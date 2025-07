News Brevi – 25.07.2025

AERONAUTICA MILITARE: AL COLONNELLO VILLADEI L’ONOREFICENZA ALL’ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA – Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha consegnato al Colonnello Walter Villadei dell’Aeronautica Militare, l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (OMRI). “Il Colonnello Villadei è tra i simboli della competenza, del coraggio e dell’impegno che animano le donne e gli uomini delle nostre Forze Armate” ha detto il Ministro Crosetto che ha poi aggiunto: “Con la missione Ax-3, il nostro astronauta ha riportato il Tricolore a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, rappresentando al meglio lo straordinario impegno della Difesa nel dominio strategico dello Spazio, ambito in cui l’Italia si conferma tra i protagonisti indiscussi. Questa onorificenza è un meritato riconoscimento del valore umano e professionale di chi sa guardare al futuro, mantenendo salde le radici del dovere”. La consegna dell’onorificenza si è svolta alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC AL CONVEGNO ‘ITALY – UAE: ITALIAN INNOVATION BEYOND” – Ieri, 24 luglio, il Presidente Enac Pierluigi Di Palma ha partecipato al convegno “ITALY – UAE: Italian innovation beyond borders”, promosso da Italiacamp con l’obiettivo di rafforzare il dialogo istituzionale e imprenditoriale Italia – Emirati Arabi Uniti. I lavori sono stati avviati dal CEO Italiacamp Fabrizio Sammarco e dai saluti istituzionali dell’Ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti S.E. Abdulla Ali Alsubousi e del Capo di Gabinetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Federico Eichberg. Il Presidente Enac Di Palma è intervenuto al panel “Collaborazione Italia – UAE: esperienze e prospettive”, insieme a Marcello Cattani, Presidente Farmindustria, Giorgio Lupoi, Presidente OICE, Alessandro Moricca, AU PagoPA S.p.A., Mario Nobile, DG Agid e Pierfrancesco Latini, Chief International Officer di Acea. Le conclusioni sono state affidate al Dott. Gianni Letta del CdA Italiacamp e all’On. Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Ha moderato i lavori la giornalista Rai Barbara Carfagna. Il Presidente Enac Di Palma: “Ringrazio Italiacamp per questo importante momento di raccordo, in cui si inserisce anche il trasporto aereo con la sua capacità di sviluppare un network di relazioni, quale ponte immateriale tra diverse culture. Il nostro Paese vanta con gli Emirati Arabi Uniti relazioni consolidate, con un traffico aereo di circa un milione di passeggeri annui e un significativo comparto cargo. Questa rete di collegamenti favorisce i nostri rapporti e incrementa gli investimenti reciproci: espressioni di una cultura dell’incontro e dell’amicizia tra i popoli”. Il Dott. Letta del CdA Italiacamp: “Questo convegno ricco di autorevoli esperienze e competenze nasce dal progetto innovativo e ambizioso di Italiacamp: strumento prezioso per il sistema imprenditoriale italiano, che proietta le relazioni Italia – UAE nel mondo di domani”. Il Vicepremier On. Tajani: “Il dialogo privilegiato Italia – UAE è destinato a crescere e a rafforzarsi. La stabilità politica ed economica dell’Italia è la migliore garanzia per attrarre ulteriori investimenti e potenziare l’alleanza istituzionale, industriale e commerciale tra i nostri Paesi”.

INFINITY GROUP ESPANDE LA SUA FLOTTA CON 10 NUOVI CESSNA SKYHAWK – Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato oggi un accordo con Infinity Flight Group per l’acquisto di 10 nuovi Cessna Skyhawk, la cui consegna è prevista per il 2027. “Infinity Flight Group ha costantemente ampliato la sua flotta negli ultimi tre anni, ordinando un totale di 35 nuovi Cessna Skyhawk. Certified Cessna Pilot Center, Infinity Flight Group attualmente opera 65 Cessna Skyhawk dalle sue basi presso Trenton-Mercer Airport in New Jersey e Treasure Coast Airport in Ft. Pierce, Florida. I nuovi velivoli si uniranno all’attuale flotta di Cessna Skyhawk della scuola di volo, potenziandone la capacità di addestrare la prossima generazione di aviatori”, afferma Textron Aviation. “Il Cessna Skyhawk definisce lo standard in termini di affidabilità e prestazioni”, ha dichiarato Chris Crow, vice president, Piston Sales. “Organizzazioni come Infinity Flight Group continuano a riporre fiducia in questo velivolo leader del settore, ideale sia per gli studenti piloti che per i clienti privati”. “Il best-selling, high-wing piston, si è guadagnato nel corso dei decenni una reputazione di affidabilità, facilità d’uso e versatilità, diventando uno dei preferiti dalle scuole di volo e dai piloti esperti. I nuovi velivoli di Infinity Flight Group saranno dotati del dual electronic ignition system (dual EIS) recentemente annunciato (leggi anche qui), che ne migliorerà la manutenzione, l’efficienza e il funzionamento complessivo. Mentre Textron Aviation celebra quest’anno il 70° anniversario del Cessna 172 Skyhawk, questo continuo investimento nell’innovazione sottolinea l’eccezionale design e le capacità durature del velivolo, a sette decenni dal suo primo volo nel giugno del 1955″, conclude Textron Aviation.

