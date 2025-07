Il Tokyo Fire Department modernizza la sua flotta con un ulteriore Airbus H225

Il Tokyo Fire Department ha assegnato ad Airbus Helicopters un contratto per un Airbus H225, a seguito di una gara d’appalto. Questo nuovo elicottero sostituirà un velivolo più vecchio nell’ambito della strategia di modernizzazione della flotta dell’organizzazione. Questa acquisizione rafforza l’impegno dell’agenzia nel mantenere un’elevata prontezza operativa in missioni critiche, tra cui aerial firefighting, search and rescue, emergency medical service, disaster response.

“Per quasi sessant’anni Airbus ha affiancato il Tokyo Fire Department nel suo incrollabile impegno per la sicurezza pubblica e la risposta ai disastri”, ha dichiarato Jean-Luc Alfonsi, Managing Director of Airbus Helicopters in Japan. “La continua fiducia del Tokyo Fire Department nell’H225 riflette l’affidabilità che i nostri elicotteri offrono in ogni missione. Grazie alla sua comprovata versatilità e resistenza in tutte le condizioni, l’H225 è ben equipaggiato per supportare il loro lavoro di salvataggio di vite umane negli anni a venire”.

“Il nuovo H225 sarà equipaggiato per supportare operazioni di soccorso urgenti con velocità e precisione. Il suo built-in search and rescue mode consente una rapida target detection, mentre le onboard emergency stretchers forniscono assistenza medica immediata. Un belly-mounted water tank aggiunge aerial firefighting capability, per una risposta rapida in situazioni critiche.

Il Tokyo Fire Department ha volato nel 1967 con il suo primo elicottero, un Alouette III. Da allora, l’agenzia ha mantenuto una solida partnership con Airbus, operando una flotta affidabile che ora comprende tre H225 e tre AS365, tutti impegnati nella salvaguardia e nel servizio alla comunità in volo.

Ultimo arrivato nella Super Puma family, l’H225 è riconosciuto per le sue elevate performance in condizioni sfidanti, nonché per le notevoli range and payload capacity. Gli state-of-the-art avionics and autopilot systems dell’aeromobile garantiscono una maggiore sicurezza, riducendo al contempo il pilot workload”, afferma Airbus.

“In tutto il Giappone, 24 elicotteri H225 sono utilizzati attivamente dal Ministry of Defence e da parapublic agencies, svolgendo ruoli critici che vanno da search and rescue and aerial firefighting a VIP travel e al trasporto di personale e merci”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)