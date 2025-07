Wizz Air lancia la nuova rotta Catania – Danzica

Wizz Air annuncia il lancio di un nuovo collegamento internazionale tra Catania (CTA) e Danzica (GDN), in Polonia.

“Questo nuovo collegamento sarà disponibile a partire dal 28 ottobre 2025, con tre frequenze settimanali – il martedì, giovedì e sabato – e i voli saranno operati con i moderni Airbus A321neo, caratterizzati da comfort, silenziosità e una minore intensità di emissioni. I biglietti sono già disponibili su wizzair.com e tramite l’app ufficiale WIZZ.

Con questo nuovo volo, Wizz Air rafforza ulteriormente la propria offerta sul mercato italiano e potenzia il network europeo dalla “Città dell’Elefante”, da sempre una base strategica per la compagnia. Da ottobre 2020, l’Aeroporto di Catania-Fontanarossa è infatti una delle cinque basi italiane di Wizz Air e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l’internazionalizzazione del Sud Italia, grazie alla sua posizione strategica nel cuore del Mediterraneo e al ruolo crescente nei flussi turistici e commerciali tra l’Italia e il resto dell’Europa”, afferma Wizz Air.

“Dall’aeroporto catanese, Wizz Air attualmente offre 17 rotte in 9 Paesi e, con il potenziamento della base e la continua espansione delle sue destinazioni, solo nei primi sette mesi del 2025, ha già operato quasi 4.000 voli da e per Catania, registrando oltre 823 mila prenotazioni e raggiungendo un tasso medio di completamento del 99,8%. Anche le performance operative hanno continuato a migliorare, con i tassi di puntualità in partenza aumentati di oltre il 5% rispetto al 2024″, prosegue Wizz Air.

“Con il nuovo volo diretto da Catania a Danzica, rafforziamo ulteriormente la nostra offerta in Sicilia e confermiamo il ruolo centrale dello scalo catanese nel nostro network italiano e internazionale”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air. “Questo collegamento rappresenta una nuova opportunità di crescita per tutta l’isola: continueremo a lanciare nuove rotte e ad investire sulla Sicilia e nel Sud Italia più in generale, perchè siamo convinti del grande potenziale di sviluppo turistico, economico e sociale del territorio.”

“Il lancio del nuovo collegamento con Danzica conferma la centralità dello scalo di Catania nella rete europea di Wizz Air e la storica collaborazione tra la compagnia e SAC, inserendosi in una visione strategica più ampia, volta a rafforzare la connettività internazionale della Sicilia e a sostenerne la crescita economica e turistica. Un obiettivo pienamente in linea con il Customer First Compass, il piano strategico della compagnia che prevede 14 miliardi di euro di investimenti nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza dei passeggeri, ampliare il network e innovare costantemente i propri servizi”, continua Wizz Air.

“L’attivazione della rotta Catania – Danzica operata da Wizz Air conferma il ruolo strategico del nostro aeroporto nello sviluppo dei collegamenti internazionali della Sicilia”, ha dichiarato Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC – Società di gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso. “L’ampliamento dei collegamenti da e per l’aeroporto di Catania è per noi un motivo di soddisfazione e testimonia la fiducia dei vettori internazionali nelle potenzialità del nostro territorio. Questo nuovo volo contribuirà a rafforzare il turismo, gli scambi culturali e le opportunità economiche tra la Sicilia e la Polonia, rafforzando il posizionamento internazionale di Catania”.

“L’Italia è ad oggi il primo mercato di Wizz Air per numero di passeggeri trasportati, con oltre 13 milioni di posti offerti in questo primo semestre del 2025 e quasi 210 rotte attive. In questa cornice, il rafforzamento e l’internazionalizzazione del Mezzogiorno giocano un ruolo decisivo: l’annuncio del volo Catania-Danzica, insieme alle altre rotte lanciate negli scorsi mesi, conferma la volontà della compagnia di crescere in Sicilia e di investire in un territorio che offre grandi prospettive future”, conclude Wizz Air.

CATANIA – DANZICA – Martedì, giovedì e sabato – 28 Ottobre 2025

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)