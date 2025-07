Ryanair riporta un profit after tax nel primo trimestre di 820 milioni di euro

Ryanair Holdings plc ha registrato un Q1 profit after tax di 820 milioni di euro nel primo trimestre, rispetto ai 360 milioni di euro del primo trimestre dell’anno precedente, grazie a un traffico in crescita del 4%, raggiungendo i 58 milioni di passeggeri, con tariffe in aumento del 21%.

Michael O’Leary, Ryanair Group CEO, ha dichiarato: “I total revenue sono aumentati del 20%, raggiungendo i 4,34 miliardi di euro. Gli scheduled revenue sono aumentati del 26%, raggiungendo i 2,94 miliardi di euro, grazie a una crescita del traffico del 4% e a tariffe più elevate del 21%. Gli ancillary revenue hanno registrato un’altra solida performance, con un aumento del 7% a 1,39 miliardi di euro. I costi operativi sono aumentati del 5% (+1% per passeggero) a 3,42 miliardi di euro, poiché la nostra copertura del carburante ha ampiamente compensato le commissioni ATC (in aumento del 16%) e i maggiori costi ambientali.

Il bilancio di Ryanair è uno dei più solidi del settore, con un rating creditizio BBB+ (sia Fitch che S&P) e una flotta di B737 non gravata da vincoli (oltre 590 aeromobili).

Accogliamo con favore l’ingresso di Ryanair nell’MSCI World Index e prevediamo di entrare a far parte dell’FTSE Russell Index, a seguito della revisione semestrale dell’indice, a settembre (sebbene questa inclusione sarà graduale nell’arco di circa 2 anni)”.

“Ryanair ha 181 B737-8200 “Gamechanger” (in aumento di 25 rispetto a giugno 2024) nella sua flotta di 618 aeromobili, facilitando una crescita del traffico del 3% nel FY26 (a 206 milioni di passeggeri). Siamo fiduciosi che i 29 Gamechanger rimanenti nel nostro portafoglio ordini di 210 aeromobili saranno consegnati ben prima della S.26, quando speriamo di recuperare la crescita del traffico ritardata di quest’anno nel FY27. Boeing continua ad aspettarsi la certificazione MAX-10 per la fine del 2025 e stiamo pianificando la consegna puntuale dei nostri primi 15 MAX-10 nella primavera 2027, con 300 di questi aeromobili a basso consumo di carburante in consegna entro marzo 2034.

Quest’estate opereremo oltre 2.600 rotte (incluse 160 nuove rotte) e stiamo riscontrando una forte S.25 travel demand su tutta la nostra rete. La crescita limitata dalla capacità delle compagnie aeree del nostro Gruppo viene allocata a quelle regioni e aeroporti che stanno riducendo le tasse aeronautiche e incentivando la crescita del traffico e prevediamo che questa tendenza continui.

Nel primo trimestre abbiamo ricevuto 5 nuovi B737 Gamechanger (4% di posti in più, 16% di carburante e CO2 in meno) e abbiamo riscontrato i benefici (1,5% di consumo di carburante in meno e 6% di rumore in meno) derivanti dall’installazione di winglet sulla nostra flotta B737NG (obiettivo di 409 entro il 2026). Il nostro recente accordo per l’acquisto di 30 motori CFM LEAP-IB rappresenta un impegno significativo di 500 milioni di dollari per migliorare la nostra resilienza operativa. Questi motori di ultima generazione riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 per posto fino al 20%. Gli ambiziosi impegni SAF del Gruppo e i nostri continui investimenti in nuove tecnologie posizionano Ryanair come una delle compagnie aeree più efficienti dal punto di vista ambientale in Europa”, ha proseguito Michael O’Leary.

“Il traffico per il FY26 rimane sulla buona strada per crescere del 3%, raggiungendo i 206 milioni di passeggeri, a causa dei forti ritardi nelle consegne Boeing. Prevediamo una modesta inflazione dei costi unitari nel FY26, poiché la consegna di un maggior numero di B737 Gamechanger, una vantaggiosa copertura del carburante e un efficace controllo dei costi in tutte le compagnie aeree del nostro Gruppo contribuiranno a compensare l’aumento delle tariffe ATC e dei maggiori costi ambientali.

Sebbene la S.25 travel demand sia forte, gli aumenti tariffari del secondo trimestre saranno inferiori rispetto al primo trimestre.

Il risultato finale del primo semestre, tuttavia, dipende fortemente dall’intensità delle prenotazioni di agosto e settembre. Come di consueto in questo periodo dell’anno, non abbiamo visibilità sul secondo semestre.

È ancora troppo presto per fornire una previsione significativa sul profit after tax per il FY26. Tuttavia, prevediamo con cautela di recuperare quasi completamente il calo del 7% delle tariffe registrato lo scorso anno, il che dovrebbe portare a una ragionevole crescita del net profit nel FY26. Il risultato finale del FY26 rimane fortemente esposto a sviluppi esterni avversi”, ha concluso Michael O’Leary, Ryanair Group CEO.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)