News Brevi – 21.07.2025

36° STORMO CACCIA E 84° CENTRO SAR SI ESERCITANO NEL RECUPERO DI PERSONALE DISPERSO IN AMBIENTE MONTANO E IMPERVIO – Si è svolta nella mattinata del 3 luglio, presso il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle (BA), l’esercitazione dell’Aeronautica Militare finalizzata all’addestramento del personale militare al recupero di piloti, equipaggi di volo e personale disperso in ambiente montano o impervio. Lo scopo dell’attività è stato quello di simulare le operazioni di salvataggio di personale in difficoltà a seguito di incidente di volo e condizioni di difficoltà in zone geografiche impervie, consolidando le conoscenze sulle tecniche di sopravvivenza da seguire per affrontare le criticità derivanti da condizioni ambientali estreme. L’addestramento ha permesso al personale coinvolto di perfezionare le tecniche di impiego degli equipaggiamenti in dotazione, simulando prove a difficoltà crescente. Dopo una fase teorica iniziale svolta dal personale sanitario e aerosoccorritore, rispettivamente del 36° Stormo e del coubicato 84° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) afferente al 15° Stormo di Cervia (RA), l’attività addestrativa è entrata nel vivo con la fase pratica che ha visto l’impiego di un elicottero HH-139A. Al termine dell’esercitazione, il Comandante del 36° Stormo Caccia, Colonnello Antonino Massara, ha elogiato l’operato del personale in addestramento sostenendo che “l’esercitazione di recupero personale disperso è un eccellente banco di prova per testare la preparazione e l’efficienza fisica del personale militare dell’Arma Azzurra: un sinergico gioco di squadra orientato a perfezionare la performance di piloti ed equipaggi di volo che operano costantemente al servizio della collettività”. Di concorde avviso il Comandante dell’84° Centro SAR, Tenente Colonnello Ivano Sorrentino: “È stata un’occasione per addestrare il personale dei Centri di ricerca e soccorso che quotidianamente, a latere delle loro preminenti attività istituzionali, assicurano il loro fattivo contributo a sostegno della popolazione, svolgendo missioni di soccorso in caso di emergenza, trasporti sanitari d’urgenza e lotta agli incendi boschivi” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA POLIZIA DI STATO PRESENTA LA MOSTRA PITTORICA DELL’AGENTE SCELTO MATTEO PLINI ALL’INTERNO DELL’AEROPORTO DI ROMA “LEONARDO DA VINCI” – Dal 21 al 31 luglio p.v., presso il molo E del Terminal 3 dell’Aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci”, la Polizia di Stato, in collaborazione con Aeroporti di Roma, presenta la mostra d’arte “Esserci Sempre – Valori di un Eterno Presente”, con le opere dell’Agente Scelto Matteo Plini dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale. Un progetto espositivo che, attraverso l’arte, racconta l’impegno quotidiano della Polizia nella tutela della sicurezza, della legalità e della giustizia e che da oggi potranno essere osservate dai passeggeri e dalla comunità aeroportuale del principale aeroporto italiano. Attraverso nove opere di grande intensità espressiva, la Polizia di Stato, che già aveva presentato la mostra alla Camera dei Deputati lo scorso 6 aprile, in occasione delle giornate dedicate al 173° Anniversario della Fondazione, si apre al pubblico in un modo nuovo, utilizzando l’arte pittorica come strumento di comunicazione e riflessione sul proprio operato e sul legame profondo con la società civile. Con questa iniziativa Aeroporti di Roma, da sempre al fianco della Polizia di Stato nella condivisione dei valori e nella promozione della sicurezza e della legalità all’interno degli scali romani, conferma ancora una volta la volontà di rendere la permanenza in aeroporto un’occasione di arricchimento culturale.

