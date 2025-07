Lufthansa: lo storico Ju 52 in viaggio verso il Lufthansa Group Conference and Visitor Centre

Lufthansa informa: “Nelle prossime settimane, lo Junkers Ju 52 si trasferirà presso il nuovo Lufthansa Group Conference and Visitor Center. Lo storico velivolo, affettuosamente chiamato “Zia Ju”, ha salutato ufficialmente Paderborn-Lippstadt, dove era in sosta dal 2020 per essere restaurato dalla Quax Association. L’aereo rimane di proprietà della Deutsche Lufthansa Berlin Stiftung (DLBS) e sarà esposto a Francoforte dal 2026, giusto in tempo per il centenario della fondazione della prima Lufthansa.

Durante la cerimonia di addio a Paderborn, Lufthansa Group ha reso omaggio al supporto fornito da Quax Association e Paderborn Airport nel corso di molti anni, sia per lo Ju 52 che per il Lockheed Super Star. La Quax Association continuerà inoltre a occuparsi della manutenzione di altri due DLBS aircraft, un Dornier Do 27 e un Messerschmitt Bf 108, a Paderborn“.

Wolfgang von Richthofen, Project Manager of the Lufthansa Group Conference and Visitor Center, afferma : “Con il nostro Ju 52, conserviamo la storia di Lufthansa e dell’aviazione. Questo aereo storico arricchirà l’esposizione nel nostro nuovo visitor center come elemento essenziale e sarà accessibile a clienti, dipendenti, appassionati di aviazione e al grande pubblico”.

Werner Knorr, CEO di DLBS, afferma: “La partenza da Paderborn non è un addio definitivo, ma l’inizio di un nuovo capitolo per lo Ju 52, che onora la sua storia e il suo significato per l’aviazione”.

“Lo Ju 52 ha avuto una storia movimentata con Lufthansa. Dalla sua introduzione negli anni ’30, è diventato un simbolo dell’aviazione. Lo Junkers Ju 52 fu aggiunto alla flotta Lufthansa nel 1932 e divenne rapidamente la spina dorsale della flotta aerea. Rappresentava circa il 50% della flotta ed era apprezzato per la sua affidabilità e redditività. Originariamente progettato come monomotore, fu successivamente sviluppato in un modello trimotore caratterizzato da una struttura robusta e dalla facile manutenzione

Nelle immediate vicinanze del Lufthansa Aviation Center (LAC), Lufthansa Group ha avviato la costruzione di un nuovo conference and visitor center presso Frankfurt Airport nel 2024. Sarà un luogo che favorirà nuove forme di collaborazione per i dipendenti e, allo stesso tempo, per clienti, partner commerciali e appassionati di aviazione”, prosegue Lufthansa.

“Lo spirito pionieristico e la competenza di Lufthansa saranno tangibili, soprattutto nel plasmare il futuro dell’aviazione, ma anche in relazione alla storia della compagnia. Le principali attrazioni storiche saranno due aerei Lufthansa restaurati in esposizione permanente: lo Junkers Ju 52 (D-AQUI) e, per la prima volta, il leggendario Lockheed Super Star con registrazione D-ALAN, attualmente in fase di verniciatura presso Münster-Osnabrück Airport. Grazie all’ampia facciata trasparente, entrambi i velivoli saranno visibili anche da lontano.

I visitatori potranno ammirare numerosi reperti che ripercorrono la storia aziendale di Lufthansa in una galleria aperta, alcuni dei quali saranno esposti al pubblico per la prima volta. Come il training and conference hotel del Gruppo, “Lufthansa Seeheim”, anche il Frankfurt conference and visitor center sarà aperto per eventi esterni e offrirà ai visitatori delizie culinarie in una caffetteria”, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)