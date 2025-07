Il Distaccamento Aeroportuale Piacenza ha ospitato Fly&Fun 2025

Si è conclusa, con grande successo, l’edizione 2025 di Fly&Fun, un’importante manifestazione aeronautica, che quest’anno, per la prima volta, si è svolta presso l’aeroporto militare di San Damiano, sede del Distaccamento Aeroportuale di Piacenza. Tre giornate – dal 18 al 20 luglio – all’insegna del volo, della cultura aeronautica, della divulgazione tecnica e della passione per il volo.

L’iniziativa, organizzata dall’Aeroclub di Pavullo e realizzata in collaborazione con l’Aeronautica Militare, ha visto una tre giorni ricca di contenuti, con la partecipazione di oltre 6.000 visitatori, 32 espositori e circa 500 aeromobili, ultraleggeri e piccoli elicotteri, provenienti da tutta Italia atterrati sulla pista militare di San Damiano.

L’evento ha preso il via venerdì 18 luglio con una prima giornata di apertura al pubblico, e sabato 19 luglio in tarda mattinata, si è tenuta l’inaugurazione ufficiale con la simbolica cerimonia di taglio del nastro presieduta dal Ministro per gli affari Europei, le politiche di coesione e il PNRR, On. Tommaso Foti, alla presenza di numerose autorità, civili e militari.

Dopo il saluto iniziale del Tenente Colonnello Salvatore Occini, Comandante del Distaccamento Aeroportuale – Piacenza, il Generale di Divisione Aerea Marco Lant, Comandante del Comando Forze da Combattimento – Milano, ha rimarcato che il Distaccamento di Piacenza è chiamato a svolgere compiti fondamentali per l’Aeronautica Militare, tra cui quello di costituire una base di rischieramento per componenti operative e contribuire in maniera concreta alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico aeronautico e aerospaziale della Forza Armata.

Nel proseguire il suo intervento, il Generale D.A. Lant ha evidenziato che iniziative come la Fly&Fun2025 rappresentano una naturale estensione del valore espresso quotidianamente dal personale militare, sia in ambito operativo che culturale: “Questo evento, organizzato dall’Aeroclub di Pavullo all’interno di un aeroporto militare, ha fornito un’ulteriore occasione per far conoscere in maniera genuina e trasparente le diverse realtà della Forza Armata, che sono raccontate attraverso i velivoli e i tanti stand espositivi e promozionali presenti. Inoltre, è evidente che questa manifestazione rappresenta un’opportunità unica per riunire persone che condividono la passione per l’aviazione in tutte le sue forme, civile e militare”.

L’organizzatore dell’evento, il Presidente dell’Aeroclub Pavullo, dott. Roberto Gianaroli, ha spiegato che “lo spostamento della fiera dall’aeroporto di Pavullo a quello militare di Piacenza risponde all’esigenza di promuovere la cultura del volo e accrescere la visibilità del settore aeronautico nazionale. L’obiettivo, grazie alla collaborazione con le Istituzioni, è quello di far crescere Fly&Fun fino a renderla il principale evento fieristico aeronautico a livello europeo”.

“Trovo molto significativa l’organizzazione di questa manifestazione all’interno del Aeroporto di San Damiano, Reparto a cui sono da sempre molto legato. Questa iniziativa anticipa il prossimo evento di settembre, la Balloon Cup 2005, che ha riscosso un clamoroso successo lo scorso anno, a testimonianza che c’è una piena corrispondenza tra la pratica del volo e coloro i quali volano per dovere della difesa del nostro Paese”, ha concluso nel suo intervento il Ministro Tommaso Foti prima di effettuare il simbolico taglio del nastro.

Durante la manifestazione sono stati esposti numerosi velivoli in mostra statica, tra cui l’F-2000, diversi AM-X, e Tornado con livree “special color”, elicotteri AB-212 e un mock-up del MB-339 PAN. Ampia partecipazione ha riscontrato anche l’area dedicata ai simulatori di volo ludici, i visori oculus per la realtà virtuale, gli stand editoriali e gli spazi tematici come “Previsore per un giorno” e “Attività di bonifica EOR/EOD”. Particolare interesse ha suscitato anche il motore dimostrativo dell’Aeronautica Militare, con personale tecnico disponibile a interagire con il pubblico per spiegazioni dettagliate.

La sicurezza dell’evento, per i visitatori arrivati con il proprio aeromobile, è stata garantita da un piano operativo dettagliato, sviluppato con la supervisione del Team “Flight Operation Board”, che ha gestito con professionalità tutti gli arrivi e le partenze dei velivoli civili in coordinamento con il personale militare. Grazie a questa sinergia, l’aeroporto militare di Piacenza ha confermato la propria capacità di ospitare eventi aeronautici complessi e di grande afflusso.

Ampio spazio è stato dedicato alla divulgazione culturale con un fitto programma di incontri e conferenze, che ha suscitato grande interesse e partecipazione da parte del pubblico.

Fly&Fun 2025 si è dunque rivelata un’occasione preziosa per avvicinare il pubblico alla cultura del volo e alle realtà operative dell’Aeronautica Militare. Un evento che ha saputo unire professionalità, innovazione, tradizione e passione, rivolgendosi non solo agli addetti del settore e agli appassionati, ma anche alle famiglie, ai ragazzi e a tutti coloro che, guardando il cielo, coltivano il desiderio di volare.

L’appuntamento è per la seconda edizione della “Aeronautica Militare – Balloon Cup”, che si svolgerà sempre al Distaccamento Aeroportuale Piacenza dal 26 al 28 settembre 2025, con l’obiettivo di raccontare l’Aeronautica Militare, soprattutto ai più giovani, e di accendere in loro la curiosità e l’interesse verso il mondo del volo.

(NdR: Md80.it era presente all’evento. L’album fotografico completo con le nostre foto lo trovate sulla pagina Facebook di Md80.it a questo link)

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Md80.it)