EMIRATES COURIER SI ESPANDE IN AUSTRALIA – Emirates informa: “Emirates ha esteso il suo innovativo servizio Emirates Courier Express anche in Australia. A pochi mesi dal suo lancio, questo ampliamento nei mercati serviti conferma l’impegno della compagnia aerea nel reinventare l’esperienza delle spedizioni internazionali, offrendo a imprese e clienti un servizio rapido, affidabile e flessibile. Grazie a 70 voli settimanali, i pacchi spediti con Emirates Courier Express raggiungeranno direttamente quattro delle principali città australiane – Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney. Gli attuali voli passeggeri da e per l’Australia sono perfettamente organizzati per garantire una connettività eccezionale con le principali destinazioni in Europa e Medio Oriente, consentendo così a Emirates Courier Express di garantire tempi di consegna porta a porta tra i più rapidi del mercato, in pochissimi giorni. Grazie a una solida rete logistica integrata per il primo e l’ultimo miglio, il servizio sarà disponibile fin da subito sull’intero territorio australiano”. “Sin dalle prime fasi di test di Emirates Courier Express, sapevamo che l’Australia sarebbe stata un mercato strategico”, ha dichiarato Dennis Lister, Senior Vice President of Product and Innovation di Emirates SkyCargo. “Logisticamente complesso e storicamente poco servito, questo Paese trarrà grande beneficio dalla nostra connettività diretta, dall’elevata frequenza dei voli e da una soluzione flessibile e scalabile. Emirates opera in Australia da oltre 30 anni, portando sul mercato il meglio della nostra offerta, sia sul fronte cargo sia nei voli passeggeri. Emirates Courier Express rappresenta l’evoluzione naturale di questo percorso, e siamo pronti a supportare aziende e consumatori australiani nelle loro spedizioni internazionali”. “Superando il tradizionale modello hub-and-spoke, Emirates Courier Express garantisce una connettività diretta via Dubai, riducendo significativamente i tempi di transito, minimizzando le movimentazioni dei pacchi e accelerando la consegna finale. Grazie a un’infrastruttura di altissimo livello, il servizio è attrezzato per gestire qualsiasi categoria merceologica: dai beni di consumo a prodotti che richiedono trattamenti speciali, come apparecchiature mediche sensibili. Completamente digitale, Emirates Courier Express può essere integrato direttamente nei sistemi gestionali dei clienti, offrendo tracciabilità avanzata, aggiornamenti in tempo reale e totale visibilità durante ogni fase della spedizione, sia per chi invia che per chi riceve”, conclude Emirates.

PASSAGGIO DI CONSEGNE ALLA PRESIDENZA DI IBAR – IBAR informa: “L’Associazione che oggi rappresenta cinquantadue compagnie aeree, italiane e straniere, che operano in Italia ha ufficializzato nel corso della Assemblea di metà anno il cambio di guardia alla Presidenza. Durante la riunione tenutasi a Milano a Milano, Flavio Ghiringhelli – Country Manager di Emirates – ha consegnato il testimone a Rita Gaglione – Head of Airport Incentives per ITA Airways. L’avvicendamento al vertice della Associazione ha subito una accelerazione a seguito della imminente partenza di Ghiringhelli alla volta di Dubai per un nuovo incarico presso l’Head Office della Compagnia”. “Il trasferimento a Dubai – dichiara il Presidente emerito – è per me una grande opportunità di crescita professionale; una nuova sfida che, per quanto riguarda le sorti di IBAR, affronto con grande serenità nella consapevolezza di consegnare il testimone a una collega di grande valore”. “Questo è il momento dei saluti e delle valutazioni su quanto si è fatto nel recente passato – continua Flavio Ghiringhelli – Sono orgoglioso di poter affermare che durante il mio mandato alla presidenza la Associazione è stata un punto di riferimento costante anche negli anni difficili della crisi pandemica, ed altrettanto fiero di constatare che non sono mai mancati i riconoscimenti al nostro ruolo di facilitatore dello sviluppo dell’intero comparto del trasporto aereo”. “Ricevo da Flavio – aggiunge Rita Gaglione – un incarico di responsabilità che mi impegno ad interpretare nell’ interesse di tutta la nostra comunità. È chiaro a tutti che il trasporto aereo è un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico e sociale del Paese, e noi continueremo ad impegnarci perché in Italia sia assicurato il suo sviluppo sostenibile, sia in termini ambientali che economici”. “Per continuare nel percorso tracciato da Flavio e dai miei predecessori – conclude Rita Gaglione – so di poter contare su una squadra coesa e dotata di tutte le competenze necessarie per proseguire nel dialogo costruttivo con le Autorità competenti e con tutti gli stakeholders del trasporto aereo”.

SCIOPERO DEI PILOTI DI KM MALTA AIRLINES – KM Malta Airlines afferma: “KM Malta Airlines desidera informare che, a seguito dell’annuncio di una serie di azioni sindacali da parte dei suoi piloti a partire da lunedì 21 luglio 2025, si prevede che tutti i voli di KM Malta Airlines opereranno senza cancellazioni. Le azioni sindacali pianificate dalla comunità dei piloti potrebbero, in alcuni casi, causare ritardi in alcuni voli, ma non dovrebbero comportare alcuna cancellazione. Si consiglia ai passeggeri di effettuare il check-in normalmente per i loro voli programmati. KM Malta Airlines desidera scusarsi con i propri clienti per qualsiasi possibile disagio che queste azioni potrebbero causare”.

