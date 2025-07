Emirates lancia la seconda limited edition collection ‘Aircrafted by Emirates’

Dopo il successo della Aircrafted by Emirates launch collection nel 2023, Emirates presenta una seconda collezione in edizione limitata di valigie e borse fatte a mano, realizzate con materiali di riciclo provenienti da retrofitted aircraft.

“La collezione Aircrafted by Emirates 2025 è ora disponibile per l’acquisto presso l’Emirates Official Store e si prevede che i 167 articoli da collezione andranno esauriti entro pochi giorni. Come la collezione precedente, che ha raccolto oltre 17.000 dollari, la maggior parte del ricavato sarà devoluta a bambini bisognosi tramite la Emirates Airline Foundation.

Offrendo l’opportunità di possedere un pezzo unico della storia dell’aviazione, la seconda collezione Aircrafted by Emirates presenta 3 nuovi trolley bag styles, l’articolo più popolare della collezione di lancio. Sono disponibili anche due modelli di zaini alla moda e due borse a mano, una delle quali realizzata con la pelliccia dell’Emirates Captain seat. I prezzi di ogni articolo fatto a mano variano da 80 a 350 USD.

I materiali utilizzati per realizzare la collezione provengono dall’iconico Emirates A380 e dal Boeing 777. Da 63 aerei rimodernati finora, oltre 30.000 kg di materiali sono stati riutilizzati e destinati alla creazione di valigie e borse. I materiali utilizzati spaziano dai poggiatesta in alluminio alla pura pelle dei First and Business Class seats e dei divani della A380 onboard lounge. Tutti i tessuti vengono lavati in un laboratorio dedicato, quindi ulteriormente puliti a mano, trattati con prodotti per la pelle e disinfettati a fondo prima di essere cuciti in pezzi unici. Alle borse viene aggiunta una nuova fodera, insieme a cerniere funzionali. Alcune borse presentano persino le cinture di sicurezza Emirates come vere e proprie cinghie”, afferma Emirates.

“Tutte le Aircrafted bags sono state progettate e realizzate a mano dai sarti Emirates in un dedicated cabin workshop, presso la Emirates Engineering facility di Dubai. Emirates dispone di un team di 14 “sarti”, ufficialmente denominati Engineering Maintenance Assistants, il cui ruolo abituale consiste nel riparare e cucire eventuali strappi negli interni della vasta flotta di aeromobili Emirates. Il successo di Aircrafted by Emirates e Aircrafted KIDS ha fatto sì che un intero team di sarti si dedicasse a tempo pieno all’iniziativa.

Nell’agosto 2022 Emirates ha avviato il più grande progetto di retrofit della flotta mai realizzato, nell’ambito di un investimento multimiliardario volto a migliorare la customer experience. Emirates punta a rinnovare completamente le cabine interne di 219 dei suoi Airbus A380 e Boeing 777, due dei più grandi tipi di aeromobili commerciali attualmente in servizio. Gestito interamente dall’Emirates Engineering team, il retrofit prevede l’installazione di quasi 4.000 nuovi Premium Economy seats, il rinnovo di 728 First Class suites e l’aggiornamento di oltre 5.000 Business Class seats con un nuovo stile e design al termine del progetto”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)