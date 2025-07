Emirates Group lancia un’imponente campagna di reclutamento per alimentare la sua prossima era di innovazione ed espansione

Emirates informa: “Emirates Group ha avviato una campagna globale di scouting e acquisizione di talenti, accelerando questa fase della sua crescita. In questo anno fiscale, la compagnia punta a reclutare 17.300 persone, equivalenti a una città di medie dimensioni o alla capacità di 58 Airbus A350, per 350 ruoli.

Questi ruoli coprono ogni aspetto, funzione e attività di Emirates e dnata. Sono richieste centinaia di nuove assunzioni per alcuni ruoli, tra cui cabin crew, pilots, engineers, commercial and sales teams, customer service, ground handling, catering, IT, HR and finance. dnata sta cercando di assumere oltre 4.000 cargo, catering and ground handling specialists”.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive, Emirates Airline & Group, ha dichiarato: “La people strategy di Emirates Group è ancorata alla Dubai’s Economic Agenda D33 e alle nostre previsioni di crescita ed espansione. Siamo alla ricerca di talenti di livello mondiale per alimentare la nostra ambiziosa ambizione, ridefinire il futuro dell’aviazione e proseguire il nostro impegno e la nostra cultura di innovazione ed eccellenza. Questa è un’opportunità per professionisti qualificati e talentuosi di svolgere un ruolo fondamentale nel nostro futuro, nella nostra strategia e nella nostra storia di crescita”.

“Durante tutto l’anno, il Gruppo organizzerà oltre 2.100 open days e altri talent acquisition events in 150 città per reclutare i migliori piloti, professionisti IT, ingegneri e talenti per cabin crew roles. Sono inclusi anche eventi a Dubai per coinvolgere studenti e laureati degli Emirati Arabi Uniti. Per chi desidera entrare a far parte del Gruppo, si tratta di una preziosa opportunità per incontrare recruiter esperti e, a volte, dipendenti appassionati e di lunga data che ricoprono questi ruoli.

Dal 2022 il Gruppo ha assunto oltre 41.000 professionisti di talento, di cui quasi 27.000 in vari ruoli operativi, e oggi conta una forza lavoro di 121.000 persone.

Il Gruppo è sempre stato un importante polo di attrazione per i talenti e un datore di lavoro di riferimento sia negli Emirati Arabi Uniti che a livello globale. Nell’ultimo financial year, il Gruppo ha ricevuto oltre 3,7 milioni di candidature per ruoli in tutti i suoi brands and departments, con candidati attratti dalla forza del suo brand, dalla reputazione globale, dalla strategia che mette le persone al primo posto, dallo stipendio esentasse e dai benefit di alto livello, oltre che dai suoi rinomati training, development and recognition programmes”, prosegue Emirates.

“Professionisti di talento in tutto il mondo sono attratti da Dubai per molteplici motivi: sicurezza, protezione, opportunità economiche, ecosistemi incentrati sulla tecnologia, politiche lungimiranti e per essere una destinazione vivace e alla moda.

Per i dipendenti con sede a Dubai, i benefit di Emirates Group includono il diritto alla partecipazione agli utili, una copertura assicurativa completa per assistenza medica e vita, una vasta gamma di benefit di viaggio, tra cui biglietti aerei, tariffe cargo agevolate e tessere associative che offrono sconti presso centinaia di punti vendita al dettaglio, alberghieri e lifestyle”, continua Emirates.

“Chi aspira a entrare a far parte di Emirates Group può candidarsi per le diverse posizioni e tenersi aggiornato sugli open day e sugli eventi di reclutamento in tutto il mondo sul sito www.emiratesgroupcareers.com“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)