AEROPORTO DI PALERMO: 34.668 PASSEGGERI IN UN GIORNO, RECORD DA INIZIO ANNO – L’Aeroporto di Palermo informa: “Giornata da record per l’Aeroporto Falcone Borsellino di Palermo: nella giornata del 18 luglio sono transitati 34.668 passeggeri, il miglior risultato del 2025 finora registrato”. “Un dato che conferma la crescita costante dello scalo palermitano, sempre più punto di riferimento per i viaggiatori diretti in Sicilia e per chi sceglie Palermo come meta turistica”, si legge in una nota. “Un hub strategico per il turismo e il business. Il trend positivo, in linea con l’aumento dei collegamenti nazionali e internazionali, rafforza il ruolo dell’aeroporto come infrastruttura strategica per lo sviluppo del turismo e dell’economia regionale”. “Questi numeri dimostrano quanto Palermo sia una destinazione sempre più attrattiva e quanto l’aeroporto stia rispondendo con servizi efficienti e standard qualitativi in crescita”, afferma l’Amministratore Delegato di GESAP, Gianfranco Battisti. “Le previsioni per i prossimi mesi sono incoraggianti, con ulteriori incrementi attesi grazie alle nuove rotte estive e al costante lavoro di collaborazione con le compagnie aeree”, sottolinea GESAP. “Con 34.668 passeggeri in un solo giorno, il Falcone Borsellino conferma la sua centralità nei flussi turistici siciliani, consolidando il proprio ruolo di porta d’ingresso per i viaggiatori provenienti da tutto il mondo” (Fonte: ITALPRESS).

INTEROPERABILITA’ E COORDINAMENTO: LE AVANZATE TECNOLOGIE DI LEONARDO AL CENTRO DELL’ESERCITAZIONE FORMIDABLE SHIELD 2025 – Leonardo informa: “Dal 3 al 23 maggio si è svolta nel Mare del Nord l’esercitazione At Sea Demonstration / Formidable Shield 25 (ASD/FS25), importante attività congiunta di Difesa Aerea e Missilistica Integrata (IAMD), pianificata ogni due anni dalla Sesta Flotta degli Stati Uniti e condotta da STRIKFORNATO, comando NATO con sede a Lisbona. Tra i protagonisti dell’esercitazione – la più rilevante del suo genere nel contesto europeo – la Marina Militare, che ha schierato Nave Giovanni delle Bande Nere: la prima delle Unità Combattenti Multi Missione MPCS/PPA (Multi Purpose Combat Ship/PPA) in configurazione “full” equipaggiata con i più evoluti sistemi di combattimento sviluppati da Leonardo. Durante l’esercitazione, che ha previsto una serie di eventi live-fire, l’unità ha impiegato con ottimi risultati il SADOC4, il sistema di comando e controllo con capacità IAMD, e il Dual Band Radar, una suite radar avanzata progettata per tracciare minacce balistiche, aeree – inclusi droni e missili supersonici – e di superficie”. “Grazie alle capacità del sistema di comando e controllo realizzato da Leonardo, la nave ha operato in modo coeso ed efficace con le forze alleate NATO, contribuendo in maniera determinante alla situational awareness condivisa della forza navale. In particolare, il sistema ha rilevato e tracciato, con la suite radar di bordo, un target balistico a corto raggio mantenendo il tracciamento e disseminando la traccia fino al punto d’impatto in mare. Nave Bande Nere ha, inoltre, operato come “osservatore avanzato” (Forward Observer), rilevando in autonomia missili balistici a medio raggio lanciati da terra e da unità navali, e condividendo i dati in tempo reale tramite link tattico. Il Dual Band Radar di Leonardo si è distinto per la capacità di inizializzare la traccia pochi secondi dopo il lancio e seguire con precisione per centinaia di chilometri il missile balistico, anche a velocità supersoniche. Durante il forum conclusivo dell’esercitazione, alla Marina Militare è stato riconosciuto un livello di capacità IAMD, ossia di Difesa Aerea e Missilistica Integrata, tra i più elevati al mondo grazie alle capacità dei propri sensori ed alla capacità del SADOC 4 di operare e scambiare dati con i sistemi delle unità più tecnologicamente avanzate al mondo, prima tra tutte quella americana”, conclude Leonardo.

