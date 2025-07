Airbus completa il primo horizontal stabiliser per l’A350F freighter in Spagna

Airbus ha completato la produzione del primo horizontal stabiliser (HTP) per l’A350F freighter nei suoi impianti in Spagna.

“Questa pietra miliare dimostra il ruolo chiave della Spagna nella produzione di aerei commerciali, incluso il programma A350F.

La produzione del primo A350F horizontal stabiliser (HTP) ha coinvolto l’Airbus plant a Cádiz, dove sono state prodotte parti dell’HTP e Getafe, per assembly and outfitting.

Questo HTP verrà spedito alla Airbus Final Assembly Line (FAL) a Tolosa nelle prossime settimane per essere unito alla fusoliera del primo test aircraft. Airbus realizzerà due A350F aircraft per flight test nel 2026 e nel 2027.

L’A350F HTP può essere prodotto nella stessa production line della passenger version, offrendo vantaggi e miglioramenti operativi e industriali”, afferma Airbus.

Ricardo Rojas, President of Airbus Commercial Aircraft business in Spain, ha dichiarato: “L’A350F offrirà una clean-sheet, appositamente progettata per l’air freight transport, portando più efficienza e versatilità al cargo market. Con oltre 1.400 ordini per l’A350, tra cui 66 A350F, la Spagna svolge un ruolo chiave in questo programma che presenta il futuro dell’air cargo transportion”.

“Horizontal stabiliser, rear fuselage (section 19) and lower wing covers, sia per l’A350 che per A350F, sono fabbricati in Spagna. Inoltre, la A350F main deck cargo door, la più grande del settore, sarà prodotta anch’essa in Spagna. Realizzata con materiali compositi, ha un’apertura di 4,3 metri, rendendo il caricamento e lo scarico più semplice, più veloce e più sicuro”, prosegue Airbus.

“Progettato per essere il cargo aircraft più avanzato del mondo, l’A350F soddisfa le esigenze in evoluzione del global air freight market. In termini di efficienza, offrirà almeno una riduzione del 20% del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 rispetto ai cargo aircraft attualmente in servizio. Grazie a una range capability fino a 8.700 chilometri con un payload fino a 111 tonnellate, gli operatori potranno utilizzare l’aereo su international long-haul routes”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)