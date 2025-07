Boeing: l’X-37B Spaceplane è pronto per l’ottava missione

L’Orbital Test Vehicle (OTV) X-37B costruito da Boeing si sta preparando al lancio dell’ottava missione (OTV-8) dalla Space Coast della Florida, con decollo previsto non prima del 21 agosto. Questo traguardo arriva meno di sei mesi dopo il completamento con successo di OTV-7.

“Con ogni volo successivo, l’X-37B ha dimostrato adattabilità e flessibilità ospitando diversi esperimenti e aprendo la strada a nuovi regimi orbitali”, ha affermato Michelle Parker, vice president of Boeing Space Mission Systems. “Questa missione prosegue questa tradizione, mettendo in campo tecnologie all’avanguardia che migliorano le capacità spaziali del nostro Paese e la resilienza delle architetture future”.

“L’OTV-8 volerà con un service module, ampliando la capacità di sperimentazione e aprendo nuove opportunità per i partner della missione, tra cui l’Air Force Research Laboratory e la Defense Innovation Unit.

La missione ospiterà dimostrazioni per high-bandwidth inter-satellite laser communications technologies, nonché del quantum inertial sensor più performante mai testato nello spazio. La U.S. Space Force sfrutterà le conoscenze acquisite in questa missione per orientare le future architetture spaziali”, afferma Boeing.

“La OTV-8 laser communications demonstration segnerà un passo importante nella capacità della U.S. Space Force di sfruttare i commercial space networks nell’ambito di proliferated, diversified and redundant space architectures”, afferma l’U.S. Space Force Chief of Space Operations, Gen. Chance Saltzman. “In tal modo, rafforzerà la resilienza, l’affidabilità, l’adattabilità e le data transport speeds delle nostre satellite communications architectures”.

“Il rivoluzionario quantum inertial sensor dimostrerà posizionamento, navigazione e temporizzazione precisi in un GPS-denied environment. I quantum inertial sensors, utili per la navigazione in deep and cis-lunar space, promettono di ampliare le frontiere tecnologiche dei viaggi e dell’esplorazione spaziale a lunga distanza”, continua Boeing.

“La OTV 8 quantum inertial sensor demonstration rappresenta un gradito passo avanti per la resilienza operativa”, ha dichiarato lo Space Delta 9 Commander, Colonel Ramsey Hom. “Che si tratti di navigare oltre le orbite terrestri nello spazio cis-lunare o di operare in ambienti privi di GPS, il quantum inertial sensing consente robuste capacità di navigazione laddove la navigazione GPS non è possibile”.

“I team di Boeing e della Space Force stanno preparando lo spaceplane per il lancio presso la Boeing facility al Kennedy Space Center, Florida. Dal suo lancio inaugurale nell’aprile 2010, lo spaceplane ha trascorso oltre 4.200 giorni nello spazio”,conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)