Bombardier consegna il primo Challenger 3500 Business Jet in Costa Rica

Bombardier ha annunciato la consegna del suo primo Challenger 3500 business jet in Costa Rica, segnando una pietra miliare significativa per l’azienda in America Centrale.

“Con una piattaforma che ha costantemente guidato il super-midsize segment per oltre due decenni, l’aeromobile Challenger 3500 offre la massima combinazione di performance, comfort e affidabilità per i clienti di tutto il mondo”, afferma Bombardier.

“Con la sua elevata affidabilità, la cabina moderna e l’eccezionale runway performance, il Challenger 3500 si è rapidamente affermato come aeromobile di scelta per i clienti di tutto il mondo e in America centrale”, ha affermato Michael Anckner, Vice President, Worldwide Pre-owned, Fleet, Defense, & Latin America. “L’aeromobile Challenger 3500 mantiene la promessa di Bombardier di portare l’esperienza dei passeggeri a nuove altezze. Questa consegna segna un’importante pietra miliare per la nostra flotta in America Centrale e dimostra chiaramente la fiducia che i clienti nella regione hanno in Bombardier”.

“Con la sua combinazione di range e velocità, il Challenger 3500 consente una connettività senza soluzione di continuità tra le capitali chiave dell’America centrale e le principali città delle Americhe. Da San José, gli operatori possono raggiungere in modo efficiente destinazioni come Los Angeles, New York, Santiago e Buenos Aires, dimostrando la notevole capacità del jet per regional and long-range travel.

Questa prima consegna in Costa Rica mette in evidenza in particolare la capacità dell’aeromobile di collegare il paese a essential business and leisure hubs. Dalla sua introduzione nel 2022, il Challenger 3500 è diventato rapidamente una scelta preferita per i clienti di Bombardier, costruendo sul successo di lunga data della Challenger 300 family come super-midsize jet più consegnato al mondo”, prosegue Bombardier.

“Bombardier è presente in Costa Rica dal 2015, impiegando oltre 100 persone per sostenere i suoi finance and billing departments”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier – Photo Credits: Bombardier)