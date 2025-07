News Brevi – 28.07.2025

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSO AL 3° STORMO IL PRIMO AUTOMOTIVE INNOVATION WORKSHOP – Dal 22 al 24 Luglio 2025 si è svolto presso il 3° Stormo di Villafranca (VR), il primo “Automotive Innovation Workshop”, organizzato dal Servizio dei Supporti del Comando Logistico, evento che ha coinvolto Ufficiali e Sottufficiali “Subject Matter Expert” del settore Motorizzazione, supportati da operatori della Force Protection, e dai relativi rappresentanti dello Stato Maggiore Aeronautica. Dopo il saluto di benvenuto del Generale di Brigata Massimo Cicerone, Capo del Servizio dei Supporti, è intervenuto il Col. Massimo Mattiacci, Capo del 2° Ufficio Motorizzazione, che ha dato il via ai lavori del Workshop, evidenziando gli obiettivi del consesso e indicando le sfide che gli operatori del comparto saranno chiamati ad affrontare nel prossimo futuro. Il 23 luglio, l’evento ha visto il confronto con l’industria di settore, tramite un dialogo diretto e costruttivo con i rappresentanti dei diversi brand della motorizzazione. Tale confronto ha costituito una concreta occasione sinergica con l’industria e una straordinaria opportunità di spin-off reciproco tra il comparto Difesa e quello produttivo. L’incontro, teso all’individuazione del livello di innovazione tecnologica presente sul mercato e a quello di prossima acquisizione, rappresenta l’auspicata occasione di riscontro dello “stato dell’arte” e del futuro orientamento del settore automotive, con particolare riguardo agli autoveicoli tattici e di alta valenza operativa per i peculiari compiti istituzionali della Forza Armata, in un contesto in cui il dicastero della Difesa è impegnato in un programma di potenziamento e ammodernamento della flotta autoveicoli dell’Aeronautica Militare, anche alla luce delle recenti evoluzioni del quadro geo-politico. Le 19 aziende che hanno aderito hanno avuto a disposizione uno spazio espositivo statico e la possibilità di effettuare live demo e di partecipare ai 12 syndicate dedicati alle diverse tematiche oggetto di approfondimento del Workshop, consentendo agli specialisti dell’Aeronautica Militare di acquisire informazioni sugli specifici sviluppi tecnologici di settore. Il Workshop ha inoltre consentito agli intervenuti di conoscere soluzioni software e hardware di fleet management, tese ad ottimizzare sia l’esercizio della flotta veicoli AM con l’obiettivo primario di de materializzarne la contabilità, nonché di presentare la gestione integrata della manutenzione ordinaria e predittiva mediante il ricorso all’intelligenza artificiale. Gli strumenti di Immersive Training, realtà già presente sul mercato, costituiscono infatti un’altra opportunità di potenziamento del settore manutentivo dei Meccatronici della FA, attraverso l’utilizzo di piattaforme Mixed Reality, tra realtà virtuale e aumentata, offrendo massima potenzialità addestrativa e manutentiva, anche in teatri operativi remoti, non permissivi. Nelle strutture rese disponibili dal 3° Stormo come la pista per la guida dinamica e il tracciato off-road sono stati infine testati dal personale collaudatore della Motorizzazione AM, i veicoli dei principali operatori del settore automotive presenti all’evento, sia a propulsione endotermica sia elettrica, apprezzandone le caratteristiche tecniche e le capacità