Emirates introdurrà un terzo volo giornaliero per Mauritius

Nell’ambito del suo impegno a sostenere il turismo in entrata a Mauritius, Emirates ha annunciato l’introduzione di un terzo volo giornaliero a partire dal 1° dicembre. Il servizio aggiuntivo, operato da un Boeing 777 con numero di volo EK709/710, integrerà gli orari esistenti e supporterà i piani di viaggio dei clienti Emirates che pianificano viaggi verso la popolare destinazione da oltre 140 destinazioni.

“Emirates serve attualmente Mauritius con due voli giornalieri a bordo del suo velivolo di punta A380, operati come EK701/702 ed EK703/704. L’aggiunta del terzo servizio giornaliero, in codeshare con Air Mauritius, offrirà orari di volo convenienti per supportare gli itinerari di viaggio e consentire una connettività senza interruzioni per i clienti provenienti da Medio Oriente, Europa e Americhe in viaggio verso la destinazione turistica dell’Oceano Indiano. Il servizio giornaliero aggiuntivo offrirà anche collegamenti senza interruzioni da e per i mercati dell’Estremo Oriente, dove Emirates promuoverà attivamente la destinazione al pubblico in Giappone, Cina, Malesia e Hong Kong.

I passeggeri possono ora prenotare posti per la destinazione in First Class, Business Class ed Economy Class sul volo EK709, operativo tutti i giorni con partenza da Dubai alle 06:55 e arrivo a Mauritius alle 13:40. I voli da Mauritius, operati come EK710, partiranno da Mauritius alle 18:30 e arriveranno a Dubai alle 01:10 del giorno successivo. Tutti gli orari sono locali”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare le autorità di Mauritius per aver reso possibile un servizio giornaliero aggiuntivo. Serviamo Mauritius con orgoglio dal 2002 e i nostri doppi servizi giornalieri con l’A380 hanno riscosso un grande successo e contribuito alla crescita dell’industria turistica del Paese. Il servizio giornaliero aggiuntivo con il nostro Boeing 777 wide-body consentirà un aumento di oltre il 30% della capacità sulla rotta, offrendo al contempo ulteriori opzioni di volo per i viaggiatori d’affari e di piacere, consentendo loro di raggiungere facilmente i voli di collegamento.

Abbiamo recentemente ribadito la nostra codeshare partnership con Air Mauritius e il nostro impegno comune a portare la destinazione sulla scena globale, favorendo una crescita costante della domanda turistica per Mauritius. Siamo inoltre lieti di supportare e integrare le operazioni della compagnia nazionale, i cui servizi hanno contribuito al nostro successo su questa rotta. Il servizio giornaliero aggiuntivo consentirà a entrambe le compagnie aeree di soddisfare la domanda dei viaggiatori di tutto il mondo”.

“Dal lancio dei suoi voli di linea per Mauritius nel 2002, Emirates ha trasportato oltre 8,8 milioni di passeggeri e oltre 126.000 tonnellate di merci su voli da e per Mauritius.

Le operazioni di Emirates hanno inoltre avuto un impatto enorme sulla crescita economica e hanno contribuito alla creazione di 3.600 posti di lavoro nel Paese. Inoltre, centinaia di mauriziani lavorano per Emirates, dai piloti e personale di cabina ai reparti di ingegneria, assistenza clienti e ruoli aziendali.

Emirates è riuscita a stimolare la domanda attraverso la sua rete globale grazie alla sua partnership di lunga data con Air Mauritius, dal 2003, e con Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), che consente sia alla compagnia aerea che all’ente turistico di collaborare a iniziative congiunte che valorizzano l’attrattiva di Mauritius per gli stakeholder nei mercati chiave, dal 2012.

La compagnia aerea opera attualmente 14 voli settimanali tra Dubai e Mauritius con l’aereo di punta A380, con una capacità settimanale di oltre 15.000 posti. Emirates è anche l’unica a offrire posti in First Class cabin”.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)