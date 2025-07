Wizz Air lancia due nuove rotte tra Italia e Regno Unito

Wizz Air annuncia il lancio di due nuovi collegamenti giornalieri diretti tra Italia e Regno Unito, due dei più importanti mercati per la compagnia sia in termini di volumi di passeggeri che di rotte strategiche.

“A partire dal 26 ottobre 2025, i passeggeri italiani potranno volare ogni giorno da Milano Malpensa (MXP) e Roma Fiumicino (FCO) verso Londra Luton (LTN), con doppia frequenza nei giorni di maggiore traffico – lunedì, mercoledì, venerdì e domenica. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Questi saranno i primi collegamenti operati da Wizz Air dall’Italia per l’aeroporto di Londra Luton, ampliando così le opzioni di accesso alla capitale britannica e rafforzando ulteriormente la connettività tra due mercati fondamentali per la compagnia, Italia e Regno Unito, consolidando le proprie operazioni e migliorando l’accessibilità a una delle capitali più attrattive.

L’apertura di questi nuovi collegamenti si inserisce in una strategia di consolidamento e crescita nei due Paesi: l’Italia si conferma il primo mercato per numero di passeggeri trasportati, mentre il Regno Unito ospita una delle basi operative più rilevanti per la compagnia, proprio all’aeroporto di Londra Luton – la prima base inglese della compagnia, inaugurata nel 2017″, afferma Wizz Air.

“Queste nuove rotte si inseriscono nell’iniziativa Customer First Compass, il programma strategico che prevede oltre 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni, e in un più ampio piano di espansione internazionale di Wizz Air, puntando su quelli che sono i suoi mercati con più prospettive di crescita. L’obiettivo è offrire un’esperienza di viaggio sempre più attenta alle esigenze dei clienti, puntuale e accessibile, offrendo così maggiore flessibilità e comodità per tutti i tipi di viaggiatori, business o leisure”, prosegue Wizz Air.

“Italia e Regno Unito rappresentano oggi due basi fondamentali nella crescita internazionale di Wizz Air. L’introduzione di ulteriori collegamenti tra Milano, Roma e Londra, volando anche sullo scalo di Luton, è il riflesso della nostra strategia di rafforzamento nei mercati più redditizi, dove l’Italia si distingue come per ottimi risultati sia in termini di potenziale di crescita che di domanda dei passeggeri”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Vogliamo continuare a investire in questi Paesi e su rotte ad alto traffico come queste, che coniugano esigenze turistiche, familiari e professionali, nel pieno rispetto del nostro impegno verso l’esperienza dei passeggeri e l’innovazione continua.”

“All’interno di questa cornice, gli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino rappresentano due pilastri fondamentali per lo sviluppo strategico del network di Wizz Air in Italia e, più in generale, in tutta Europa, grazie all’elevato volume di traffico generato e alla qualità dei collegamenti offerti verso destinazioni chiave, sia per il turismo che per il business.

Con oltre 13 milioni di posti offerti nel 2025 e oltre 210 rotte attive da e per l’Italia, il mercato tricolore si conferma il più importante per Wizz Air a livello globale e la compagnia ha intenzione di continuare ad investire in maniera importante per proseguire su questa rotta. Solo nei primi sette mesi del 2025, la compagnia ha operato quasi 50.000 voli da/verso l’Italia, mantenendo un tasso di completamento del 99,7% e registrando oltre 10,5 milioni di prenotazioni, con una crescita del +9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente”, conclude Wizz Air.

MILANO MALPENSA – LONDRA LUTON – Tutti i giorni della settimana + doppia frequenza lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – Dal 26 Ottobre 2025.

ROMA FIUMICINO – LONDRA LUTON – Tutti i giorni della settimana + doppia frequenza lunedì, mercoledì, venerdì e domenica – Dal 26 Ottobre 2025.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)