tutti i voli flydubai a partire da 5.000 Miglia. Emirates Skywards ha inoltre rafforzato le sue partnership alberghiere con Marriott Bonvoy e l’ALL loyalty programme, per offrire ai membri punti e conversioni di Miglia senza interruzioni. Il programma offre quattro livelli di iscrizione: Blue, Silver, Gold e Platinum, ognuno dei quali garantisce privilegi esclusivi. I membri possono accumulare Miglia Skywards con partner che spaziano dalle compagnie aeree, agli hotel, agli autonoleggi, ai brand finanziari, del tempo libero e del lifestyle. Le Miglia Skywards possono essere spese per una vasta gamma di premi, inclusi biglietti aerei con Emirates e compagnie aeree partner, upgrade di volo, soggiorni in hotel, shopping al dettaglio ed esperienze. I membri possono anche offrire o spendere le Miglia su Skywards Exclusives per biglietti hospitality per assistere ai migliori spettacoli di intrattenimento alla Coca-Cola Arena. Per maggiori informazioni, visitare emirates.com/skywards“.

I PRESIDENTI DEL KAZAKISTAN E DELL’ICAO COUNCIL CONCORDANO SU UN FUTURO AMBIZIOSO PER IL TRASPORTO AEREO – L’ICAO informa: “Il Presidente della Repubblica del Kazakistan, S.E. Kassym-Jomart Tokayev, ha incontrato la scorsa settimana ad Astana l’International Civil Aviation Organization (ICAO) Council President Salvatore Sciacchitano, in occasione della prima visita ufficiale dei vertici dell’ICAO nel Paese. L’incontro bilaterale ha sottolineato l’impegno del Kazakistan nel rafforzare la cooperazione internazionale in materia di aviazione civile e i suoi sforzi per sviluppare un sistema di controllo dell’aviazione autonomo e moderno, in linea con gli standard globali. Durante l’incontro, il Presidente Tokayev ha conferito al Presidente Sciacchitano l’Order of Dostyk (Friendship), una prestigiosa onorificenza statale che riconosce il suo contributo alla collaborazione internazionale nel settore dell’aviazione”. “Sono onorato di ricevere questo premio e colgo l’occasione per congratularmi con il Kazakistan per aver istituito un organismo di controllo dell’aviazione civile autonomo, dotato di risorse adeguate ed efficace, che ha migliorato significativamente le sue capacità di controllo della sicurezza”, ha dichiarato il Presidente Sciacchitano. “Durante l’incontro con il Capo dello Stato, il Presidente del Consiglio dell’ICAO ha sottolineato l’importanza della Missione Permanente della Repubblica del Kazakistan, istituita presso la sede centrale dell’ICAO lo scorso anno. I leader hanno anche discusso del Civil Aviation Master Plan del Kazakistan, da sviluppare in collaborazione con l’ICAO, che mira a guidare la crescita a lungo termine del sistema aeronautico nazionale. La missione del Presidente ha previsto anche incontri ad alto livello con il Primo Ministro kazako Olzhas Bektenov e il Ministro dei Trasporti Nurlan Sauranbayev, nonché con i vertici e il personale dell’Aviation Administration of Kazakhstan (AAK)”, prosegue l’ICAO. “Il Kazakistan ha compiuto notevoli progressi nello sviluppo del suo sistema di aviazione civile, rappresentando un ottimo esempio per gli Stati della regione e stabilendo standard elevati in tutta l’Asia centrale”, ha osservato il Presidente Sciacchitano. “L’ICAO rimane impegnata a sostenere il continuo sviluppo del settore aeronautico kazako, in quanto membro chiave della comunità aeronautica globale”. “La visita del Presidente ha visto la firma formale di un Management Services Agreement and Project Document tra l’ICAO e il Kazakistan per avviare ufficialmente lo sviluppo del Master Plan. La strategia, che avrà una durata di 25 anni, dovrebbe fungere da roadmap per la crescita sostenibile, la modernizzazione delle infrastrutture e l’allineamento con le migliori pratiche aeronautiche internazionali e il National Development Plan del Kazakistan. Ad Almaty il Presidente Sciacchitano e il Direttore Rallo sono stati insigniti dalla Civil Aviation Academy del titolo onorifico di Professore Onorario. Rivolgendosi agli studenti della Civil Aviation Academy, il Presidente ha sottolineato le significative sfide dovute al rapido cambiamento tecnologico, alla crescente attenzione alla sostenibilità, alla carenza di personale qualificato e alla necessità di una maggiore diversità e inclusività. Ha sottolineato l’ICAO ‘Next Generation of Aviation Professionals’ programme, che mira ad attrarre giovani e professionisti a livello nazionale e regionale, e ha ricordato agli studenti il loro ruolo fondamentale nel contribuire allo sviluppo sociale ed economico del mondo. La delegazione ha visitato il terminal passeggeri di nuova costruzione e il rimodernato Airport Operations Control Center presso l’Almaty International Airport, e ha tenuto colloqui sullo sviluppo delle infrastrutture aeronautiche, sulla sostenibilità e sulle pratiche di sicurezza. La missione si è conclusa con un incontro con il Presidente e CEO di Air Astana, Peter Foster, incentrato sull’evoluzione del ruolo del Kazakistan come hub aeronautico regionale”, conclude l’ICAO.

IL PANAMA PRESIDENT E L’ICAO SECRETARY GENERAL APPROFONDISCONO LA COOPERAZIONE SUL TRASPORTO AEREO – L’ICAO informa: “Il President of Panama, José Raúl Mulino Quintero, ha incontrato la scorsa settimana Mr. Juan Carlos Salazar, Secretary General of the International Civil Aviation Organization (ICAO), per riaffermare l’impegno dello Stato per un trasporto aereo sicuro, protetto e sostenibile, a conferma di una rinnovata attenzione al rafforzamento della supervisione e dello sviluppo strategico dell’aviazione. Il Segretario Generale Salazar è stato affiancato da Mr. Mohamed Rahma, Director of the ICAO Air Transport Bureau e Mr. Fabio Rabbani, ICAO Regional Director for South America, per una serie di incontri ad alto livello con le autorità nazionali. I colloqui con il Presidente Mulino si sono concentrati sul rafforzamento delle capacità istituzionali e sulla promozione delle principali priorità nazionali, tra cui lo sviluppo di carburanti sostenibili per l’aviazione. La delegazione dell’ICAO ha inoltre incontrato Mr. Rafael Bárcenas, Director General of Panama’s Civil Aviation Authority e Mr. Abdel Martinez, Deputy Director General. I colloqui hanno riguardato la conformità normativa, lo sviluppo della forza lavoro, la modernizzazione dello spazio aereo e il miglioramento della supervisione. La visita ha sottolineato l’impegno condiviso di Panama e dell’ICAO nell’implementare gli standard aeronautici globali e promuovere la crescita sicura, protetta e sostenibile del trasporto aereo nella regione”.