PAL express affida a Lufthansa Technik il component support

Lufthansa Technik e Air Philippines Corporation, che opera come PAL express (PALex), hanno recentemente firmato un accordo a lungo termine a Manila per la fornitura di componenti per l’intera Airbus A320 fleet della compagnia aerea.

“Il service package include component maintenance, repair and overhaul (MRO), oltre all’accesso al global spare parts pool di Lufthansa Technik e a un homebase stock presso la sede di PALex nelle Filippine“, afferma Lufthansa Technik.

Il PALex President, Rabbi Vincent Ang, ha dichiarato: “Siamo fiduciosi che il Lufthansa Technik comprehensive component support system ci aiuterà a mantenere l’eccellenza operativa mentre continuiamo a crescere e a servire i nostri passeggeri. Con i suoi world-class component maintenance, repair and overhaul services, PAL express è pronta a offrire ai nostri passeggeri un’affidabilità ed efficienza ancora maggiori. La disponibilità di ricambi presso la nostra base di Manila, supportata dall’accesso alle vaste strutture di Lufthansa Technik a Hong Kong, Singapore, Amburgo e Francoforte, garantisce che gli aeromobili siano sottoposti a manutenzione tempestiva e continuino a volare”.

“Offrendo domestic and short-haul international flights, PALex amplia l’accessibilità a destinazioni chiave e funge da braccio operativo domestico e regionale di Philippine Airlines. Per molti anni Philippine Airlines ha collaborato strettamente con Lufthansa Technik e questa collaborazione si è costantemente rafforzata nel tempo. Ora PALex sta anch’essa ampliando la sua collaborazione con il provider of technical aircraft services. Solo pochi giorni fa, la compagnia aerea ha firmato un accordo con Lufthansa Technik AERO Alzey per MRO services sui motori PW150 che equipaggiano i De Havilland Canada Dash aircraft della compagnia aerea che operano sulle rotte regionali nelle Filippine“, prosegue Lufthansa Technik.

Jens Michel, Vice President Corporate Sales North East Asia, Lufthansa Technik, ha dichiarato: “Siamo lieti che PAL express stia rafforzando il suo impegno nei confronti di Lufthansa Technik scegliendoci ancora una volta, questa volta per fornire component support ai loro A320. Sfruttando il nostro worldwide network of materials and spare parts pools, continuiamo a impegnarci a fornire servizi eccellenti. Mentre PAL express continua a crescere ed espandere le sue attività, siamo entusiasti di contribuire al loro successo e a rafforzare ulteriormente la nostra partnership. Non vediamo l’ora di raggiungere nuovi traguardi insieme”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)