prestazionali (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AUSTRIAN AIRLINES E MILES & MORE STRINGONO UNA PARTNERSHIP CON ERSTE BANK UND SPARKASSE – Austrian Airlines informa: “Austrian Airlines, parte di Lufthansa Group, e Miles & More, il Lufthansa Group loyalty programme, stanno avviando una modifica al loro credit card portfolio in Austria. “Erste Bank und Sparkasse”, uno dei maggiori gruppi bancari in Austria, si è aggiudicato la gara d’appalto. All’inizio del 2026, le Austrian Miles & More credit cards saranno emesse in combinazione con George, la pluripremiata internet banking platform. Mastercard rimarrà a bordo come payment service provider”. “Con Erste Bank e Sparkasse, abbiamo acquisito un partner affidabile, consolidato e professionale per le nostre Austrian Miles & More credit cards. Insieme a Mastercard, il portfolio di servizi è stato ampliato per offrire servizi ancora più mirati e attrarre nuovi clienti. Siamo lieti che in futuro i nostri passeggeri potranno godere di ancora più vantaggi utilizzando la loro Austrian Miles & More credit card”, sottolinea Annette Mann, CEO di Austrian Airlines. “La partnership con la più grande compagnia aerea austriaca, Austrian Airlines, e con il più grande loyalty programme, Miles & More, rappresenta un altro passo importante per soddisfare gli elevati standard di qualità dei nostri clienti e offrire loro un valore aggiunto nei servizi bancari. Un ménage-à-trois che entusiasmerà tutti, perché viaggiare comodamente e usufruire di servizi bancari convenienti ora vanno di pari passo”, afferma Gerda Holzinger-Burgstaller, CEO di Erste Bank, in merito alla nuova collaborazione. “I nostri clienti sono sempre al centro di tutto ciò che facciamo, con le loro aspettative di un’esperienza cliente moderna, digitale e impeccabile. La collaborazione con Erste Bank und Sparkasse e Mastercard è stata caratterizzata fin dall’inizio da un elevato livello di fiducia e competenza. Sono quindi convinto che siamo riusciti a sviluppare una gamma di prodotti innovativa per il mercato austriaco, che soddisfa le elevate esigenze dei nostri clienti esistenti e allo stesso tempo si rivolge a nuovi gruppi target”, afferma Gerald Schlögl, Managing Director of Miles & More GmbH. “Con la nuova card offering a partire dal 2026, l’Austrian Miles & More credit card service package verrà ampliato in modo completo: i clienti continueranno a beneficiare dell’accumulo di miglia e potranno usufruire di nuovi e interessanti vantaggi. Le nuove credit cards for private and business customers combinano le pratiche e innovative funzioni di pagamento di Erste Bank e Sparkasse con i numerosi servizi del Miles & More loyalty programme”, prosegue Austrian Airlines. “Mastercard è da molti anni un partner affidabile per le Austrian Airlines Miles & More credit cards. Siamo lieti di collaborare con Erste Bank e Sparkasse, nonché con Miles & More, per definire nuove tendenze a partire dal 2026 e offrire agli utenti una carta ancora più potente e innovativa: sicura, digitale e accettata in tutto il mondo”, afferma Michael Brönner, Country Manager Mastercard Austria. “I clienti possono continuare a utilizzare le loro carte esistenti fino alla fine del 2025, inclusi tutti i vantaggi come l’accumulo e la protezione delle miglia. I titolari di carta saranno informati tempestivamente e in dettaglio sul passaggio e su come ordinare le nuove carte di credito”, conclude Austrian Airlines.