EUROWINGS TRA LE MIGLIORI COMPAGNIE D’EUROPA SECONDO FLIGHTRIGHT – Eurowings informa: “Secondo uno studio del portale per i consumatori Flightright, Eurowings si conferma ancora una volta tra le migliori compagnie aeree d’Europa. Nel Flightright Index di quest’anno, Discover Airlines, Eurowings e Iberia occupano i primi tre posti. L’indice, pubblicato annualmente, valuta le 20 maggiori compagnie aeree europee in base a affidabilità, puntualità e soddisfazione del cliente”.

EUROWINGS: NUOVO SERVIZIO AGGIUNTIVO ‘PRIORITY BOARDING’ – Eurowings informa: “All’inizio di aprile, Eurowings ha introdotto un nuovo boarding concept. Con il servizio aggiuntivo “Priority Boarding”, la compagnia aerea tedesca offre ora ai passeggeri la possibilità di imbarcarsi anticipatamente come membri del Gruppo 1 e di accomodarsi al proprio posto in tutta tranquillità, prima dell’inizio della normale procedura di imbarco. “Priority Boarding” può essere prenotato durante l’initial booking process tramite il sito web e l’app oppure successivamente a partire da sette euro. L’offerta è limitata e disponibile su voli selezionati. Il prerequisito è che un bagaglio a mano di grandi dimensioni sia incluso nella prenotazione. I passeggeri in Bizclass e gli HON Circle Members o Senator hanno già questo servizio incluso nella loro tariffa”.

ETHIOPIAN AIRLINES INAUGURA UN’IMPORTANTE ESPANSIONE DEL SUO CENTRO MRO – Il Gruppo Ethiopian Airlines ha annunciato una significativa espansione del suo centro di Manutenzione, Riparazione ed Overhaul (MRO) con l’inaugurazione di tre strutture all’avanguardia: una nuova officina di manutenzione componenti, un magazzino centrale e un hangar di manutenzione generale a due vani. La nuova infrastruttura è destinata a rivoluzionare il settore, migliorando l’efficienza operativa e rafforzando la posizione di Ethiopian Airlines come fornitore leader di servizi MRO nel continente africano. La cerimonia inaugurale si è tenuta il 22 luglio 2025 presso la sede di Ethiopian MRO Services ad Addis Abeba, alla presenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ethiopian, Sua Eccellenza il Gen. Yilma Merdasa, del CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, dei partecipanti al progetto e dei dirigenti della compagnia. Nel suo intervento, il CEO del Gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Il completamento di queste strutture avanzate MRO rafforza significativamente la nostra capacità tecnica e consolida la nostra posizione di attore chiave sulla scena globale. Grazie a capacità ampliate e sistemi all’avanguardia, siamo ora in grado di offrire servizi di manutenzione efficienti e di alta qualità sia per la nostra flotta in espansione che per operatori terzi”. Ha poi aggiunto: “Con il potenziamento delle nostre infrastrutture, rinnoviamo il nostro impegno nel sostenere la rinascita dell’aviazione africana e nel consolidare il ruolo dell’Etiopia come hub continentale per servizi aeronautici di livello mondiale e crescita sostenibile”. Con un investimento complessivo superiore ai 150 milioni di dollari e un tempo di realizzazione di tre anni, il progetto è stato realizzato in collaborazione con China National Aero-Technology International Engineering Corporation (CAIEC), China Communications Construction Company (CCCC) e DAR Al-Handasah Consultants (Shair and Partners).

EASYJET: RISULTATI IN VOLO PER LA FINALE DEGLI EUROPEI DI DOMENICA – easyJet informa: “Con le Lioness inglesi pronte a sfidare la Spagna nell’attesissima finale degli Europei di domenica, i piloti easyJet forniranno aggiornamenti sulla partita a bordo dei voli in servizio durante la partita. I clienti easyJet a bordo dei voli da e per il Regno Unito e la Spagna durante la finale del torneo potranno unirsi all’entusiasmo grazie ai risultati trasmessi direttamente dall’Operations Control Centre a London Luton Airport. La compagnia aerea si sta preparando a trasportare migliaia di tifosi da e per la Svizzera, incluso Basilea, dove si terrà l’ambitissima finale. Da quando l’Inghilterra si è qualificata per la finale, con una vittoria in semifinale contro l’Italia martedì, la compagnia aerea ha registrato un aumento della domanda di voli per la Svizzera da Londra e Malaga, con i tifosi alla ricerca di un viaggio last minute per raggiungere la partita. Gli aggiornamenti in tempo reale di domenica potranno essere trasmessi tramite l’Aircraft Communications Addressing and Reporting System (ACARS) della compagnia aerea – l’unico modo per comunicare con gli aerei easyJet a 38.000 piedi – e potranno poi essere annunciati dai piloti easyJet direttamente dal cockpit ai passeggeri”.