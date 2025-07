easyJet mette in vendita oltre 6 milioni di posti per la prossima stagione estiva

easyJet informa: “Mentre molti italiani stanno ancora contando i giorni che li separano dalle ferie, easyJet guarda avanti e apre oggi le prenotazioni per l’estate 2026. Per chi vuole garantirsi le tariffe migliori o semplicemente iniziare a sognare la prossima fuga, sono già disponibili oltre 6 milioni di posti su più di 35.000 voli tra il 15 giugno e il 23 settembre 2026 verso le destinazioni preferite dagli Italiani.

Grazie a un’ampia offerta di collegamenti dagli aeroporti italiani verso tutta l’Europa, easyJet propone un ventaglio di destinazioni capace di accontentare ogni tipo di viaggiatore: dagli amanti delle spiagge e del mare cristallino a chi cerca natura, cultura o relax”.

“L’estate easyJet è un invito a lasciarsi ispirare dalle isole e dalle coste più belle del Mediterraneo. Le isole greche, con il loro fascino senza tempo, accolgono chi sogna acque cristalline, villaggi imbiancati a calce e tramonti da cartolina. Dalle più iconiche Mykonos, Corfù e Santorini, ideali per chi cerca atmosfere da sogno, alle più autentiche Creta, Rodi, Kos e Cefalonia, perfette per chi desidera scoprire tradizioni locali e spiagge meno battute, la Grecia resta una delle destinazioni più ambite.

Le Baleari, con Ibiza, Palma di Maiorca e Minorca, sono la scelta perfetta per chi desidera sole, calette nascoste e una vivace atmosfera mediterranea. Per chi vuole spingersi oltre, le Canarie – Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife e Gran Canaria – promettono un’estate che non finisce mai, tra spiagge dorate e paesaggi vulcanici. La Croazia è la meta perfetta per godersi un mix di natura, cultura e avventura: città come Dubrovnik, Spalato e Zara offrono spiagge di ciottoli bianchi, acque limpide e un patrimonio storico unico.

Restare in Italia non significa rinunciare ad un mare da sogno grazie ai voli verso le isole dello stivale: la Sardegna, con i suoi profumi di mirto e rosmarino, la Sicilia, con la sua storia millenaria e Lampedusa, dove il tempo rallenta e la natura è protagonista assoluta, prosegue easyJet.

“Ma l’estate 2026 di easyJet non è solo mare: grazie ad un network di oltre 230 rotte da e per l’Italia la scelta è davvero ampia e prenotare in anticipo significa avere la libertà di scegliere tra migliaia di combinazioni di voli, date e destinazioni, per costruire una vacanza su misura.

I voli sono già prenotabili sul sito easyJet.com e tramite l’app mobile”, conclude easyJet.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)