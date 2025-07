Wizz Air amplia la sua offerta con nuove rotte dirette per Varsavia

Wizz Air annuncia il lancio di quattro nuove rotte dirette dall’Italia a Varsavia – collegando Bergamo, Brindisi, Palermo e Alghero con la capitale polacca.

“Queste nuove rotte seguono l’apertura della sesta base della compagnia in Polonia, presso l’aeroporto di Varsavia-Modlin (WMI), e rappresentano un passo significativo nella strategia di Wizz Air volta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano e ad ampliare le opportunità di viaggio tra l’Italia e l’Europa Centrale.

Dal 2 dicembre 2025 sarà possibile volare ogni giorno tra Milano Bergamo (BGY) e Varsavia, mentre i collegamenti da Brindisi (BDS), Palermo (PMO) e Alghero (AHO) inizieranno rispettivamente il 16 dicembre 2025 e il 31 marzo 2026, con tre frequenze settimanali – martedì, giovedì e sabato. Tutti i voli saranno operati con moderni Airbus A321neo, garantendo il massimo comfort, silenziosità e una minore intensità di emissioni, ed è già possibile prenotare il proprio posto tramite wizzair.com e l’app ufficiale WIZZ“, afferma Wizz Air.

“Con questa espansione, Wizz Air consolida il proprio ruolo di principale vettore low cost nell’Europa Centrale e rafforza inoltre il network tra Italia e Polonia, portando quasi a 30 i collegamenti diretti tra i due Paesi. Un traguardo che rientra nella strategia più ampia della compagnia per offrire un numero crescente di opportunità di viaggio accessibili e convenienti da e per l’Italia, il primo mercato della compagnia per numero di passeggeri trasportati.

Questi nuovi collegamenti sono parte della più ampia iniziativa Customer First Compass, che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 3 anni a supporto della crescita della flotta, dell’evoluzione dei servizi e della qualità dell’esperienza dei passeggeri”, prosegue Wizz Air.

“L’Italia è un mercato strategico per Wizz Air, sia in termini di potenziale di crescita che di domanda dei passeggeri”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Con quasi 30 rotte che ora collegano Italia e Polonia e oltre 210 rotte operate da e verso gli aeroporti italiani, confermiamo il nostro impegno ad offrire maggiori opportunità di viaggio ai nostri passeggeri italiani – in particolare provenienti da regioni come Puglia, Sicilia, Sardegna e Lombardia. Il lancio di quattro nuovi voli diretti per Varsavia rafforza ulteriormente questo impegno e fa parte di un più ampio piano di espansione che include l’apertura della nostra nuova base a Varsavia-Modlin”.

“Con l’apertura della sua sesta base in Polonia, Wizz Air rafforza ulteriormente la propria presenza in Europa, dedicando particolare attenzione al mercato italiano. Tra i nuovi collegamenti attivati da Varsavia-Modlin, l’Italia si distingue infatti come la nazione con il maggior numero di rotte (grazie ai quattro nuovi voli diretti verso Bergamo, Brindisi, Palermo e Alghero), a conferma del continuo impegno della compagnia nello sviluppo della connettività da e per il Bel Paese.

Con 210 rotte da e verso l’Italia, Wizz Air continua a rafforzare la sua presenza in tutto il Paese. Solo nei primi sette mesi del 2025, la compagnia aerea ha operato quasi 50.000 voli da e verso l’Italia, con un tasso di completamento del 99,7%, e registrando oltre 10 milioni di prenotazioni (+9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente)”, conclude Wizz Air.

BERGAMO – VARSAVIA – Tutti i giorni della settimana – Dal 2 Dicembre 2025

BRINDISI – VARSAVIA – Martedì, Giovedì e Sabato – Dal 16 Dicembre 2025

PALERMO – VARSAVIA – Martedì, Giovedì e Sabato – Dal 16 Dicembre 2025

ALGHERO – VARSAVIA – Martedì, Giovedì e Sabato – Dal 31 Marzo 2026

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)