SITA: i risultati record raccontano la trasformazione dell’industria aeronautica

SITA informa: “Con la spesa globale IT nel settore del trasporto aereo in rapido aumento, fino a circa 37 miliardi di dollari nel 2024, è iniziata la corsa alla modernizzazione. Mentre le infrastrutture si sforzano per sostenere il crescente numero di passeggeri, l’attenzione è rivolta a sistemi sempre più intelligenti, viaggi senza interruzioni e operazioni sostenibili”.

Annunciando i risultati di SITA durante la recente Assemblea Generale Annuale, il CEO di SITA David Lavorel ha dichiarato: “Con una crescita prevista del traffico aereo del 7% tra il 2025 e 2027, l’infrastruttura continuerà ad essere messa sotto pressione. Allo stesso tempo, i viaggiatori si aspettano sempre maggiore comodità, mentre aumenta anche la pressione normativa. Tuttavia, le opportunità di migliorare attraverso la trasformazione sono enormi. Il nostro ruolo è fornire la tecnologia di viaggio di cui l’industria ha bisogno, per raggiungere nuovi livelli di efficienza nella gestione del flusso dei passeggeri, nella movimentazione degli aerei e nella fluidità delle operazioni”.

“La crescita dei ricavi dell’8,3%, fino a 1.6 miliardi di dollari nel 2024, è alimentata da solide performance nei settori Aeroporti, Frontiere e Aeromobili, in tutte e quattro le aree geografiche in cui opera. Le acquisizioni strategiche e le innovazioni di prodotto hanno alimentato questo slancio, consentendo ai clienti di trasformarsi velocemente e operare con maggiore agilità. L’ultimo SITA Group Impact Report 2024 mostra come SITA stia aiutando aeroporti, compagnie aeree e governi a rispondere alle sfide, offrendo tecnologie intelligenti basate sui dati per garantire il flusso di passeggeri, bagagli e operazioni in modo efficiente e sostenibile.

Uno dei momenti chiave dell’anno è stata l’acquisizione di Materna IPS da parte di SITA, che ha ampliato la sua capacità di offrire ai passeggeri viaggi rapidi e self-service attraverso il portfolio di soluzioni per la gestione dei passeggeri più potente del settore. SITA ha anche acquisito ASISTIM, aggiungendo servizi centralizzati di controllo operativo per le compagnie aeree, e ha lanciato SmartSea, portando la sua esperienza tecnologica nel mondo dei viaggi anche nel settore crocieristico e ferroviario. La sua più recente acquisizione è quella degli esperti italiani nella progettazione aeroportuale CCM, per creare spazi di viaggio pronti per il futuro, pianificando in modo ottimale i flussi dei passeggeri e la gestione dei bagagli già nelle prime fasi della progettazione di aeroporti e terminal”, prosegue SITA.

“Sul fronte della sostenibilità, già più di 40 compagnie aeree usano SITA OptiFlight®, o altre soluzioni che contribuiscono a ridurre le emissioni di carbonio, risparmiando in totale circa 308.000 tonnellate di CO2 nel 2024 – l’equivalente per far volare un aereo di linea intorno al mondo per oltre 1.000 volte. Inoltre, l’adozione di soluzioni come SITA Eco Mission, Total Optimizer ed eWAS che supportano la conformità normativa, la riduzione delle emissioni, l’efficienza del consumo di carburante e decisioni basate sui dati, è la dimostrazione di come il settore stia agendo in modo concreto su aree cruciali.

Per quanto riguarda l’impegno diretto di SITA verso operazioni sostenibili, è stata adottata una nuova e ambiziosa strategia di sostenibilità, incentrata su quattro aree chiave: ridurre l’impatto climatico, supportare le persone, migliorare le pratiche aziendali e offrire prodotti che abbiano un impatto positivo sul percorso dell’industria del trasporto aereo verso la neutralità carbonica entro il 2050. Come parte della sua strategia, l’azienda si è anche impegnata a ridurre le proprie emissioni fino a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050, riducendo la propria impronta di carbonio del 4,2% ogni anno”, continua SITA.

“In nostri clienti ci dicono che hanno bisogno di flessibilità, velocità e visibilità, con la capacità di fare di più con meno risorse”, ha aggiunto Lavorel. “Trasformare il viaggio e il trasporto significa disporre della tecnologia giusta per ottimizzare gli spostamenti e le operazioni, riducendo al contempo le emissioni di carbonio. Ecco perché stiamo investendo in intelligenza artificiale, dati, app, cloud e identità digitali, collaborando con i clienti per creare viaggi più intelligenti e sostenibili dall’inizio alla fine”.

“La continua trasformazione di SITA come organizzazione ha anche giocato un ruolo fondamentale nel sostenere questo lancio. Nel 2024, l’azienda ha ottimizzato la distribuzione, digitalizzato i modelli di servizio e acquisito nuove competenze e capacità essenziali per l’innovazione di cui il settore ha bisogno. Con l’intelligenza artificiale, cloud, applicazioni, identità digitali e dati in tempo reale, SITA dispone di elementi modulari agili che aiutano aeroporti e compagnie aeree ad adattarsi rapidamente, operare in modo efficiente e offrire viaggi senza interruzioni. Rafforzando la propria base tecnologica e investendo in team e strumenti altamente performanti, SITA sta costruendo le fondamenta per offrire su larga scala la prossima generazione di tecnologie per il settore dei viaggi”, conclude SITA.

(Ufficio Stampa SITA)