Volotea è sponsor del Firenze Jazz Festival 2025

Volotea è sponsor ufficiale dell’edizione 2025 del Firenze Jazz Festival, in programma dal 2 al 14 settembre. Una partnership che nasce dal desiderio condiviso di valorizzare l’identità culturale del territorio e di sostenere la vitalità artistica di Firenze, città dove il vettore ha inaugurato una delle sue basi italiane nel 2023.

“Volotea rafforza così il proprio legame con il capoluogo toscano, supportando un evento che rappresenta un’eccellenza del panorama musicale italiano ed europeo. Non mancheranno attività di visibilità per il Festival all’interno dei canali ufficiali della compagnia, tra cui il magazine di bordo “Volare”, i social media, le newsletter e i materiali a bordo. Allo stesso tempo, Volotea sarà presente nei materiali promozionali e istituzionali del Festival.

Inoltre, la compagnia aerea supporterà la diffusione delle promozioni riservate ai propri passeggeri, comunicando in modo riservato gli sconti offerti dal Festival per permettere a sempre più viaggiatori di vivere un’esperienza musicale unica nel cuore di Firenze“, afferma Volotea.

“Siamo entusiasti di sostenere, per la prima volta, un evento di grande prestigio come il Firenze Jazz Festival, una rassegna che incarna appieno i valori di creatività, inclusività e connessione culturale che ci stanno a cuore”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Due anni fa abbiamo scelto Firenze per aprire una delle nostre basi italiane e da allora il nostro legame con il territorio si è fatto sempre più solido. La Toscana rappresenta per Volotea un’area strategica e il nostro impegno non si limita alla connettività: vogliamo contribuire attivamente anche alla vita culturale della città. Con questa sponsorizzazione, confermiamo il nostro sostegno alla cultura come volano di sviluppo sociale e turistico, in linea con la nostra missione di portare più vicino ciò che conta davvero”.

“La sponsorizzazione del Festival si inserisce in un percorso più ampio che vede Volotea già attiva sul territorio con progetti concreti. Infatti, anche quest’anno la compagnia è stata main sponsor di “Volare – Festival del Volo”, l’appuntamento pensato per avvicinare grandi e piccini al mondo del volo, giunto alla sua quarta edizione. Inoltre, di recente Volotea ha aderito in qualità di mobility partner al programma #EnjoyRespectFirenze, promosso dal Comune per sensibilizzare i visitatori a un approccio più consapevole nei confronti della città e del suo patrimonio. Volo dopo volo, Volotea promuove un modello di mobilità intelligente, che mette al centro il rispetto per i luoghi e per chi li vive ogni giorno.

Per il 2025, Volotea opera dall’aeroporto di Firenze 12 collegamenti: 5 verso l’Italia (Alghero – novità 2025, Cagliari, Catania, Olbia e Palermo) e 4 verso la Francia (Bordeaux, Lione, Nantes, Tolosa), 1 verso la Germania (Amburgo), 1 verso la Repubblica Ceca (Praga) e 1 verso la Spagna (Bilbao).

Oltre all’offerta della base di Firenze per il 2025, Volotea conferma per quest’anno anche i collegamenti dall’aeroporto di Pisa per Olbia e Nantes, garantendo così pieno supporto a tutti i passeggeri toscani.

Presso la sua base fiorentina, Volotea impiega, nel periodo di picco, quasi 40 persone, contribuendo in modo diretto all’economia locale”, conclude Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)