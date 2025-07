La McCauley High-Performance C780 Propeller è ora di serie per i nuovi Beechcraft King Air 360 customers

McCauley Propeller Systems, una divisione di Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato che la sua C780 propeller, precedentemente disponibile come optional per l’installazione in fabbrica, è ora di serie per tutti i nuovi commercial customers del Beechcraft King Air 360. Il primo King Air 360 equipaggiato con quest’elica è recentemente uscito dalla produzione presso la Textron Aviation factory in Wichita, Kansas.

“Come leading full-line propeller manufacturer, essere presenti sulla linea di produzione del leggendario Beechcraft King Air 360 sottolinea il nostro impegno per l’eccellenza”, ha affermato Jason Hull, vice president and general manager, McCauley Propeller Systems. “La C780 offre un design sofisticato e resistente che si allinea alla versatilità dei King Air turboprops. Non vediamo l’ora di continuare a supportare questa iconica famiglia di velivoli e i loro piloti in tutto il mondo”.

“La C780 propeller, entrata in servizio nel 2023, presenta un lightweight scimitar blade design, quattro aluminum swept blades e un diametro di 105 pollici. La high-performance propeller offre ai proprietari e agli operatori del King Air B300 diversi vantaggi per i loro aeromobili, tra cui:

– Risparmio di peso dell’elica fino a 22,7 kg rispetto alle opzioni precedenti.

– Riduzione del rumore in cockpit e in cabina.

– Extended Time Between Overhaul (TBO) di 5.000 ore o 72 mesi.

– Textron Aviation 5.000 hours or 36-month limited propeller warranty.

L’elica C780 ha ottenuto la certificazione FAA nel 2023 e la certificazione EASA nel 2024. Ha inoltre recentemente ottenuto la certificazione dalla National Civil Aviation Agency of Brazil, la seconda più grande base installata di Beechcraft King Air turboprops”, afferma Textron Aviation.

“Gli attuali proprietari di King Air B300 possono far installare l’elica sul loro velivolo presso un Textron Aviation Service Center o una Authorized McCauley Service Facility senza dover apportare ulteriori modifiche”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)