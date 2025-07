Qatar Airways collabora con il compositore Hans Zimmer per una Signature Symphony

Qatar Airways ha presentato un’iconica partnership con il compositore pluripremiato Hans Zimmer, vincitore di numerosi premi Oscar e Grammy, per creare una nuova identità sonora per la compagnia aerea, caratterizzata da un sound distintivo che arricchirà l’esperienza dei passeggeri a bordo e non solo.

“La colonna sonora esclusiva sarà presente nella musica di bordo di Qatar Airways e sarà inoltre pubblicata come album musicale completo sulle principali piattaforme di streaming e sui canali ufficiali della compagnia aerea. Questa collaborazione con il compositore di fama mondiale riflette l’impegno di Qatar Airways nell’offrire viaggi memorabili ed emozionanti”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al Meer, ha dichiarato: “In Qatar Airways puntiamo a ispirare il mondo con ogni nuovo orizzonte e la musica gioca un ruolo fondamentale nel plasmare il viaggio emozionale dei nostri passeggeri, sia in volo che a terra. Siamo entusiasti di collaborare con Hans Zimmer per comporre la nostra nuova musica distintiva, in esclusiva per Qatar Airways. Questo paesaggio sonoro personalizzato sarà più di una semplice musica: rifletterà l’eleganza e l’ambizione del nostro brand. La nostra partnership con Hans Zimmer segna un nuovo, audace capitolo nell’esperienza Qatar Airways, che approfondisce il legame emotivo con i nostri passeggeri e valorizza ogni momento del loro viaggio”.

Hans Zimmer ha dichiarato: “È un onore collaborare con Qatar Airways a questo progetto visionario. Insieme, stiamo creando un’esperienza sonora che riflette la bellezza del viaggio e lo spirito pionieristico che caratterizza questa compagnia aerea di livello mondiale”.

“Qatar Airways è sinonimo di eccellenza e la creazione della sua nuova musica distintiva fa parte dell’evoluzione della sua brand identity. La compagnia aerea esprime la sua filosofia di reinventare il possibile nella partnership con Hans Zimmer, per sviluppare un paesaggio sonoro che attinge alle esperienze umane che sono al centro di ogni viaggio con Qatar Airways.

Questa iniziativa segna il debutto della nuova audio identity di Qatar Airways e rappresenta una partnership a lungo termine tra la compagnia aerea e Hans Zimmer“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)