AIRBUS: L’A400M E’ APPROVATO PER RIFORNIRE IN VOLO L’ELICOTTERO AIRBUS H225M – Airbus informa: “Atlas è il nome dato dalla French Air and Space Force all’A400M heavy transport aircraft, mentre Caracal si riferisce all’H225M, un elicottero da 11 tonnellate. Entrambi sono multi-role aircraft sviluppati da Airbus. Da quando la capacità di rifornimento in volo dell’A400M è stata approvata per la French Air Force all’inizio del 2025, i due velivoli sono diventati pienamente compatibili. L’H225M, l’unico elicottero con capacità di rifornimento in volo delle French Armed Forces, può ora beneficiare appieno di questa partnership. L’H225M è uno degli elicotteri più versatili al mondo, progettato per le missioni più impegnative, tra cui operazioni speciali e ricerca e soccorso in zone di combattimento. Uno dei suoi punti di forza è la sua autonomia, che può superare i 1.000 km in condizioni normali. Con il rifornimento in volo, l’H225M può percorrere distanze ancora maggiori, con voli della durata di oltre 10 ore. La French Air and Space Force ha ripetutamente dimostrato il potenziale del rifornimento in volo, sia in operazioni che durante esercitazioni. Anche l’A400M ha dimostrato il suo valore in numerose operazioni ed esercitazioni in ogni continente con le French Armed Forces: trasporto di truppe ed equipaggiamenti, lancio con paracadute, evacuazioni mediche ed evacuazioni di cittadini”. “Il suo elenco di capacità è lungo, ma fino a poco tempo fa ne rimaneva ancora una da convalidare. Gli A400M della Air and Space Force riforniscono i fighter da diversi anni, ma la loro capacità di rifornire gli elicotteri non era ancora stata testata dalle French Armed Forces. Questo traguardo è stato ora raggiunto. Airbus aveva già dimostrato la capacità dell’A400M di rifornire gli elicotteri in volo. Tuttavia, il passaggio da una qualifica industriale a una qualifica militare può richiedere diversi mesi o addirittura anni. Per la French Air Force, questo processo è iniziato a giugno 2023 con test preliminari effettuati dall’Air Warfare Centre (Centre d’Expertise Aérien Militaire) e dalla French Defence procurement Agency (DGA). Due ulteriori campagne di test sono seguite a febbraio e marzo 2024. All’inizio del 2025 la capacità è stata considerata pienamente matura e la Air and Space Force è ora autorizzata a rifornire i suoi elicotteri H225M Caracal in volo dai suoi A400M in servizio. La Francia disporrà di cinque helicopter refuelling kits adattabili all’A400M”, prosegue Airbus. “Dotare l’A400M di questa capacità è stato un risultato straordinario”, spiega il Lieutenant Colonel Nicolas, A400M officer for the French Air and Space Force. “Immaginate un aereo con un maximum weight di 140 tonnellate che vola a una velocità prossima a quella di stallo di 110 nodi, in modo da poter eguagliare la velocità di un elicottero”. “Secondo gli Air Force pilots, sono gli eccellenti electronic flight controls dell’A400M a rendere possibile questa impresa. Airbus ha dovuto aggiornare gli A400M flight control systems per adattarli a questo regime di volo molto specifico. Anche refuelling pods and handles sono stati adattati specificamente per gli elicotteri. Con l’A400M e l’H225M, la French Air and Space Force dispone di capacità di proiezione praticamente ineguagliabili a livello mondiale. Ciò è ancora più impressionante se si considera che l’H225M può essere caricato sull’A400M e schierato ovunque nel mondo in poche ore. L’Air Force può quindi schierare rapidamente entrambi i velivoli per svolgere operazioni in profondità. Queste capacità superano di gran lunga quanto previsto in teoria, come chiaramente dimostrato di recente durante l’Exercise Athena, svoltasi dal 12 al 23 maggio 2025, che ha visto la coppia A400M Atlas – H225M Caracal in azione per la prima volta in un’esercitazione di questo tipo”, conclude Airbus.

