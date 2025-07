61° Stormo: al via il primo corso sul velivolo addestratore T-345A

È iniziato ufficialmente lunedì 28 luglio, presso il 61° Stormo di Galatina-Lecce, il primo corso di addestramento per allievi piloti sul velivolo T-345A. Il corso, corrispondente alla fase II dell’iter addestrativo, avrà una durata di circa 9 mesi e vedrà la partecipazione di allievi piloti italiani e olandesi, a conferma della sempre più consolidata proiezione internazionale del sistema addestrativo italiano.

“Il T-345A è un velivolo a getto di ultima generazione, progettato per l’addestramento basico e basico-avanzato dei piloti militari. Con una avionica moderna e costi operativi simili a quelli di un turboelica ad alte prestazioni, rappresenta un importante salto generazionale rispetto al T-339A che, per oltre quattro decenni, è stato il cuore pulsante della formazione al volo dell’Aeronautica Militare. Un passaggio evolutivo che non ha riguardato solo l’aspetto tecnologico ma anche l’approccio all’addestramento: l’integrazione con avanzati sistemi di simulazione, permette al T-345A di allestire ambienti tattici complessi durante il volo, offrendo un realismo senza precedenti nell’apprendimento. Strettamente imparentato con il T-346A, già in uso per la fase di addestramento avanzata (denominata fase IV) per i futuri piloti fighter, garantirà una continuità formativa tra le diverse fasi del percorso di qualificazione dei piloti da caccia.

Inizialmente impiegato dal 214° Gruppo Volo per la fase II – Primary Pilot Training, il T-345A sarà successivamente utilizzato anche dal 213° Gruppo per la Fase III – Specialized Pilot Training“, afferma l’Aeronautica Militare.

Il colonnello Gianfranco Liccardo, Comandante del 61° Stormo, durante i consueti saluti di inizio corso, ha voluto trasmettere ai nuovi frequentatori le giuste motivazioni: “Siete i pionieri di un nuovo sistema addestrativo: sarà grazie alle vostre capacità che prenderà forma l’integrazione di un nuovo velivolo, permettendo all’Aeronautica Militare di compiere un ulteriore passo verso un sistema di formazione ancora più avanzato, sostenibile e interoperabile con i partner internazionali. Questa nuova piattaforma, oltre a potenziare le capacità addestrative, confermerà il ruolo di Galatina come centro di eccellenza a livello globale”.

“Il 61° Stormo, oramai storico punto di riferimento internazionale nel comparto dell’addestramento al volo militare, è strutturato per fornire una preparazione performante e attagliata alla formazione del pilota destinato alle linee aerotattiche. Nello specifico, la Scuola di Volo salentina si occupa della formazione di fase II (comune a tutti gli allievi piloti militari e finalizzata all’individuazione delle linee su cui voleranno), di fase III ( rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per le linee fighter) e della quarta e ultima fase – “Lead In to Fighter Training (LIFT)” –, propedeutica al successivo impiego sui velivoli fighter di ultima generazione, attraverso il dipendente 212° Gruppo Volo/IFTS dislocato presso la sede di Decimomannu“, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)