AEROPORTO DI BERGAMO: NOVITA’ IN ARRIVO CON WIZZ AIR – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “Dal 2 dicembre, la compagnia inaugura una nuova rotta da Milan Bergamo Airport verso Varsavia Modlin, nuova base operativa Wizz, con un volo giornaliero che si aggiunge ai due già attivi su Varsavia Chopin (leggi anche qui). Più frequenze, più possibilità per volare in Polonia. In aggiornamento anche i collegamenti con Bucarest: dalla prossima stagione invernale, i voli saranno distribuiti tra Otopeni e Baneasa, con una partenza giornaliera per ciascuno degli aeroporti”.

AEROPORTO DI BERGAMO: SI TORNA A VOLARE A VARNA – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “Dal 16 settembre, Wizz Air riattiva il collegamento tra Milan Bergamo Airport e la città sul Mar Nero Varna (leggi anche qui). Due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato per raggiungere le spiagge, la storia e l’energia della perla della Bulgaria”.

KAUTEX TEXTRON OTTIENE UN SIGNIFICATIVO BEV BATTERY HOUSING CONTRACT – Textron informa: “Kautex Textron GmbH & Co. KG (Kautex), una società di Textron Inc., ha annunciato di aver ricevuto un ordine da un importante OEM del settore automobilistico per una full-BEV thermoplastic composite lower battery housing unit. Il lower housing fa parte del Pentatonic battery enclosure portfolio dell’azienda, che facilita la battery electric and hybrid electric vehicle production. La Kautex Pentatonic product line offre EV solutions leggere e personalizzabili realizzate in thermoplastic composite o composite metal hybrids. Queste soluzioni includono prodotti che non solo migliorano il thermal management del battery pack, ma contribuiscono anche alla leggerezza complessiva, aumentando le performance del veicolo e prolungandone l’autonomia. Il lower housing sigilla e protegge la batteria del veicolo, soddisfacendo al contempo rigorosi requisiti strutturali e termici. Sarà prodotto per una major BEV platform, che comprende diverse marche di veicoli. Questa Kautex Pentatonic solution offre vantaggi rispetto alle sue controparti in metallo convenzionali, con costi inferiori”.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA LA 25Oth MK48 GUIDANCE AND CONTROL SECTION – Lockheed Martin informa: “Lockheed Martin ha raggiunto un traguardo storico con la consegna della 250th MK 48 Guidance and Control (G&C) Section, un componente fondamentale del MK 48 ADCAP torpedo. La MK 48 Guidance and Control Section sfrutta capacità avanzate per ingaggiare con precisione fast-moving, evasive and deep-diving threats. La sua elaborazione avanzata e i suoi algoritmi consentono una risposta flessibile in situazioni complesse”. “Raggiungere la produzione della 250th MK 48 Guidance and Control Section segna una pietra miliare nella nostra missione. È un traguardo significativo che arriva proprio mentre la U.S. Navy celebra il suo 250° anniversario, un forte promemoria del nostro impegno costante”, ha dichiarato Tom Warner, Lockheed Martin, RMS Vice President of Undersea Warfare.

RAYTHEON INTRODUCE UN ADVANCED TARGETING SYSTEM PER GLI U.S. NAVY HELICOPTERS – Raytheon informa: “Raytheon, un’azienda RTX, ha lanciato la sua nuova Multispectral Targeting System variant, MTS-A HD, che offre significativi miglioramenti visivi per maritime helicopter operations. Questa variante di nuova generazione offre una maggiore precisione di puntamento, una nitidezza delle immagini e una maggiore flessibilità operativa per le naval helicopter platforms. Raytheon sta collaborando con partner industriali e commerciali sulla nuova variante per accelerare la produzione e ridurre i costi del sistema”. “I Navy helicopter pilots hanno bisogno della visuale più chiara possibile quando volano in aree ostili”, ha affermato Bryan Rosselli, president of Advanced Products & Solutions at Raytheon. “Il nostro nuovo high-definition sensor system offre agli equipaggi una superior visual capability, consentendo loro di prendere decisioni più rapide e consapevoli quando è più necessario”. “MTS-A HD si basa sulla collaudata MTS family of sensors di Raytheon, già in uso su oltre 400 U.S. Navy helicopters. L’architettura modulare del sistema consente un’integrazione perfetta e un cost-effective upgrade path per gli attuali MTS users, offrendo al contempo funzionalità avanzate. MTS-A HD sta inoltre riscuotendo un notevole interesse a livello internazionale, in particolare in Australia, Danimarca, Arabia Saudita, India, Norvegia, Grecia, Spagna, Corea del Sud e nei mercati emergenti di Europa e Asia”, conclude Raytheon.