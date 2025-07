Condor lancia il volo inaugurale per Sanya

Condor informa: “Con il volo inaugurale per Sanya, sull’isola cinese di Hainan, Condor amplia la sua rete di rotte includendo un’altra destinazione nella regione Asia-Pacifico. Il volo DE2362 è partito da Frankfurt Airport (FRA) la sera di sabato 26 luglio 2025 ed è atterrato al Sanya Phoenix International Airport (SYX) il 27 luglio, dopo uno scalo a Bangkok (BKK). L’arrivo del volo a Sanya è stato celebrato con una tradizionale cerimonia di benvenuto.

Condor opera ora la nuova rotta tre volte a settimana durante l’orario estivo, con partenze da Francoforte il lunedì, il martedì e il sabato. Il volo prevede un breve scalo a Bangkok prima di proseguire per Sanya. L’intero viaggio è operato con il moderno Airbus A330neo, che offre tre comode classi di viaggio: Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class“.

“Con il lancio della rotta per Sanya, Condor prosegue l’espansione strategica del suo long-haul network in Asia”, afferma Heiko Holm, Managing Director and CTO of Condor. “Grazie alla stretta e affidabile collaborazione con Sanya Phoenix International Airport e il Sanya Tourism Board, abbiamo creato un’offerta interessante per i viaggiatori europei, aprendo al contempo nuove opportunità di viaggio per gli ospiti cinesi nel nosro European network”.

“Nel marzo 2025, Condor, il Sanya Tourism Board e Sanya Phoenix International Airport hanno firmato un Memorandum d’Intesa (MoU). Oltre al lancio della rotta, l’accordo prevede un impegno congiunto per la promozione del turismo responsabile e la conservazione del ricco patrimonio culturale della destinazione.

I biglietti per i voli per Sanya sono disponibili presso le agenzie di viaggio e online sul sito www.condor.com“, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)