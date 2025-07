Embraer ha chiuso il secondo trimestre 2025 con un backlog record di 29,7 miliardi di dollari

Embraer ha registrato un backlog di 29,7 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025 (2Q25), il livello più alto mai registrato dall’azienda.

“Embraer ha consegnato 61 velivoli nel secondo trimestre 2025 in tutte le sue unità di business. Il risultato riflette un aumento del 30% rispetto al secondo trimestre dell’anno scorso (2Q24), quando furono consegnati 47 jets, e più del doppio del numero di velivoli (30) registrati nel primo trimestre 2025 (1Q25).

Commercial Aviation ha registrato un 8-year backlog record, pari a 13,1 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025 (il precedente record per la divisione era di 13,4 miliardi di dollari nel quarto trimestre 2017). Il backlog è aumentato del 31% rispetto al primo trimestre 2025 e del 16% rispetto al secondo trimestre 2024. Parallelamente alle ottime performance di vendita, la business unit ha celebrato un importante traguardo: 1.000 E175 units vendute dal lancio nel 2005.

Durante il trimestre Embraer ha ricevuto un ordine fermo da SkyWest per 60 E175, con diritti di acquisto per ulteriori 50 unità. Nel frattempo, Scandinavian Airlines (SAS) ha stipulato un accordo per l’acquisizione di 45 E195-E2, con diritti di acquisto per ulteriori 10 unità: il più grande SAS jet order direttamente da un produttore negli ultimi 30 anni.

Nel secondo trimestre 2025 la business unit ha consegnato 19 nuovi velivoli, esattamente in linea con il numero di velivoli consegnati nel secondo trimestre 2024. Di conseguenza, nel primo semestre 2025, le consegne hanno totalizzato 26 aeromobili, pari al 32% del valore medio della full year guidance (tra 77 e 85 nel 2025), 3 punti percentuali in meno rispetto alla media del 35% registrata negli ultimi 5 anni per il periodo.

I modelli consegnati nel periodo sono stati gli E175 a Republic Airlines (5), SkyWest (2) e Horizon Air (2), l’E190-E2 ad Azorra (1) e gli E195-E2 ad Aercap (3), Azorra (2), Mexicana (1), Royal Jordania (1), Binter (1) e ICBC (1). Guardando al futuro, prevediamo che i nostri sforzi di livellamento della produzione produrranno risultati più tangibili nel secondo semestre dell’anno e dall’inizio del 2026″, afferma Embraer.

“Executive Aviation ha registrato un backlog di 7,4 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025, in crescita del 62% su base annua, ma in leggero calo del 2% su base trimestrale. Le consegne hanno raggiunto 38 jets durante il periodo, il 41% in più rispetto ai 27 jets del secondo trimestre 2024.

Di conseguenza, nel primo semestre 2025, le consegne hanno totalizzato 61 velivoli e il 41% del valore intermedio della full year guidance (tra 145 e 155 nel 2025), 8 punti percentuali in più rispetto alla media del 32% registrata negli ultimi 5 anni.

In Defense & Security, il backlog si è chiuso a 4,3 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2025, con un aumento del 3% rispetto al trimestre precedente e il doppio rispetto all’anno precedente.

La divisione ha consegnato quattro velivoli A-29 Super Tucano alla Paraguayan Air Force during durante il periodo.

Tra i punti salienti della divisione figurano l’annuncio della Lituania che il C-390 Millennium è stato selezionato per migliorare la prontezza militare del Paese e la decisione del Portogallo di acquisire un sesto velivolo KC-390 Millennium. Inoltre, Embraer e la Portuguese Air Force intendono includere dieci opzioni di acquisto nel loro attuale contratto per potenziali future acquisizioni da parte di nazioni europee o membri della NATO.

La selezione del C-390 Millennium da parte di Svezia (4) e Slovacchia (3), l’ordine aggiuntivo dal Portogallo (1) e l’A-29 Super Tucano per Panama (4) non sono inclusi nel portafoglio ordini, poiché i contratti non sono ancora in vigore”, prosegue Embraer.

“Services & Support ha aumentato il proprio backlog a 4,9 miliardi di dollari, con un significativo aumento del 55% su base annua e un gradito 5% su base trimestrale, grazie a diversi contratti conclusi nel secondo trimestre 2025.

Nel Commercial Aviation sub-segment, la business unit ha firmato un nuovo maintenance contract con CommuteAir per le sue nuove strutture presso Perot Field Alliance Airport in Fort Worth, Texas, Texas. La divisione implementerà un nuovo full-flight simulator a Madrid per i clienti E2 in collaborazione con CAE. Infine, la partnership con Regional One è stata ampliata con l’aggiunta di due passenger-to-freight (P2F) conversions, raddoppiando gli ordini esistenti a quattro unità: Bridges Air Cargo sarà il cliente di lancio del nuovo prodotto. Nel frattempo, Virgin Australia, Amelia, Air Montenegro e Hunnu Air hanno firmato nuovi Pool program contracts.

Per quanto riguarda la connettività, la business unit offrirà la soluzione Gogo Galileo HDX per i Phenom 300 aftermarket customers tramite un Supplemental Type Certificate (STC) generato in collaborazione con Gogo, mentre Viasat installerà advanced in-flight internet connectivity sugli E190 di Aeromexico, integrando ulteriormente la flotta della compagnia aerea con un Wi-Fi veloce per i suoi clienti”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)