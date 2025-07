Tecnam nomina Cutter Aviation come Authorized Dealer per California e Arizona

Tecnam informa: “Tecnam annuncia la nomina di Cutter Aviation come suo Authorized Dealer per l’Arizona e la California. Questa partnership strategica rafforza ulteriormente la crescente presenza di Tecnam in Nord America, offrendo un migliore accesso alla vendita, all’assistenza e alla manutenzione di aeromobili in tutta la regione del Sud-Ovest.

Nome consolidato nell’aviazione generale dal 1928, Cutter Aviation offrirà ora la gamma completa di velivoli Tecnam, inclusi i modelli P2010, P-Mentor e P2006T, oltre a un certified maintenance support. Questa nuova partnership garantisce a scuole di volo, proprietari privati e operatori commerciali di beneficiare di soluzioni complete su misura per un’ampia gamma di esigenze dell’aviazione generale”.

“Questa partnership con Tecnam riflette il nostro impegno nel fornire aeromobili e servizi di alta qualità che soddisfino le esigenze in continua evoluzione dei general aviation customers”, afferma Will Cutter, President of Cutter Aviation. “Tecnam è un brand rispettato a livello mondiale e siamo orgogliosi di rappresentare i loro prodotti e il loro supporto in Arizona e California”.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Cutter Aviation nella famiglia Tecnam”, ha dichiarato Walter Da Costa, Chief Sales Officer, Tecnam. “La consolidata reputazione di Cutter per l’eccellenza, il servizio clienti e il profondo radicamento nel sud-ovest degli Stati Uniti la rendono il partner ideale per supportare la nostra missione: offrire velivoli efficienti, innovativi e rispettosi dell’ambiente a un numero sempre maggiore di piloti e operatori in tutto il Paese”.

“Cutter Aviation sarà presente con Tecnam all’EAA AirVenture Oshkosh 2025, che si terrà dal 21 al 27 luglio. I visitatori sono invitati a visitare lo stand Tecnam per incontrare il Cutter team, visionare la gamma di velivoli e scoprire di più su questa collaborazione”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)