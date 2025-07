Airbus: il secondo Copernicus Sentinel-6 satellite si dirige verso il launch site

Airbus informa: “Il monitoraggio dell’innalzamento del livello degli oceani terrestri sta per ricevere un potente impulso. Airbus, prime contractor delle Copernicus Sentinel-6 missions, conferma che il secondo satellite di questa fondamentale serie è in viaggio verso il sito di lancio di Vandenberg, California. Il decollo è previsto per novembre 2025″.

“Sulla base del notevole successo di Copernicus Sentinel-6 Michael Freilich, lanciato nel novembre 2020, questo nuovo satellite Sentinel-6 garantirà un flusso ininterrotto di dati topografici della superficie oceanica ad altissima precisione per i prossimi sei anni”, ha dichiarato Marc Steckling, Head of Earth Observation, Science and Space Exploration at Airbus Defence and Space. “Questa missione successiva mapperà meticolosamente la topografia oceanica, seguirà le variazioni del livello del mare con una precisione centimetrica e monitorerà le correnti oceaniche, ripetendo la sua ricognizione globale ogni 10 giorni”.

“I dati forniti da Sentinel-6 sono indispensabili per comprendere e prevedere l’impatto dei cambiamenti climatici sui nostri oceani. Queste misurazioni precise forniscono informazioni cruciali sui livelli globali del mare, sulle condizioni oceaniche, sulla velocità del vento, sulla dinamica delle correnti e sull’accumulo di calore. Queste informazioni consentono a governi e istituzioni di implementare misure di protezione vitali per le comunità costiere vulnerabili e supportano applicazioni che vanno dalla pianificazione urbana alla preparazione alle catastrofi.

Con i livelli globali del mare che aumentano di oltre 4 millimetri all’anno, la missione Sentinel-6, pilastro del Copernicus Programme dell’European Union, fornisce informazioni essenziali per affrontare questa sfida urgente. Questa missione è una testimonianza della collaborazione internazionale, guidata da European Space Agency (ESA), NASA, EUMETSAT e dal National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), con il supporto del CNES.

Come il suo predecessore, questo satellite da 1,5 tonnellate è dotato di un radar altimeter all’avanguardia e di un advanced microwave radiometer, proseguendo una tradizione di misurazioni oceaniche satellitari risalente al 1992. Per circa un anno dopo il lancio, i due satelliti Sentinel-6 voleranno in tandem, consentendo una precisa calibrazione incrociata dei loro dati, garantendo un’accuratezza e una coerenza senza pari nel monitoraggio del livello del mare”, prosegue Airbus.

“Copernicus è la Earth observation component dell’European Union Space Programme, che osserva il nostro pianeta e il suo ambiente a beneficio di tutti i cittadini europei. Copernicus fornisce dati e servizi di osservazione della Terra continui, gratuiti e affidabili a enti pubblici, aziende e cittadini di tutto il mondo.

Il programma è gestito dalla Commissione Europea ed è cofinanziato dall’Unione Europea e dall’ESA. L’European Space Agency è responsabile del coordinamento, dello sviluppo, dell’attuazione e dell’evoluzione del programma, nonché delle operazioni di alcuni spacecraft”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)