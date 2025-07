Emirates riconosciuta come ‘Best Long Haul Airline’ ai The Telegraph Travel Awards 2025

Emirates si è nuovamente aggiudicata il riconoscimento ‘Best Long Haul Airline’ ai The Telegraph Travel Awards 2025.

“Riconosciuta per i suoi prodotti di livello mondiale, i servizi eccezionali e le esperienze di viaggio ineguagliabili, la compagnia aerea è stata votata come best long-haul carrier in the world da 20.000 lettori di Telegraph Travel.

La cerimonia di premiazione si è tenuta la scorsa settimana al Pompadour Hotel Café Royal di Londra. Helen Breen, Emirates Leisure Sales Manager in the UK, ha ritirato il premio per conto della compagnia aerea.

Emirates continua a essere la compagnia aerea preferita dai clienti di tutto il mondo ed è stata riconosciuta questo mese come ‘2025’s Most Recommended Global Brand’ by YouGov. È stata anche l’unica compagnia aerea a comparire nella top 10 mondiale”, afferma Emirates.

“Negli ultimi tre anni consecutivi, Telegraph Travel ha premiato le eccezionali esperienze di viaggio di Emirates, premiandola come ‘Best Long Haul Airline’ nel 2023 e nel 2025. Nel 2024, Emirates è stata anche nominata ‘World’s Best Airline’, classificandosi al primo posto tra 90 compagnie aeree globali in un ampio studio sui consumatori, con valutazioni calcolate su oltre 30 criteri come puntualità, franchigia bagaglio, rete di rotte, qualità dell’aeroporto di origine, età della flotta, valore del programma fedeltà e pasti a bordo.

Emirates continua a mantenere il suo punteggio elevato grazie alla sua ampia rete globale e ai suoi prodotti innovativi”, prosegue Emirates.

“Emirates serve attualmente il Regno Unito con 133 voli settimanali, tra cui: sei voli al giorno con l’A380 per London Heathrow; tre voli al giorno con l’A380 per Gatwick; due voli al giorno per Stansted; tre voli al giorno con l’A380 per Manchester; due voli al giorno per Birmingham (incluso un volo giornaliero con l’A380); un volo giornaliero per Newcastle; un volo giornaliero con l’A380 per Glasgow; un volo giornaliero con l’A350 per Edimburgo“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)