BELL TEXTRON: LA COLUMBUS DIVISION OF POLICE AGGIUNGE DUE BELL 505 ALLA FLOTTA – Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato durante l’APSCON 2025 che il Columbus Department of Public Safety ha firmato un accordo di acquisto per due Bell 505. La coppia di velivoli modernizzerà le capacità del Dipartimento, al servizio dei quasi due milioni di residenti dell’area metropolitana di Columbus. “Bell è orgogliosa di supportare la Columbus Division of Police nell’ammodernamento della propria aviation section con due Bell 505”, ha dichiarato Lane Evans, managing director of North America, Bell. “Grazie al design moderno del Bell 505, al sistema di telecamere all’avanguardia e alle tecnologie avanzate, la Divisione ha la possibilità di operare a quote più elevate in modo più efficiente. Il Bell 505 continua a essere un velivolo molto richiesto nel campo della sicurezza pubblica per le sue capacità multi-missione”. “Con questa nuova acquisizione, la Columbus Division of Police prevede di utilizzare i propri velivoli Bell per missioni di sicurezza pubblica, come il pattugliamento aereo e l’assistenza agli agenti a terra, oltre ad altre missioni di ricerca critiche. Nei prossimi mesi, la Columbus Division of Police prevede di inviare i propri piloti ad addestrarsi sulla piattaforma Bell 505 presso la moderna Bell Training Academy di Fort Worth, Texas. Combinando il motore Safran Arrius 2R, il FADEC a doppio canale e la Garmin G1000H NXi all-glass avionics suite con moving map display, il Bell 505 è una delle piattaforme tecnologicamente più avanzate della sua categoria. L’ulteriore vantaggio degli ampi finestrini panoramici, dell’open cabin design e della Synthetic Vision technology ha reso il Bell 505 un velivolo ideale per chi opera nel settore della sicurezza pubblica. Bell rimane un partner affidabile per gli operatori della sicurezza pubblica in tutto il mondo”, conclude Bell Textron.

AMERICAN AIRLINES E MASTERCARD RINNOVANO LA LORO PARTNERSHIP – American Airlines e Mastercard hanno annunciato oggi l’estensione della loro partnership decennale, rafforzando l’impegno comune a offrire esperienze di viaggio più gratificanti e di valore attraverso tecnologie e servizi di pagamento avanzati. “American è orgogliosa di collaborare con Mastercard per offrire le migliori soluzioni di viaggio ai nostri AAdvantage® co-branded credit cardmembers”, afferma l’American CEO, Robert Isom. “Insieme, stiamo premiando i nostri clienti comuni con esperienze di viaggio che rendono i loro viaggi davvero speciali”. “L’accordo garantisce a Mastercard il ruolo di exclusive payment network partner per le American co-branded credit cards, rafforzando quasi 40 anni di collaborazione tra le due aziende. Insieme, American e Mastercard continueranno a migliorare il programma AAdvantage®, offrendo ai cardholders esperienze personalizzate e senza interruzioni ad ogni viaggio”, afferma American. “Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership con American Airlines e dei quasi 40 anni di esperienze, vantaggi e innovazioni inestimabili che il programma ha portato ai cardholders”, ha dichiarato Michael Miebach, CEO di Mastercard. “Guardando al futuro, continueremo a offrire la nostra ampia gamma di prodotti e servizi per offrire ai cardholders ciò che desiderano: offerte personalizzate, premi di valore, protezione dalle frodi e opportunità per esplorare le proprie passioni”. “American potenzierà il suo programma AAdvantage® utilizzando l’infrastruttura di pagamento e l’analisi dei dati di Mastercard per offrire offerte più personalizzate, premi ottimizzati e transazioni sicure. La tecnologia di Mastercard consentirà il rilevamento delle frodi in tempo reale e ottimizzerà i pagamenti dalla prenotazione al volo. Un segno distintivo della partnership tra American e Mastercard è la capacità di avvicinare i titolari di carta alle esperienze che più apprezzano, i titolari di carta godono di un accesso curato a diverse esperienze, come accesso VIP a importanti eventi culturali e tour dietro le quinte in destinazioni iconiche”.

PIPISTREL POTENZIA L’ASSISTENZA CLIENTI NEGLI STATI UNITI CON UN NUOVO MAGAZZINO RICAMBI – Textron informa: “Pipistrel, una società di Textron Inc., ha annunciato oggi l’apertura di un magazzino ricambi negli Stati Uniti per migliorare le operazioni di distribuzione e il supporto ai suoi clienti in Nord America. Il magazzino, situato presso la sede centrale di Textron eAviation a Wichita, Kansas, ospiterà i ricambi per tutti i Pipistrel current production aircraft. Il nuovo magazzino ricambi negli Stati Uniti, strutturato per supportare le richieste di manutenzione ordinaria e gli ordini in garanzia, supporterà la crescente base clienti di Pipistrel”. “I nostri clienti sono al centro di tutto ciò che facciamo e questo nuovo magazzino rappresenta un significativo passo avanti nel nostro impegno a fornire un servizio e un supporto clienti eccezionali”, ha dichiarato Tricia Steel, vice president of Global Sales and Marketing. “L’aggiunta di questo magazzino supporta il nostro continuo impegno a fornire ai clienti gli strumenti necessari per garantire che i loro aeromobili operino nel modo più efficiente possibile”.