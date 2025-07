Austrian Airlines riporta in volo il “Kreuzerlfrühstück” sui voli a lungo raggio

Austrian Airlines ha ulteriormente ottimizzato la sua offerta per gli ospiti di Business Class sui voli a lungo raggio.

“D’ora in poi, avranno a disposizione un nuovo menu con una nuova struttura e un design aggiornato. Ci sono anche alcune novità. Innanzitutto, un classico molto amato festeggia il suo ritorno: il cosiddetto “Kreuzerlfrühstück”.

I passeggeri di Business Class possono scegliere il loro favorite breakfast menu e spuntarlo sulla loro menu card. Questi elementi selezionati per la colazione vengono aggiunti agli elementi base sul vassoio. I passeggeri possono così godere di una maggiore individualità nella loro selezione e di un’esperienza di servizio ancora più personalizzata a bordo del loro volo a lungo raggio con Austrian Airlines“.

“Il nuovo menu ha introdotto anche un’altra gradita novità: austriaca è ora anche l’origine di alcuni distillati in Business Class di Austrian Airlines. I precedenti fornitori internazionali di distillati sono stati sostituiti da quelli di produttori austriaci.

Le modifiche specifiche sono le seguenti: il nuovo gin a bordo è il “Gin X1” e proviene da Wolfgang Achs Apetlon del Burgenland. Il rinomato “Gurktaler” carinziano è ora disponibile come liquore alle erbe. Gli amanti del whisky troveranno il “Roggenhof Whisky Single Malt” della distilleria Haider del Waldviertel.

Chi desidera un liquore al cioccolato può scegliere il “Mozart Liqueur” di Salisburgo. E tutti gli amanti della vodka troveranno la nuova “Ignaz Vodka” di Lustenau. Rimangono a bordo anche i prodotti più apprezzati a livello internazionale. Anche il Porto è stato sostituito da un vino da dessert locale.

A proposito di vini: provengono già esclusivamente da produttori austriaci. Le aziende austriache sono da tempo anche i principali fornitori di bevande analcoliche a bordo di Austrian Airlines: l’acqua minerale proviene da Vöslauer e i succhi di frutta sono prodotti da Rauch. La popolare limonata alle erbe “Almdudler” completa questa attenzione austriaca alle bevande.

Questa gamma analcolica di rossi, bianchi e rossi è completata da classici internazionali, come tonica e cola”, conclude Austrian Airlines.

Austrian Airlines riceve il riconoscimento ‘Best Airlines Staff Service Europe’ agli SKYTRAX World Airline Awards

Austrian Airlines informa: “Il mese scorso, Austrian Airlines si è nuovamente aggiudicata una top position ai prestigiosi SKYTRAX World Airline Awards. Dopo il titolo ‘Best Airline Staff Service in Europe’ nel 2023, questo premio è stato nuovamente assegnato alla compagnia aerea nel 2025. Inoltre, gli Austrian Airlines cabin crews si sono classificati al primo posto in Europa e tra i primi 20 al mondo. I premi sono stati consegnati il 17 giugno a Parigi“.

“La rinnovata premiazione dimostra l’alto livello con cui i dipendenti di Austrian Airlines si impegnano quotidianamente per portare i nostri passeggeri a destinazione in modo sicuro, puntuale e con l’inconfondibile ospitalità di Austrian Airlines”, ha dichiarato Annette Mann, CEO di Austrian Airlines.

“Siamo felici e orgogliosi del team di Austrian Airlines. Il premio agli SKYTRAX World Airline Awards di quest’anno dimostra ancora una volta che gli elevati standard che tutti in Austrian Airlines si prefiggono per il loro lavoro quotidiano sono apprezzati anche dai nostri passeggeri. Siamo particolarmente lieti di questo”, ha dichiarato con entusiasmo Francesco Sciortino, COO di Austrian Airlines.

“Austrian Airlines ha già ricevuto numerosi premi negli anni precedenti. Ad esempio, la compagnia aerea si è già classificata al primo posto nella categoria ‘Best Airline Staff in Europe’ otto volte. Ha inoltre vinto premi come ‘Best Airline in Western Europe’, ‘Best Premium Economy Dining’ e tre volte nella ‘Best Business Class Dining’ category”, conclude Austrian Airlines.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines)